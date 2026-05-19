गर्मी छल्ने उत्कृष्ट गन्तव्य हुनसक्छन्, नेपालका यी ११ हिल स्टेशन

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- बढ्दो गर्मी छल्न र शीतल वातावरणको आनन्द लिन नेपालका ११ पहाडी पर्यटकीय गन्तव्यहरू उपयुक्त विकल्पका रूपमा रहेका छन् ।
- काठमाडौं आसपासका नगरकोट, धुलिखेल, चन्द्रागिरि र चित्लाङ चिसो मौसमका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन् ।
- पूर्वी नेपालको कन्याम र भेडेटार तथा पश्चिमका बन्दिपुर, साराङकोट र तानसेन गर्मी छल्न आन्तरिक पर्यटकका रोजाइमा पर्ने गरेका छन् ।
बाहिर निस्कँदा घाम पोल्ने, दिउँसोको तापक्रम सहन गाह्रो हुने र पंखा तथा एसीले पनि राहत नदिने अवस्था धेरै ठाउँमा देखिन थालेको छ । गर्मी बढिरहेकै बेला शीतल हावा, हरियाली र हिमालको दृश्यको खोजीमा धेरैको ध्यान पहाडी गन्तव्यतर्फ मोडिन्छ । यदि तपाईं पनि केही दिन गर्मीबाट टाढा बस्ने योजना बनाइरहनुभएको छ भने नेपालका यी हिल स्टेशनहरू उपयुक्त विकल्प हुन सक्छन् ।
१. नगरकोट
गर्मीबाट केही राहत खोज्दै जान सकिने उत्कृष्ट गन्तव्य नागरकोट हुनसक्छ । काठमाडौंबाट करिब ३२ किलोमिटर पूर्वमा पर्ने यस स्थान चिसो मौसम, हिमालयको मनोरम दृश्य, विशेषगरी सगरमाथासहितका हिमशृंखला र आकर्षक सूर्योदयका लागि चर्चित छ ।
२. धुलिखेल
तापक्रम बढिरहेका बेला धुलिखेलको शीतल वातावरणले छुट्टै आनन्द दिन्छ । काठमाडौंबाट करिब ३० किलोमिटर पूर्वमा रहेको धुलिखेल समुद्री सतहबाट झण्डै १,५५० मिटर उचाइमा अवस्थित छ । यहाँबाट देखिने हिमाली दृश्य र नेवारी संस्कृतिले पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ ।
३. दामन
मुड फ्रेस बनाउने अर्को गन्तव्य हो, दामन । काठमाडौंबाट करिब ८० किलोमिटर दक्षिणपश्चिममा रहेको दामनबाट एभरेष्टदेखि धौलागिरीसम्मका हिमशृंखला अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
४. बन्दिपुर
गर्मी मौसममा शान्त वातावरण खोज्नेहरू बन्दिपुर पुग्न सक्छन् । तनहुँ जिल्लामा रहेको बन्दिपुर काठमाडौंबाट करिब १४० किलोमिटर पश्चिममा पर्ने दामनको हरियाली वातावरण सँगै पुरानो नेवारी वास्तुकला र हिमाली दृश्य यहाँका मुख्य आकर्षण हुन् ।
५. साराङकोट
पोखराको गर्मीभन्दा माथि उठेर शीतल हावा महसुस गर्न चाहनुहुन्छ भने साराङकोट उपयुक्त छ । पोखरा बजारबाट करिब ५ किलोमिटर दूरीमा रहेको साराङकोटबाट अन्नपूर्णा हिमशृंखला र फेवातालको दृश्यको मजा लिन सकिन्छ ।
६. तानसेन
गर्मीको मौसममा पाल्पाको तानसेनले सुखद अनुभूति दिन्छ । पाल्पाको सदरमुकाम तानसेन समुद्री सतहबाट करिब १,३७० मिटर उचाइमा अवस्थित छ र बुटवलबाट करिब ४० किलोमिटर उत्तरमा पर्छ । यहाँ इतिहास, संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यको संयोजन भेटिन्छ ।
७. कन्याम
पूर्वी नेपालको इलामस्थित कन्याम केवल स्थानीय बासिन्दाको मात्र होइन, गर्मीले पोलिएको झापा, मोरङ र सुनसरीका बासिन्दालाई समेत शीतलता दिने लोकप्रिय गन्तव्य हो । चिया बगानले ढाकिएका हरिया डाँडाकाँडा, चिसो हावा र कुहिरोले भरिएको वातावरणले यहाँ पुग्ने जोकोहीलाई ताजगीको अनुभूति गराउँछ । गर्मी मौसममा हजारौं आन्तरिक पर्यटक कन्याम पुग्ने गर्छन् । काठमाडौंबाट करिब ७०० किलोमिटर पूर्वमा रहेको इलाम बजार समुद्री सतहबाट करिब १,२०० मिटर उचाइमा अवस्थित छ ।
८. चित्लाङ
धेरै टाढा नगइकन शीतल वातावरणको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने चित्लाङ राम्रो विकल्प हुन सक्छ । काठमाडौंबाट करिब २७ किलोमिटर दक्षिणपश्चिममा रहेको चित्लाङमा ग्रामीण परिवेश र प्राकृतिक सौन्दर्यले यहाँको यात्रा विशेष बनाउँछ ।
९. चन्द्रागिरि
केबलकार चढ्दै हिमाल र उपत्यकाको दृश्य अवलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने चन्द्रागिरि उपयुक्त गन्तव्य हो । काठमाडौंको दक्षिणपश्चिममा रहेको चन्द्रागिरि समुद्री सतहबाट २,५५१ मिटर उचाइमा अवस्थित छ । यहाँबाट हिमालय र काठमाडौं उपत्यकाको मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ । यहाँ हरेक समय मौसम चिसो भइरहन्छ ।
१०. नुवाकोट
गर्मीको व्यस्त दिनचर्याबाट केही समय विश्राम लिन नुवाकोट पुग्न सकिन्छ । काठमाडौंबाट करिब ७५ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा रहेको नुवाकोटमा ऐतिहासिक दरबार, हरियाली र शान्त वातावरणले यसलाई आकर्षक गन्तव्य बनाएको छ ।
११. भेडेटार
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