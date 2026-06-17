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मेस्सी, एक नाम होइन एउटा युग

२०८३ असार ४ गते ९:२५ २०८३ असार ४ गते ९:२५

मनिषा थापा

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मनिषा थापा

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विश्वकप सुरु भएदेखि एउटा खेलको प्रतीक्षा सबैभन्दा धेरै भइरहेको थियो । सञ्जालमा त्यसकै चर्चा थियो ।

समर्थकहरू दिन गन्दै थिए । टिकटकहरू धेरै अघि बिक्री भइसकेका थिए ।

टेलिभिजन कम्पनीहरूले दर्शक सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गरिरहेका थिए । कारण एउटै देखिन्छ, लियोनल मेस्सी ।

जुन १७ को रात । अर्जेन्टिना पहिलोपटक मैदानमा उत्रँदा त्यो केवल समूह चरणको अर्को खेल थिएन ।

त्यो विश्वकपको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण थियो । लाखौं आँखाहरू एउटै खेलाडीमाथि केन्द्रित थिए ।

३८ वर्षको उमेर । करियरको उत्तरार्ध । तर अपेक्षा भने अझै पुरानै ।

सबैलाई थाहा थियो, मेस्सी मैदानमा छन् भने केही असाधारण हुनसक्छ । र, फेरि त्यही भयो ।

अल्जेरियाविरुद्धको खेलमा अर्जेन्टिनाले ३-० को जित निकाल्यो । तीन गोल मेस्सीले गरे । विश्वकपमा उनको यो पहिलो ह्याट्रिक समेत थियो ।

स्टेडियम ‘मेस्सी, मेस्सी’ को नाराले गुञ्जियो ।

सोसल मिडिया केही मिनेटमै विस्फोट भयो । एक्स ट्रेन्डमा मेस्सी शीर्षमा ।

फेसबुक र इन्स्टाग्राम उनका तस्बीरले भरिए । टिकटकमा उनको ह्याट्रिकको भिडियो लाखौँ पटक शेयर हुन थाल्यो ।

कतिपयले उनलाई फुटबलको जादुगर भने । कतिपयले इतिहासकै महान् खेलाडी । संसारभरका स्क्रिनहरूमा एउटै नाम दोहोरिरह्यो, लियोनल मेस्सी ।

ह्यासटयागमा मेसी इज गोट । जी ओ ए टी गोट अर्थात् ‘ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम’ भनिन्छ । जसले सर्वकालीन महान् भन्ने बुझाउँछ ।

नहोस् पनि मेस्सीको काम नै त्यस्तै थियो । असाधारण जस्तो लाग्ने । सन् २००६ मा विश्वकपमा डेब्यु गरेका मेस्सी लगातार ६ विश्वकप खेल्ने पहिलो खेलाडी बने ।

अल्जेरिया विरुद्ध ह्याट्रिक पछि उनले विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने मिरोस्लाभ क्लोजको १६ गोलको कीर्तिमानी बराबरी गरे । विश्वकपको सर्वाधिक खेल खेल्ने कीर्तिमान पनि मेस्सीकै नाममा छ । उनले विश्वकपमा २७ खेल खेलिसके ।

चार वर्षअघि कतारमा अर्जेन्टिनालाई विश्वकप जिताएका मेसीले विश्वकपमा दुई गोल्डेन बल अवार्ड जितेका छन् । दुई गोल्डेन बल जित्ने पनि मेस्सी एक मात्र खेलाडी हुन् ।

एउटा बहस, जसले युग बनायो

फुटबल इतिहासमा केही नामहरू केवल खेलाडी मात्र हुँदैनन्, युग हुन्छन् ।

पेले । डिएगो म्याराडोना । क्रिस्टियानो रोनाल्डो । लियोनल मेस्सी ।

पेले र डिएगो म्याराडोना आज स्मरणमा मात्र बाँचेका छन् ।

अहिले संसार दुई भागमा बाँडियो,

को महान् ? मेस्सी कि रोनाल्डो ?

दुवैले क्लब फुटबलमा सबै जिते । गोल, ट्रफी, कीर्तिमान सबै तोडे ।

तर एक प्रश्न सधैं बाँकी रह्यो, विश्वकप कसले जित्छ ?

