स्विट्जरल्यान्डको शानदार जित

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- स्विट्जरल्यान्डले फिफा विश्वकप–२०२६ मा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनालाई ४–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै पहिलो जित दर्ता गरेको छ ।
- अमेरिकामा भएको खेलमा स्विट्जरल्यान्डका लागि जोहान मान्जाम्बीले दुई तथा रुबेन वर्गास र ग्रानिट जाकाले एकएक गोल गरे ।
- यो जितसँगै ४ अंक जोडेको स्विट्जरल्यान्ड समूह 'बी' को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ ।
५ असार, काठमाडौं । स्विट्जरल्यान्डले फिफा विश्वकप–२०२६ मा पहिलो जित निकालेको छ ।
अमेरिकाको लस एन्जलसस्थित सोफाइ स्टेडियममा भएको खेलमा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनालाई ४–१ ले पराजित गर्दै स्विट्जरल्यान्डले पहिलो जित दर्ता गरेको हो ।
स्विट्जरल्यान्डका लागि जोहान मान्जाम्बीले दुई, रुबेन वर्गास र ग्रानिट जाकाले एकएक गोल गरे ।
बोस्नियाका एर्मिन माहमिकले सान्त्वना गोल गरे । मान्जाम्बीले खेलको ७४औं मिनेटमा गोल गर्दै स्विट्जरल्यान्डलाई पहिलो अग्रता दिलाएका थिए ।
त्यसपछि ८०औं मिनेटमा बोस्निायाका तारिक मुहारेमोभिकले विपक्षी खेलाडीलाई लडाएपछि रातो कार्ड पाउँदै बाहिरिए । त्यसपछि स्विट्जरल्यान्ड खेलमा हाबी बन्यो ।
रुबेन वर्गासले ८४औं मिनेटमा गोल गर्दै स्विट्जरल्यान्डको अग्रता दोब्बर बनाए । जोहानले ९०औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा टोलीको अग्रता तेब्बर बनाए ।
दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा एर्मिन माहमिकले गोल गर्दै बोस्नियालाई खेलमा फर्काउने कोशिस गरे । तर, अन्तिम समयमा डिबक्सभित्र स्विट्जरल्यान्डका खेलाडीलाई लडाएपछि पेनाल्टी पायो ।
उक्त पेनाल्टीको सदुपयोग गर्दै ग्रानिट जाकाले गोल गरे र स्विट्जरल्यान्ड ४–१ ले विजयी भयो ।
यो जितसँगै स्विट्जरल्यान्ड ४ अंक जोडेर समूह ‘बी’ को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । अन्य ३ टोलीको समान एक अंक छ । यसअघि पहिलो खेलमा स्विट्जरल्यान्ड कतारसँग १–१ को बराबरीमा रोकिएको थियो ।
स्विट्जरल्यान्डसँग पराजित भएको बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना आफ्नो पहिलो खेलमा क्यानडासँग १–१ को बराबरी खेलेको थियो । सोही समूहको क्यानडा र कतारबिचको खेल बिहान पौने ४ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
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