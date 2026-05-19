+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुगल अर्थको ‘फ्लाइट सिमुलेटर’ अब सिधै इन्टरनेट ब्राउजरमा

अब भर्चुअल्ली आकाशमा सयर गर्नका लागि कुनै झन्झटिलो सफ्टवेयर डाउनलोड गरिरहनु पर्दैन, इन्टरनेट चल्ने एउटा ब्राउजर भए पुग्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ४ गते १९:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुगल अर्थले लामो समयदेखि कम्प्युटर एपमा सीमित राखेको आफ्नो चर्चित 'फ्लाइट सिमुलेटर' फिचरलाई पहिलोपटक इन्टरनेट ब्राउजरमा उपलब्ध गराएको छ ।
  • यो फिचरका माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले कुनै झन्झटिलो सफ्टवेयर डाउनलोड नगरी ब्राउजरबाटै विश्वभर भर्चुअल्ली आकाशमा सयर गर्न सक्नेछन् ।
  • गुगल अर्थको वेब संस्करणमा यो फिचरसँगै जमिनको उचाइ नाप्ने 'एलिभेसन प्रोफाइल' र नक्सासम्बन्धी थप डाटा लेयरहरू पनि थपिएका छन् ।

४ असार, काठमाडौं । गुगल अर्थभित्र लामो समयदेखि ओझेलमा परेको एउटा रमाइलो फिचर ‘फ्लाइट सिमुलेटर’ अब विश्वभरका प्रयोगकर्ताका लागि इन्टरनेट ब्राउजरमै उपलब्ध भएको छ ।

अब भर्चुअल्ली आकाशमा सयर गर्नका लागि कुनै झन्झटिलो सफ्टवेयर डाउनलोड गरिरहनु पर्दैन, इन्टरनेट चल्ने एउटा ब्राउजर भए पुग्छ ।

गुगल अर्थले आफ्नो वेबसाइटलाई अझ बलियो बनाउन र केही प्रो-लेभल (व्यावसायिक) फिचरहरू थप्ने क्रममा यो फ्लाइट सिमुलेटरलाई पनि ब्राउजरमा ल्याएको हो ।

यससँगै जमिनको उचाइ नाप्ने ‘एलिभेसन प्रोफाइल’ र नक्सा सम्बन्धी काम गर्नेहरूका लागि थप डाटा लेयरहरू पनि थपिएका छन् । अरू फिचरहरू सम्बन्धित क्षेत्रकालाई काम लाग्ने भए पनि जहाज उडाउने खेल भने विशुद्ध मनोरञ्जन र रमाइलोका लागि मात्रै हो ।

सन् २००७ देखि नै गुगल अर्थको कम्प्युटर एपभित्र रहेको यो फिचर पहिलोपटक वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको हो ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?

सबैभन्दा पहिले गुगल अर्थको वेबसाइटमा जाने र दायाँ कुनाको माथि रहेको ‘एक्सप्लाेर अर्थ’ बटनमा क्लिक गर्ने । त्यसपछि सर्च बारमा गएर आफू संसारको जुन ठाउँमा जहाज उडाउन चाहने हो, त्यो ठाउँ खोज्ने ।

ठाउँ भेटिएपछि माथि रहेको ‘टुल्स’ मेनुमा क्लिक गर्ने । त्यसको सबैभन्दा तल ‘फ्लाइट सिमुलेटर’ भन्ने अप्सन देखिन्छ ।

खेल सुरु भएपछि स्क्रिनमा जहाज कसरी चलाउने भनेर बटनहरू देखाइँदैन । तर यसलाई कन्ट्रोल गर्ने तरिकाहरू निकै साधारण छन् । जहाजलाई दायाँ-बायाँ मोड्न वा तल-माथि लैजान माउस वा किबोर्डको एरो कि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जहाजको स्पिड (गति) बढाउन पेज अप र गति घटाउन पेज डाउन बटन थिच्नुपर्छ ।

तर यसमा जहाजको सन्तुलन सहजै गुम्नसक्छ, जसले गर्दा कम्प्युटरको स्क्रिन नै फन्फनी घुम्न सक्छ । यदि हाज भुइँमा ठोक्कियो (क्र्यास भयो) भने खेल सकिन्छ ।

यो खेल ‘माइक्रोसफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर’ वा ‘एस कम्ब्याट’ जस्ता ठूला र व्यावसायिक भिडियो गेमहरू जस्तो जटिल र भित्रसम्म पुगेर खेलिने खालको त होइन । तर, यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यसमा गुगल अर्थको संसारभरिको नक्सा उपलब्ध छ । यसको मद्दतले तपाईं संसारको जुनसुकै कुनामा पुग्न र त्यहाँका प्रसिद्ध ठाउँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ।

यसमा कुनै मिसन पूरा गर्नुपर्ने, अंक जोड्नुपर्ने वा लेभल पार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने झन्झट हुँदैन ।

तर, मानौँ, यदि तपाईंलाई कुनै समय अमेरिकाको ‘गोल्डेन गेट ब्रिज’ को मुनिबाट जहाज छिराउने रहर थियो भने, अब ब्राउजर खोलेर त्यो रहर पूरा गर्ने पालो तपाईंको हो ।

गुगल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गुगलद्वारा एन्ड्रोइड १७ र वेयर ओएस ७ सार्वजनिक

गुगलद्वारा एन्ड्रोइड १७ र वेयर ओएस ७ सार्वजनिक
चाहिने इमेल पनि स्पाम फोल्डरमा गएर हैरान हुनुभएको छ ? यसरी हुन्छ समाधान

चाहिने इमेल पनि स्पाम फोल्डरमा गएर हैरान हुनुभएको छ ? यसरी हुन्छ समाधान
गुगल सर्चमा ‘इन्फर्मेसन एजेन्ट’ : इन्टरनेटमा हुने अपडेटहरू अब आफैं ट्र्याक गर्ने

गुगल सर्चमा ‘इन्फर्मेसन एजेन्ट’ : इन्टरनेटमा हुने अपडेटहरू अब आफैं ट्र्याक गर्ने
गुगलले ल्यायो सबै ‘हेल्थ डाटा’ एकै ठाउँमा जोडिने प्रविधि

गुगलले ल्यायो सबै ‘हेल्थ डाटा’ एकै ठाउँमा जोडिने प्रविधि
गुगल सर्चमा एआईको दबाब बढ्दै, के हुन सक्छन वैकल्पिक सर्च इन्जिनहरू ?

गुगल सर्चमा एआईको दबाब बढ्दै, के हुन सक्छन वैकल्पिक सर्च इन्जिनहरू ?
प्ले स्टोरमा ‘आस्क-प्ले’ र ‘साइडकिक’ फिचरमार्फत एप खोज्न र गेम खेल्न सहज हुने

प्ले स्टोरमा ‘आस्क-प्ले’ र ‘साइडकिक’ फिचरमार्फत एप खोज्न र गेम खेल्न सहज हुने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना
‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’
२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान

२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान
कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित