+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विश्वकप माहोलबीच शुक्रबारदेखि ‘आइएम जितबहादुर’ सहित ३ विदेशी फिल्म हलमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ४ गते १६:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भोलि शुक्रबारदेखि नेपाली फिल्म ‘आइएम जितबहादुर’सहित तीनवटा विदेशी फिल्म हलहरूमा प्रदर्शन हुँदैछन् ।
  • विश्वकप फुटबलको माहोलका कारण प्रदर्शन हुन लागेका फिल्महरूको अग्रिम टिकट बिक्री भने न्यून देखिएको छ ।
  • जितु नेपाल अभिनित फिल्म ‘आइएम जितबहादुर’ले देशव्यापी रूपमा ११५ शोज पाएको छ ।

काठमाडौं । भोलि शुक्रबारदेखि नेपाली भाषाको ‘आइएम जितबहादुर’सहित ३ विदेशी फिल्म प्रदर्शन तयारीमा छन् । हलहरूले बिहीबार एड्भान्स टिकट बिक्री खुलाएका छन् ।

विश्वकप फुटबलको माहोलबीच यी फिल्महरू हलमा आउन लागेका हुन् । जितु नेपालको ‘आइएम जितबहादुर’, शाहिद कपुरको ‘ककटेल २’, दक्षिण कोरियाको ‘कोलोनी’, हलिउडको ‘टोय स्टोरी ५’ रिलिज हुँदैछन् ।

यी सबै फिल्मको एड्भान्स टिकट बिक्री भने न्यून देखिएको छ ।

‘आइएम जितबहादुर’ ले देशभर ११५ शोज पाएको छ । शुभेन्दु घोष निर्देशित यो फिल्ममा जितु नेपाल, वर्षा राउत, प्रियंका कार्की, सन्दीप क्षेत्री, देशभक्त खनालको अभिनय छ । कलाकारले गर्नुपर्ने संघर्षको कथा यसमा छ । १३३ मिनेट रनटाइमको यो फिल्मलाई जनरा ड्रामामा राखिएको छ ।

‘कोलोनी’ दक्षिण कोरियाली सबटाइटलसहितको फिल्म हो जुन जैविक संकट र मानव अस्तित्वको संघर्षमा आधारित ड्रामा, हरर र क्राइम विधाको कथा हो । फिल्ममा प्रोफेसर से जियोङ एक जैविक प्रविधिसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन्छिन्, तर त्यही सम्मेलन तीव्र रूपमा रूपान्तरण हुने घातक भाइरस फैलिँदा भयावह घटनास्थलमा परिणत हुन्छ ।

संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि संक्रमित व्यक्तिहरूमा डरलाग्दा शारीरिक परिवर्तन देखिन थाल्छन् र अधिकारीले सम्पूर्ण परिसरलाई बन्द गरिदिन्छन् । त्यसपछि सुरु हुन्छ बाँच्नका लागि संघर्ष, रहस्य र आतंकको कथा । योन साङ–हो निर्देशित यस फिल्ममा जुन जी–ह्युन, कु क्यो–ह्वान र जी चाङ–वुक मुख्य भूमिकामा छन् ।

‘ककटेल २’ हिन्दी फिल्म हो जुन आधुनिक सम्बन्ध, प्रेम र भावनात्मक उतारचढावको कथामा आधारित कमेडी, ड्रामा र रोमान्स विधाको फिल्म हो । पहिलो भागका भावनात्मक विषयवस्तुलाई निरन्तरता दिँदै यो सिक्वेलमा नयाँ पात्र र उनीहरूले सामना गर्ने समकालीन चुनौती प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रेम, मित्रता, विश्वास र सम्बन्धमा आउने विछोडका भावनात्मक पाटालाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको फिल्मले आजको पुस्ताका सम्बन्धको जटिलता उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । होमी अडजानिया निर्देशित यस फिल्ममा शाहिद कपूर, कृति स्यानोन र रश्मिका मन्दाना मुख्य भूमिकामा छन् ।

‘ट्वाइ स्टोरी ५’ हलिउड फिल्म हो जुन साहसिक कथामा आधारित लोकप्रिय ट्वाइ स्टोरी शृंखलाको नयाँ संस्करण हो । यसपटक वुडी, बज लाइटइयर, जेसी र उनका साथीहरूको संसारमा नयाँ चुनौती थपिएको छ ।

बालबालिकाको खेलकुद र मनोरञ्जनमा इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको बढ्दो प्रभावका कारण उनीहरूको भूमिका नै संकटमा पर्न थाल्छ । खेलौना र आधुनिक प्रविधिबीचको प्रतिस्पर्धालाई रोचक ढंगले प्रस्तुत गरिएको फिल्मले मित्रता, सहकार्य र परिवर्तनसँग जुध्ने यात्रालाई चित्रण गर्छ । म्याकेना ह्यारिस र एन्ड्र्यु स्ट्यान्टन निर्देशित यस फिल्ममा टम ह्याङ्क्स, किआनु रिभ्स र जोन क्युस्याकले आवाज दिएका छन् ।

केही दिनअघि अर्को हलिउड फिल्म ‘अबेसन’ पनि हलमा रिलिज भएको छ ।

फ्राइडे रिलिज विश्वकप माहोल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपालका हलमा आजदेखि रामचरणको ‘पेड्डी’ सहितका ३ विदेशी फिल्म

नेपालका हलमा आजदेखि रामचरणको ‘पेड्डी’ सहितका ३ विदेशी फिल्म
सेप अफ मोमो, रोल नम्बर वानसहितका ४ फिल्म हलमा लागे

सेप अफ मोमो, रोल नम्बर वानसहितका ४ फिल्म हलमा लागे
हलमा लागे ‘मितज्यू’, ‘काजी’ सहितका ४ फिल्म

हलमा लागे ‘मितज्यू’, ‘काजी’ सहितका ४ फिल्म
एक मुठ्ठी बादल, लाइफ ड्यामेजसहितका ४ फिल्म हलमा

एक मुठ्ठी बादल, लाइफ ड्यामेजसहितका ४ फिल्म हलमा
‘परालको आगो’ र माइकल ज्याक्सनको फिल्म हलमा

‘परालको आगो’ र माइकल ज्याक्सनको फिल्म हलमा
हलमा लागे राजेश हमालको ‘प्रवासी जीवन’, हलिउडको हरर ‘स्क्रिम सेभेन’

हलमा लागे राजेश हमालको ‘प्रवासी जीवन’, हलिउडको हरर ‘स्क्रिम सेभेन’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना
‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’
२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान

२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान
कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित