४ असार, काठमाडौं । युक्रेनले ड्रोनमार्फत रुसको राजधानी मस्कोमा ठूलो हमला गरेको छ । उक्त हमलालाई रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएयता युक्रेनले मस्कोमा गरेको सबैभन्दा ठूलो हमला भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।
करिब २०० ड्रोनले रुसको राजधानी मस्कोका विभिन्न टार्गेटहरूमा विष्फोट गराएको भनिएको छ । विष्फोटबाट कैयौं ठाउँमा आगजनी भएको छ भने ठूलो धुँवा निस्किएको तस्वीरहरू आइरहेका छन् ।
मस्कोका गभर्नर आन्द्रे भोरोब्योभले युक्रेनको यो हमलाबाट १७ जना घाइते भएको प्रतिक्रिया दिएको सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् । यस्तै रुसी रक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला २४ घण्टामा देशैभर कम्तीमा एक हजार युक्रेनी ड्रोन र चार क्रुज मिसाइल खसालिएको जनाएको छ ।
यस्तै, रुसको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको रोस्तोभ क्षेत्रको एक तेल भण्डारमा पनि हमला भएको समाचार छ । जहाँ एक जनाको ज्यान गएको भनिएको छ ।
‘१५ जुनको बदला’
हमलापछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले प्रतिक्रिया दिँदै यो हमला ‘१५ जुनको बदला’ रहेको भनेका छन् ।
बिहीबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले रुसले १५ जुनमा युक्रेनको राजधानी किभमा गरेको हमलाको बदलामा यो हमला गरेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
रुसको त्यो हमलामा किभमा मात्रै ४ र देशभर ९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
‘यदि युक्रेन जल्छ भने तपाईँको मस्को पनि जल्नेछ’, जेलेन्स्कीले प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्,‘युक्रेन हरेक हमलाको जवाफ दिन्छ । चुपचाप बस्दैन ।’
यस्तै, उनले रुसलाई तत्काल युद्ध समाप्त गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । ‘अब यो युद्ध समाप्त गर्ने समय आइसकेको छ । रुसले कूटनीतिक क्षेत्रमा आवश्यक कदम उठाउन जरुरी छ,’ जेलेन्स्कीले भने ।
जेलेन्स्कीले आफूले कहिल्यै युद्ध नचाहेको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामी युद्ध चाहदैनौं र कहिल्यै चाहेका पनि थिएनौं । तर, युक्रेन जल्छ भने तपाईँको मस्को पनि जल्छ ।’
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