किनकि, फुटबलको अन्तिम परीक्षा अझै पनि त्यही मानिन्छ ।

र, यही प्रश्नले मेस्सीको यात्रालाई अझ अर्थपूर्ण बनायो । मेस्सीले चार वर्षअघि विश्वकप ट्रफी उचाल्ने सपना पूरा गरिसके ।

तर एक समय यस्तो पनि थियो, जब उनलाई व्यावसायिक फुटबल खेल्न सक्लान् कि सक्दैनन् भन्नेमा नै शंका थियो ।

रोसारियो : जहाँ कथा सुरु भयो

२४ जुन १९८७ । अर्जेन्टिनाको रोसारियो सहरमा एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएका थिए,  लियोनल आन्द्रेस मेस्सी ।

उनका बुबा जर्ज मेस्सी स्टिल कारखानामा काम गर्थे । आमा सेलिया मारिया घर सम्हाल्थिन् ।

घरमा धनसम्पत्तिको थुप्रो थिएन । तर सपनाको कमी पनि थिएन । मेस्सीलाई सानैदेखि फुटबल असाध्यै मन पर्‍थ्यो । उनी खेलौनाभन्दा बलसँग बढी रमाउँथे ।

परिवारका सदस्यहरूका अनुसार उनले हिँड्न सिक्नासाथ बल पछ्याउन थालेका थिए । उनी घण्टौंसम्म फुटबल खेल्न सक्थे।

भोक लागेको बिर्सिन्थे । समय बितेको थाहा पाउँदैनथे । उनका लागि संसार नै फुटबल थियो ।

हजुरआमाले देखेकी प्रतिभा

मेस्सीको जीवनमा एउटा व्यक्तिको प्रभाव अत्यन्त ठूलो छ । उनकी हजुरआमा सेसिलिया । परिवारका धेरै सदस्यहरूले सानो मेस्सीलाई फुटबल खेलिरहेको देखेका थिए । उनको प्रतिभामाथि सबैभन्दा पहिले विश्वास गर्ने व्यक्ति सेसिलिया थिइन् ।

उनैले मेस्सीलाई स्थानीय क्लबमा खेल्न प्रोत्साहन गरेकी थिइन् । उनी बारम्बार भनिरहन्थिन्, ‘यो केटा अरूजस्तो छैन ।’

मेस्सी किशोर अवस्थामा पुग्नुअघि नै हजुरआमाको निधन भयो । तर मेस्सीले धेरै अन्तरवार्तामा हजुरआमाको नाम स्मरण गर्छन् ।

आज पनि गोल गरेपछि मेस्सीले आकाशतर्फ हेरेर औंला उठाउँछन् । त्यो उत्सव कुनै शैली होइन । त्यो आफ्नी हजुरआमालाई सम्झने उनको तरिका हो ।

जब एउटा रिपोर्टले परिवारको निद्रा हरायो

सानैदेखि फुटबलमा डुबेका मेस्सी चार वर्षको उमेरमै स्थानीय क्लब ग्रान्डोलीबाट खेल्न थालेका थिए । पछि उनले नेवेल्स ओल्ड ब्वाजको युवा टोलीमा स्थान बनाए । मैदानमा उनको प्रतिभा चम्किन थालेको थियो । तर ठीक त्यही समयमा जीवनले एउटा अप्रत्याशित मोड ल्यायो ।

मेस्सी १० वर्षका हुँदा परिवारले एउटा कुरा महसुस गर्न थाल्यो । उनको शरीर अरू बालबालिकाजस्तो बढिरहेको थिएन । परीक्षण गरियो । रिपोर्ट आयो ।

ग्रोथ हर्मोन डिफिसियन्सी । अर्थात्, शरीरको वृद्धि सामान्य रूपमा भइरहेको थिएन ।

फुटबलमा चम्किरहेको बालकका लागि त्यो केवल स्वास्थ्य समस्या थिएन, सपनामाथिको ठूलो चुनौती थियो ।

उपचार सम्भव थियो । तर उपचारको खर्च परिवारको सामर्थ्यभन्दा धेरै माथि थियो । मेस्सीको सपना त्यहीँ रोकिन सक्थ्यो ।

धेरै प्रतिभाशाली बालबालिकाका सपनाहरू जस्तै । तर भाग्यले उनको लागि अर्को योजना बनाएको थियो ।

नेप्किनमा लेखिएको सम्झौता

अर्जेन्टिनामा धेरै क्लबले उनको प्रतिभा देखे । तर उपचारको जिम्मा लिन कोही तयार भएन ।

किनकि, समस्या केवल प्रतिभा थिएन, उपचारको खर्च पनि थियो ।

त्यही बेला स्पेनबाट प्रस्ताव आयो, बार्सिलोनामा जाने ।

बार्सिलोनाले उनलाई मात्र होइन, उनको उपचार र भविष्यलाई पनि अपनाउने निर्णय ग¥यो ।

प्रारम्भिक सम्झौता कुनै औपचारिक कागजमा होइन, एउटा नेप्किनमा लेखिएको थियो ।

त्यो क्षण केवल सम्झौता थिएन । त्यो एउटा जीवन परिवर्तन थियो ।

१३ वर्षको उमेरमा मेस्सी आफ्नो परिवारसँग स्पेन पुगे । यो केवल देश परिवर्तन थिएन, यो बाल्यकालको अन्त्य थियो । र, नयाँ जीवनको सुरुवात ।

ला मासिया : जहाँ असम्भव सम्भव भयो

बार्सिलोनाको एकेडेमी ‘ला मासिया’ । त्यो ठाउँ जहाँ प्रतिभा मात्र पर्याप्त हुँदैन, मेहनत चाहिन्छ । मेस्सी सुरुका दिनमा शारीरिक रूपमा कमजोर देखिन्थे । तर बल खुट्टामा पुग्दा सबै कुरा बदलिन्थ्यो ।

रक्षकहरू हराउँथे । प्रशिक्षकहरू अचम्मित हुन्थे । साथीहरू मौन हुन्थे ।

किनकि उनीहरूले बुझिसकेका थिए, यो केटा फरक छ ।

बार्सिलोनाको युगमा राज

सन् २००४ । मेस्सीले बार्सिलोनाको सिनियर टोलीबाट डेब्यु गरे । त्यसपछि सुरु भयो एउटा युग । गोल, ट्रफी र कीर्तिमानहरूको वर्षा ।

जाभी, इनिएस्टा, सुआरेज र नेमारसँग मिलेर उनले आधुनिक फुटबलको सबैभन्दा खतरनाक आक्रमण बनाइदिए ।

उनको खेल केवल प्रदर्शन थिएन, त्यो कला थियो ।

रोनाल्डोसँगको प्रतिस्पर्धा

फुटबल इतिहासमा केही प्रतिस्पर्धा यस्ता हुन्छन्, जसले केवल खेललाई होइन, पूरा एउटा युगलाई परिभाषित गर्छन् । मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको प्रतिस्पर्धा त्यस्तै थियो ।

लगभग दुई दशकसम्म उनीहरूले विश्व फुटबलमा राज गरे । एकले कीर्तिमान बनाउँदा अर्कोले तोड्थ्यो । एकले बालोन डी’ओर जित्दा अर्कोले जवाफ फर्काउँथ्यो । दुवैले असम्भवजस्ता उपलब्धि हासिल गरे र करोडौँ समर्थक कमाए । संसार दुई भागमा बाँडियो, मेस्सी कि रोनाल्डो?

तर एउटा प्रश्न सधैं बाँकी रह्यो, फुटबलको सबैभन्दा ठूलो ट्रफी अर्थात् विश्वकप कसले जित्छ ? यही प्रश्नले उनीहरूको प्रतिस्पर्धालाई अझ ऐतिहासिक बनायो।र, दुवैले संसारलाई दुई भागमा बाँडे । को, उत्कृष्ट ? विश्वकप कसले जित्छ ?

राष्ट्रिय टोलीमा पीडा : जब सपना बारम्बार टुट्यो

बार्सिलोनाको जर्सीमा मेस्सीले लगभग सबै जितिसकेका थिए । च्याम्पियन्स लिग, ला लिगा र बालोन डी’ओरका अवार्डहरुले उनलाई विश्व फुटबलको शिखरमा पुर्‍याइरहेको थियो । तर अर्जेन्टिनाको जर्सीमा भने उनको यात्रा पीडाले भरिएको थियो ।

सन् २०१४ को विश्वकपमा उनले अर्जेन्टिनालाई फाइनलसम्म पुर्‍याए । पूरा देश उपाधिको प्रतीक्षामा थियो ।

तर, जर्मनीसँगको फाइनल हारले त्यो सपना अधुरै रह्यो । खेल सकिएपछि विश्वकप ट्रफीतर्फ हेर्दै मैदान छाडिरहेका मेस्सीको तस्बिर लाखौं समर्थकको मनमा बस्यो ।

त्यसपछि कोपा अमेरिकामा पनि निराशा दोहोरियो । सन् २०१५ र २०१६ मा लगातार दुई फाइनलमा चिलीसँग पराजित भएपछि आलोचना झन् चर्कियो ।

कतिपयले उनलाई डिएगो म्याराडोनासँग तुलना गर्दै राष्ट्रिय टोलीका लागि पर्याप्त सफल नभएको टिप्पणी गर्न थाले ।

अन्ततः २०१६ को हारपछि मेस्सीले राष्ट्रिय टोलीबाट सन्यास घोषणा गरे । त्यो खबरले अर्जेन्टिनालाई स्तब्ध बनायो । समर्थकहरू निराश भए ।

तर कथा त्यहीँ रोकिएन । देशभरिबाट उनलाई फर्किन आग्रह भयो । अन्तत: उनी सन्यास फिर्ता लिएर फेरि राष्ट्रिय टिममा फर्किए । किनकी मेस्सीले आकाशे जर्सीमा अझै धेरे गर्न बाँकी थियो ।

मेस्सीको ‘शताब्दीको विवाह’

सन्यास लिइएको त्यो उतारचढावबीच उनको व्यक्तिगत जीवनमा भने खुसीको अध्याय सुरु भयो । वर्षौंदेखि साथ दिँदै आएकी एन्टोनेला रोकुज्जोसँग उनले ३० जुन २०१७ मा विवाह गरे ।

अर्जेन्टिनामा सम्पन्न त्यो विवाह समारोहलाई धेरै सञ्चारमाध्यमले ‘शताब्दीको विवाह’ भनेर वर्णन गरेका थिए ।

दुवैको चिनजान बाल्यकालमै अर्जेन्टिनाको रोसारियो सहरमा भएको थियो ।  एन्टोनेला मेस्सीका बाल्यकालका साथी लुकास स्काग्लियाकी बहिनी हुन् ।

सानैदेखि सुरु भएको मित्रता समयसँगै गहिरो सम्बन्धमा बदलियो । मेस्सी फुटबलका लागि स्पेन पुगे, संसारकै ठूलो खेलाडी बने, तर उनको मन भने बाल्यकालको प्रेमसँगै जोडिरह्यो ।

मैदान बाहिरका मेस्सी

फुटबल मैदानमा लाखौं समर्थकका नायक बनेका लियोनल मेस्सीको संसार मैदानबाहिर भने आश्चर्यजनक रूपमा सरल छ ।

विश्वकै सबैभन्दा चर्चित खेलाडीमध्ये एक भए पनि उनी आफ्नो निजी जीवनलाई सधैं चर्चाको केन्द्रभन्दा टाढा राख्न रुचाउँछन् ।

आज उनीहरूका तीन छोरा छन् । थियागो, मातेओ र सिरो । व्यस्त खेल जीवनका बीच पनि मेस्सीको अधिकांश समय परिवारकै वरिपरि घुम्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले साझा गर्ने धेरैजसो तस्बिरहरू पत्नी र छोराहरूसँगका हुन्छन् ।

मेस्सीले धेरैपटक स्वीकार गरेका छन्, बुबा बनेपछि उनको जीवनप्रतिको दृष्टिकोण नै बदलिएको छ । मैदानमा विश्व जित्ने सपना देख्ने मेस्सी घर फर्किएपछि भने आफ्ना छोराहरूसँग खेल्ने एक सामान्य बुबा हुन् ।

सायद यही कारण करोडौं समर्थकका लागि उनी केवल महान् फुटबलर मात्र होइनन्, परिवारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने प्रेरणादायी व्यक्तित्व पनि हुन् ।

ट्याटुमा कोरिएको जीवन

लियोनल मेस्सीका ट्याटुहरू पनि उनीजत्तिकै चर्चित छन् । उनका लागि ट्याटु केवल शरीर सजाउने कला होइन, जीवनका महत्वपूर्ण अध्यायहरूको दस्ताबेज हो ।

उनको ढाडमा आमाको तस्बीर छ, जसले परिवारप्रतिको सम्मान झल्काउँछ । हात र खुट्टामा छोराहरू थियागो, मातेओ र सिरोसँग सम्बन्धित प्रतीकहरू कुँदिएका छन् ।

केही ट्याटु धार्मिक विश्वाससँग जोडिएका छन् भने केहीले उनको व्यक्तिगत यात्रा र जीवनका विशेष क्षणहरू सम्झाउँछन्। मेस्सीको शरीरमा बनेका यी चित्रहरू हेर्दा एउटा महान् फुटबलर मात्र होइन, परिवार, प्रेम र सम्झनालाई सँगालेर बाँच्ने संवेदनशील मानिसको कथा पनि पढ्न सकिन्छ ।

कतार २०२२ : सुरुवाती खेलमा झेल्नु परेको हार

कतार विश्वकप सुरु हुँदा धेरैले यसलाई मेस्सीको अन्तिम विश्वकप भनेका थिए । ३५ वर्षको उमेरमा उनीसँग अब अर्को अवसर नआउन पनि सक्थ्यो ।

तर सुरुवात भने सपनाजस्तो भएन । पहिलो खेलमै साउदी अरेबियासँग अप्रत्याशित हार बेहोरेपछि अर्जेन्टिनामाथि प्रश्न उठ्न थाले ।

आलोचकहरू सक्रिय भए । तर मेस्सीले समर्थकलाई विश्वास नगुमाउन आग्रह गरे । त्यसपछि अर्जेन्टिना बदलियो । टोली थप एकजुट बन्यो । र, बदलियो मेस्सी पनि ।

उनले प्रत्येक खेलमा नेतृत्व, आत्मविश्वास र जादुमय प्रदर्शन देखाए । अर्जेन्टिनाको विश्वकप यात्रा अब केवल प्रतियोगिता थिएन, एउटा अधुरो सपनाको खोज बनेको थियो ।

१८ डिसेम्बर २०२२ : सपना पूरा भएको त्यो अविस्मरणीय रात

१८ डिसेम्बर २०२२ । कतारको लुसेल स्टेडियममा विश्व फुटबलका लाखौं समर्थकको नजर एउटै खेलमा केन्द्रित थियो । साविक विजेता फ्रान्स अर्जेन्टिनाको प्रतिद्वन्द्वी बनेर उभिएको थियो ।

एकातिर करियरको अन्तिम विश्वकप खेलिरहेका लियोनल मेस्सी थिए, अर्कोतिर नयाँ पुस्ताका सुपरस्टार किलियन एम्बाप्पे ।

खेल सुरु हुँदा अर्जेन्टिनाले नियन्त्रण जमायो र अग्रता बनायो ।

तर, फ्रान्सले हार मानेन । एम्बाप्पेको दुई तीव्र गोलले खेलको चित्र नै बदलियो । अतिरिक्त समयमा मेस्सीले फेरि अर्जेन्टिनालाई अगाडि बढाए, तर एम्बाप्पेले पुनः जवाफ फर्काए ।

३–३ को बराबरीपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुग्यो । त्यो रात फुटबल केवल खेल थिएन, इतिहास लेखिँदै थियो ।

पेनाल्टी सुटआउटमा अर्जेन्टिना विजेता बन्यो । अन्तिम पेनाल्टी सफल भएसँगै अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरू मैदानभरि दौडिए । त्यस भीडको केन्द्रमा मेस्सी थिए ।

जब उनले विश्वकप ट्रफी दुवै हातले माथि उठाए, त्यो केवल एउटा उपाधि जित्नु थिएन । त्यो तीन दशकभन्दा लामो सपनाको अन्त्य थियो । फुटबल इतिहासको एउटा अधुरो अध्याय अन्ततः पूरा भएको थियो ।

कीर्तिमानभन्दा ठूलो विरासत

कतार विश्वकप केवल उपाधिको कथा थिएन, कीर्तिमानहरूको कथा पनि थियो । मेस्सी विश्वकप इतिहासमा सर्वाधिक खेल खेल्ने खेलाडी बने । उनले सर्वाधिक कप्तानी गर्ने कीर्तिमान पनि आफ्नो नाममा लेखाए ।

लगातार पाँच संस्करण विश्वकप खेल्ने दुर्लभ खेलाडीको सूचीमा उनी समावेश भए । तर मेस्सीको वास्तविक विरासत तथ्यांकभन्दा धेरै ठूलो छ ।

उनले संसारलाई प्रतिभाभन्दा पनि धैर्य र निरन्तरताको शक्ति देखाएका छन् । सानो कदका कारण एक समय अस्वीकार गरिएका बालकले फुटबल इतिहासकै महान् कथामध्ये एक लेख्न सक्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् ।

त्यसैले, आज मेस्सीलाई केवल गोल र ट्रफीले होइन, उनले लाखौं मानिसलाई दिएको प्रेरणाले सम्झिने गरिन्छ ।

लियोनल मेसी
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
मनिषा थापा
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