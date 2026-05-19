+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

गाडीले वनजंगल कसरी अतिक्रमण गर्छ ? भन्दै उनले राज्यलाई प्रश्न गरेका छन् । ‘मलाई यो बताइदिनु, गाडीले कहाँकहाँ वनजंगल अतिक्रमण गरेको देख्नुभएको छ ?, कुन कानुनमा लेखेको छ गाडी भिरबाट खसाल्नु भनेर ?

0Comments
Shares
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८३ असार १ गते १९:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कैलालीको गोदावरीमा वनका कर्मचारीले स्थानीयको टेम्पो भिरबाट खसालेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उक्त कार्यको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
  • टेम्पो भिरबाट खसालेको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले वन कार्यालयका १२ जना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ ।
  • सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घटनाको छानबिन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

१ असार, काठमाडौं । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो सार्वजनिक भयो । उक्त भाइरल भिडियोमा केही व्यक्तिले टेम्पोलाई धकेल्दै भिरबाट खसालेको देखिन्छ ।

टेम्पो भिरबाट खसालेपछि ठूलै बहादुरी गरे जस्तो गरी कराएको समेत भिडियोमा सुनिन्छ । यसरी टेम्पो भिरबाट खसाल्नेमा वन रक्षकको पोशाक लगाएका व्यक्ति र वनका अन्य कर्मचारीहरू हुन् ।

यो भिडियो कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित भीमदत्त राजमार्गको बासपानी भन्ने ठाउँको हो । घटना २९ जेठको भए पनि भिडियो भने हिजो आइतबार मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । भिडियो सार्वजनिक भएपछि अमानवीय काम भएको भन्दै सर्वत्र टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

गोदावरी सामुदायिक वनको सडक किनारमा उक्त टेम्पो रहेको र गाईमारे चुरे वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने क्रममा टेम्पो भिरबाट खसालिएको बताइएको छ । यो टेम्पो धनी स्थानीय धनादेवी धामी हुन् ।

धामीको परिवारमा अहिले श्रीमान्, तीन छोरा, दुई बुहारी र पाँच नातिनी छन् । तीनै छोरा मजदुरीको क्रममा भारतमा छन् भने बाँकी परिवार कैलालीमा बस्दै आएको छ ।

धनादेवीको परिवारको गुजारा चलाउने स्रोत नै टेम्पो रहेको बताइएको छ । उनका श्रीमान् टेम्पोमा राखेर सामान बेच्दै आएका थिए । त्यही टेम्पो २९ जेठमा वनका कर्मचारीले भिरबाट खसालेपछि उनीहरूको गुजारा चलाउने स्रोत नै बन्द भएको छ ।

घटनाबारे अनलाइनखबरले धनादेवीसँग सम्पर्क गरेको छ । सम्पर्क गर्दा धनादेवीले आफू यही विषयमा छलफलका लागि नगरपालिकामा व्यस्त रहेको बताइन् । र, भाइ नाता पर्ने दीपेश ऐरीलाई मोबाइल दिइन् । हामीले ऐरीसँग यस विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

ऐरीले आफू चालक रहेको बताए । घटनाका बेला दिदीले सम्पर्क गरेर टेम्पो घर लगिदिन भनेको तर त्यतिबेला आफू टाढा रहेकोले सम्भव नभएको बताए । घर आउँदा भने टेम्पो भिरबाट खसालिसकेको उनको भनाइ छ ।

‘वनले टेम्पो हटाउन भनेपछि दिदीले मलाई फोन गर्नु भएको थियो । म बाहिर थिएँ । आउँदा टेम्पो भिरबाट खसालिसकेको रहेछ,’ ऐरीले भने ।

गाडीले वनजंगल कसरी अतिक्रमण गर्छ ? भन्दै उनले राज्यलाई प्रश्न गरेका छन् । ‘मलाई यो बताइदिनु, गाडीले कहाँकहाँ वनजंगल अतिक्रमण गरेको देख्नुभएको छ ?,’ उनले भने, ‘कुन कानुनमा लेखेको छ गाडी भिरबाट खसाल्नु भनेर ?’

राज्यलाई कर तिरेको, ब्लुकसमेत भएको, अर्काको निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, फाल्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने धनादेवीको माग छ । वनका कर्मचारीले उक्त टेम्पो टायर नभएको पुरानो, फलामको अस्थिपञ्जर मात्र भएको, गुड्न नस्क्ने अवस्थाको रहेको दाबी गरेका थिए । तर टेम्पो धनी भने त्यो कुरा मान्न तयार छैनन् । टेम्पो उनीहरूले भने जस्तो नरहेको धनादेवी पक्षको दाबी छ ।

टेम्पो भिरबाट खसालेपछि गुजारा चलाउनसमेत गाह्रो भएको ऐरीले बताए । अब पुलमुनि गएर सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले आफूसमेत पीडित रहेको दाबी गरे । आफ्नो गरिखाने टहरासमेत वनले भत्काएको दाबी उनको छ ।

यही टेम्पोमा राखेर चाउचाउ, बिस्कुट, पानी बेचेर धनादेवीको परिवारको गुजारा चल्दै आएको थियो । अहिले यही विषयमा छलफल गर्न नगरपालिकमा रहेको उनले बताइन् । यो विषयमा वनका कर्मचारीहरूसँग हिजो आइतबार पनि कुराकानी भएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार वनका कर्मचारीले टेम्पो भिरबाट निकाल्दिने र २५ हजार रुपैयाँ दिने बताएका थिए । त्यसपछि कतै उजुरी नगरी मिलापत्र गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको थियो । तर उक्त प्रस्ताव धनादेवीको परिवारले मानेन ।

तीन भाइ छोराले भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले धनादेवीले टेम्पो खरिद गरेको बताइन् । कहाँबाट कसरी हुन्छ आफूले न्याय पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

१२ जना प्रहरी हिरासतमै

टेम्पो भिरबाट खलासेको घटनामा प्रहरीले १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूलाई आइतबार नै नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी तथा सूचना अधिकारी योगेन्द्र तिम्सिनाले बताए ।

उनका अनुसार अहिले पनि उनीहरू प्रहरी हिरासतमै छन् । यद्यपि, म्याद थप भने भएको छैन । ‘उहाँहरू हाम्रै हिरासतमा हुनुहुन्छ । हामी अनुसन्धान गर्दैछौं,’ उनले भने ।

अहिलेसम्म टेम्पो पीडित पक्षबाट जाहेरी नआएकाले म्याद थप गर्ने वा नगर्ने यकिन हुन नसकेको उनले बताए । उजुरी आएको अवस्थामा म्याद लिएर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले बताएको छ ।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पनि वनका कर्मचारीको भनाइ बाझिएको छ । वनका कर्मचारीले टेम्पो थोत्रो, कामै नलाग्ने, फलामको अस्थिपञ्जर मात्र रहेको बताएका थिए । तर प्रहरीले उनीहरूले भने जस्तो थोत्रो नरहेको बताएको छ ।

अमानवीय काम

यस घटनासँग सम्बन्धित १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यस बारेमा जानकारी गराउँदै प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्टसमेत गरेको थियो । उक्त पोस्ट आफ्नो स्टोरीमा राख्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि घटना अमानवीय रहेको बताएका छन् ।

‘अमानवीय काम गर्ने १२ जना सरकारी कर्मचारी पक्राउ छन्,’ गृहमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरेका छन् । गृहमन्त्री मात्रै होइन, सर्वसाधारणले पनि यस घटनालाई अमानवीय भनेका छन् ।

संवैधानिक कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले राज्यको बर्बरता भन्दै खेद प्रकट गरेका छन् । ‘के हाम्रो समाज, हामी, हाम्रा शासक र हाम्रा राष्ट्रसेवक यो हदसम्म क्रुर छ र छौं ? सत्ता र संसद्मा बसेकाहरूको टेम्प्रामेन्टको असर तलसम्म पर्ने गर्छ । जसको परिणाम एकपछि अर्को देखिँदैछ । गरिखाने र हुँदा खानेमाथिको राज्य बर्बरता खेदजनक छ । यस्तो बर्बरता बन्द गरियोस्,’ आर्चायले भनेका छन् ।

के हो घटना ?

गोदावरी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष हेमप्रकाश मल्लका अनुसार यो घटना भएको ठाउँ जंगल भएकाले शीतल मानिन्छ । जहाँ गाडी राख्ने, चिया–खाजा, पानी खाने गरिन्छ । गोदावरी नगरपालिकाको भू–भागमध्ये करिब ४० प्रतिशत भू–भाग ४ नम्बर वडामा पर्छ ।

अहिलेको यो घटना यही ४ नम्बर वडाको हो । जंगलमा बस रोक्ने, शौचसमेत गराउने गरिएकाले स्थानीयले भने यही मौकामा केही सानोतिनो व्यापार गर्न सकिने भन्दै विगतदेखि नै खुद्रे व्यापार गर्दै आएको उनी बताउँछन् ।

‘छाप्रो बनाउनेदेखि ठेलामा सामान लगेर बेच्ने गरिन्थ्यो । स्थानीय बिहान सामान लिएर जाने र साँझ परेपछि आफ्नो घर फर्कने गर्थे,’ वडाध्यक्ष भन्छन् । धनादेवीको परिवार भने पछिल्लो समय टेम्पोमा सामान लगेर बेच्ने गर्थ्यो ।

स्थानीयले खुद्रे व्यापार गरेको यो भाग भने वन क्षेत्र हो । स्थानीयले खुद्रे व्यापारका लागि प्रयोग गरेको सडक किनाराको यही जमिन अतिक्रमण भयो भन्दै वन कार्यालयले हटाउने अनि फेरि छाप्रो बनाएर व्यापार गर्ने प्रक्रिया चलिरहन्थ्यो ।

२९ जेठमा यस ठाउँका छाप्रा हटाउने क्रममा टेम्पो भिरबाट खसालियो । तर अतिक्रमण छाप्रा हटाउनेबारे भने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको वडाध्यक्षको भनाइ छ ।

यता, डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले भने आइतबार नै एक विज्ञप्ति निकाल्दै यो विषयको खण्डन गरेको छ । ५ महिना अघिदेखि छाप्राहरू खडा गरिएको दाबी वनको छ ।

‘टेम्पो गुड्ने वा चालु अवस्थामा रहेको सवारी होइन । इन्जिन पूर्ण रूपमा बिग्रिएको, धकेलेर सार्नसमेत गाह्रो हुने फलामे अस्थिपञ्जर थियो । टेम्पो हटाउन भन्दा नहटाई जे गरे गर्नुस् भन्दै अटेरी गरेर गालीगलोजमा उत्रिए । त्यसपछि बल प्रयोग गरी हटाउन खोज्दा अनियन्त्रित भई दुर्घटनावश भिरबाट खस्न पुगेको हो,’ विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

तर, सार्वजनिक भिडियोमा भने वन कार्यालयले भने जस्तो थोत्रो टेम्पो पनि देखिँदैन भने हटाउन खोज्दा दुर्घटनावश नभई जानी–जानी नै भिरबाट खसालेको देखिन्छ ।

यो घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिएको बताएको छ ।

समितिमा धनगढीका प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्ट, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी, डिभिजन वन अधिकृत जनक पाध्या, यातायात कार्यालय कैलालीका मेकानिकल इन्जिनियर धोजराज जोशी र मन्त्रालयका कानुन अधिकृत विजयराज ओझा छन् ।

समितिलाई ७ दिनभित्र छानबिन टुंग्याएर प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

कैलाली घटना टेम्पो वन कर्मचारी
लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौंमा यसरी मनाइयो भुमे पर्व (तस्वीरहरू)

काठमाडौंमा यसरी मनाइयो भुमे पर्व (तस्वीरहरू)
कोशी प्रदेशको बजेट : एआईदेखि तन्त्र विद्या अध्ययनसम्म (पूर्णपाठ )

कोशी प्रदेशको बजेट : एआईदेखि तन्त्र विद्या अध्ययनसम्म (पूर्णपाठ )
रास्वपाका सहयोगीलाई नियुक्तिमा ग्रेसमार्क

रास्वपाका सहयोगीलाई नियुक्तिमा ग्रेसमार्क
रुपन्देही अदालतले पनि फिर्ता गर्‍यो रवि र जीबीलगायत विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा

रुपन्देही अदालतले पनि फिर्ता गर्‍यो रवि र जीबीलगायत विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा
इन्स्पेक्टर खड्का जेठ महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित

इन्स्पेक्टर खड्का जेठ महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित
विमानस्थलबाट ३० हजार साउदी रियालसहित एक व्यक्ति पक्राउ

विमानस्थलबाट ३० हजार साउदी रियालसहित एक व्यक्ति पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित