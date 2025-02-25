४८ टोलीले खेले पहिलो राउन्ड : मेस्सीको ह्याट्रिकदेखि केप भर्डेको प्रतिरोधको चर्चा  

४ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप–२०२६ मा समूह चरणको पहिलो राउन्डका खेलहरू सकिएका छन् । अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा जारी विश्वकपमा पहिलो राउन्डमा सहभागी ४८ देशले एकएक खेल खेलेका छन् ।
पहिलो राउन्डमा २४ मध्ये ९ खेल बराबरीमा सकिएका छन् । पहिलो खेलमा केही कमजोर मानिएका टोलीले बलिया टोलीलाई रोक्न सफल भएका छन् । केही बलिया टोलीले भने आफ्नो प्रभुत्व कायमै राखेका छन् ।
समूह ‘ए’ सहआयोजक मेक्सिको र दक्षिण कोरियाले समान तीन अंक जोड्दा दक्षिण अफ्रिका र चेक रिपब्लिक अंकविहीन छन् । पहिलो खेलमा मेक्सिकोले दक्षिण अफ्रिकालाई २–० र दक्षिण कोरियाले चेक रिपब्लिकलाई २–१ ले पराजित गरे ।
समूह ‘बी’ का ४ वटै टोली बराबरीमा रोकिँदै समान एक–एक अंक जोडेका छन् । कतार र स्विट्जरल्यान्ड तथा क्यानडा र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले समान १–१ को बराबरी खेलेका थिए ।
समूह ‘जी’ र ‘एच’ मा पनि ४ वटै टोलीले बराबरी खेले । समूह ‘जी’ मा बेल्जियम र इजिप्ट १–१ तथा इरान र न्यूजील्यान्ड २–२ को बराबरी खेल्दै समान १ अंक बाँडे ।
समूह ‘एच’ मा उरुग्वे र साउदी अरेबिया १–१ को बराबरी खेल्दा उपाधि दाबेदार स्पेन केप भर्डेसँग गोलरहित बराबरीमा रोकियो ।
समूह ‘सी’ मा स्कटल्याण्ड ३ अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा छ । स्कटल्यान्डले हाइटीलाई १–० ले पराजित गर्यो । १–१ को बराबरीमा रोकिएका मोरक्को र ब्राजिलले समान एक–एक अंक जोडेका छन् ।
आयोजक अमेरिका र अष्ट्रेलियाले समूह ‘डी’मा तीन अंक जोड्दा टर्की र पाराग्वे अंकविहीन छन् । अमेरिकाले पाराग्वेलाई ४–१ र अष्ट्रेलियाले टर्कीलाई २–० ले पराजित गर्यो ।
समूह ‘इ’ मा पहिले खेलमा जित निकाल्दै जर्मनी र आइभोरी कोस्टले तीन अंक जोडेका छन् । जर्मनीले कुरासाओमाथि ७–१ को प्रभावशाली जित निकाल्दा इक्वोडर आइभोरी कोष्टसँग १–० ले पराजित हुन पुग्यो ।
समूह ‘एफ’ मा स्विडेनले स्पष्ट जित निकाल्दा जापान र नेदरल्यान्ड्स बराबरीमा रोकिए । स्विडेनले ट्युनिसियालाई ५–१ को शानदार जित निकालेर ३ अंक जोड्यो, भने जापान र नेदरल्यान्ड्स २–२ को बराबरीमा रोकिँदा एक–एक अंक बाड्न बाध्य भए ।
नर्वे र फ्रान्सले समूह ‘आई’ मा शानदार सुरुवात गरे । साविक उपविजेता फ्रान्सले सेनेगललाई ३–१ ले पराजित गर्दा नर्वेले इराकलाई ४–१ ले हरायो । नर्वे र फ्रान्सको समान तीन–तीन अंक हुँदा सेनेगल र इराक अंकविहीन छन् ।
समूह ‘जे’ मा साविक विजेता अर्जेन्टिना र अष्ट्रियाले प्रभावशाली जित निकाल्दै समान तीन–तीन अंक जोडे । अर्जेन्टिनाले अल्जेरियालाई ३–० र अष्ट्रियाले जोर्डनलाई ३–१ ले पराजित गरे ।
समूह ‘के’ मा कोलम्बियाले सुखद सुरुवात गर्दा पोर्चुगलको सुरुवात राम्रो हुन सकेन । कोलम्बियाले उज्वेकिस्तानलाई ३–१ ले पराजित गर्दा पोर्चुगल डीआर कंगोसँग १–१ मा रोकियो । समूह ‘एल’ मा इंग्ल्यान्ड र घानाले जित दर्ता गरे । इंग्ल्यान्डले क्रोएसियामाथि ४–२ को जित निकाल्दा पानामा घानासँग १–० ले स्तब्ध बन्यो ।
पहिलो राउन्डका खेलहरूमा अर्जेन्टिना कप्तान लियोनल मेस्सीको ह्याट्रिकदेखि केप भर्डेका गोलकिपर भोजिन्हाको चर्चा भयो । मेस्सीले पहिलो खेलमा अल्जेरियाविरुद्ध ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए ।
छैटौं विश्वकप खेल्दा मेस्सीले पहिलो ह्याट्रिक पूरा गरे । उनले विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने कीर्तिमानमा समेत बराबरी गरे ।
केप भर्डेका भोजिन्हाले स्पेनलाई बराबरीमा रोक्न उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । उनको उत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण पहिलोपटक विश्वकप खेलेको केप भर्डेले उपाधि दाबेदार स्पेनलाई बराबरीमा रोक्न सफल भयो । फिफा वरियताको तेस्रो स्थानमा रहेको स्पेन ६४ औं स्थानमा रहेको केप भर्डेसँग बराबरीमा रोकिन पुग्यो ।
यस्तै, पहिलो खेलमा फ्रान्सका कप्तान किलियन एम्बाप्पे, इंग्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केन र नर्वेका स्टार एर्लिङ हाल्यान्डको प्रदर्शनमा पनि शानदार रह्यो ।
एम्बाप्पले पहिलो खेलमा सेनेगलविरुद्ध २ गोल गर्दै फ्रान्सका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बने । केनले क्रोएसियाविरुद्ध महत्वपूर्ण २ गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई ४–२ को शानदार जित दिलाए ।
हाल्यान्डको २ गोलमा नर्वेले ४–१ को उत्कृष्ट सुरुवात गर्यो । जर्मनीको ७–१ को जित पनि चर्चामा रह्यो ।
अनुभवी स्टाइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो र स्पेनी युवा स्टाइकर लामिन यामालसहित खेलाडीको विश्वकपमा सुरुवात राम्रो हुन सकेन । पोर्चुगल डीआर कंगोसँग बराबरीमा रोकिँदा रोनाल्डोले गोल गर्न सकेनन् । विश्वकपमा डेब्यु गरेका यामालले पनि पहिलो खेलमा चमत्कार गर्न सकेनन् । दोस्रो हाफमा मैदान छिरेका उनी टोलीका लागि गोल गर्न र जित दिलाउन सकेनन् ।
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