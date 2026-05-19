२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान

३ असार, काठमाडौं । चितवनबाट अपहरणमा परेका एक १६ वर्षीय बालकको सकुशल उद्धार भएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले २ असार बिहान १ बजे बालाजुको एक होटलबाट बालकको उद्धार गरेको हो ।
यो प्रकरणमा प्रहरीले पाँच जना भारतीयलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोषकुमार खड्काका अनुसार पक्राउ परेका भारतीयमाथि अनुसन्धान गर्दा फिरौती असुल्नकै लागि अपहरण भएको देखिन्छ ।
प्रहरीले अपहरण प्रकरणमा बिहार बेतियाका १८ वर्षीय सुजित कुमार, बेतियाका १८ वर्षकै गोलुकुमार सोनी, बिहारका बिक्की कुमार, मोहम्मद साहिद र अर्का गोलुकुमार गरी पाँच जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
चितवनबाट बालक अपहरण गरेर काठमाडौं ल्याइएको हुनाले उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन पठाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बताएको छ । पक्राउ परेका सबै जना र उद्धार गरिएका बालकलाई पनि चितवन पठाइएको छ ।
१ असार साँझ करिब साढे ६ बजेतिर चितवनको नारायणगढबाट ५/६ जनाको समूहले गुप्ता थरका एक नेपाली बालकलाई जबरजस्ती गाडीमा हालेर लगेको सूचना प्रहरीलाई प्राप्त भयो । त्यसपछि प्रहरीले अपरेसन गरेर उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
नयाँ बसपार्कस्थित फेमिली होटलमा राखिएको अवस्थामा बालकको उद्धार गर्नुका साथै पाँच भारतीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । यो होटलको व्यवस्थापन भने काठमाडौंमै बस्दै आएका भारतीय नागरिक विक्की पटेलले गरेका थिए । उनी पनि अहिले पक्राउ परेका छन् ।
भारतीय गाडीको प्रयोग
अपहरणकारीले भारतीय गाडीको प्रयोग गरी अपहरण गरेको खुलेको छ । अपहरणको योजना बनाएपछि उनीहरू ३० जेठमा नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
६ दिनको भन्सार पास लिएर यो समूह बीआर२२ बीए६१३७ नम्बरको भारतीय नम्बर प्लेटको स्कोर्पियोमा वीरगञ्जबाट नेपाल प्रवेश गरेको पाइएको छ । वीरगञ्जबाट उनीहरू सोझै उक्त गाडीबाट चितवन पुगेका थिए ।
राति १० बजेतिर चितवन पुगेर सुजित कुमारको साथी सक्षम शर्माले उनीहरूलाई होटलको व्यवस्था गरिदिएका थिए । चितवनमा गुल्मेली होटल एन्ड लजको कोठा नम्बर २०३ दुई दिनका लागि बुकसमेत गरिएको थियो ।
यो स्कोर्पियो एमडी मुमताज आलमले चलाएर ल्याएको अपहरणकारीहरूले प्रहरीसमक्ष बताएका छन् । तर मुमताज भने फरार भएका छन् । चितवनमा बालक अपहरण गरेर यही स्कर्पियोमा हालेर काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
मुमताजले कलंकीसम्म ल्याएर उनीहरूलाई छाडेर त्यहीँबाट फर्केका थिए । उनी उक्त गाडी लिएर भारत पुगिसेकेका अनुसन्धान अधिकारीको भनाइ छ ।
साथीबाटै अपहरण
अपहरणको आरोपमा अहिले पक्राउ परेका सुजित कुमार र अपहरित बालकले चितवनमा सँगै अध्ययन गरेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
करिब दुई वर्षसँगै अध्ययन गरेपछि सुजित कुमार भारत गएको र त्यहाँ हुँदा पनि उनीहरूबीच सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क भइरहने प्रहरीको भनाइ छ । अपहरणको योजना बनाएर चितवन आएपछि १ असारमा सुजित कुमारले ती बालकलाई इन्स्टाग्राममार्फत सम्पर्क गर्दै भेट्न बोलाएका थिए ।
साथी सुजित कुमारले बोलाएकै ठाउँ सिद्धार्थ बोर्डिङ स्कुलको पछाडि साँझ साढे ६ बजेतिर ती बालक पुगेका थिए । त्यसपछि चार जना भएर भारतीय गाडीमा हालेर बालकलाई गुल्मेली होटल पुर्याइएको थियो ।
होटल लगेपछि २ घण्टासम्म फकाएर राखिएको थियो । त्यसपछि चक्कु देखाएर धम्की दिँदै भारतीय गाडीमा हालेर काठमाडौं ल्याइएको प्रहरीको भनाइ छ । ‘हो–हल्ला गरे मार्ने धम्की दिँदै, कुटपिट गर्दै काठमाडौं ल्याइयो । चक्कु देखाएर डर देखाइयो,’ बालकले प्रहरीसमक्ष भनेका छन् ।
नेपाली सिमकार्ड प्रयोग
अपहरणकारीहरूले नेपाल प्रवेश गरेपछि नेपाली सिमकार्ड लिएको पाइएको छ । गोलु कुमारको आधार कार्डबाट ९७१६५२०… नम्बरको सिमकार्ड झिकिएको थियो ।
सिमकार्ड झिकेर ह्वाट्स एप मात्रै चलाइएको थियो । त्यो सीमकार्डबाट फोन सम्पर्क गरेको भने नदेखिएको प्रहरीको भनाइ छ । बालक अपहरण गरेर काठमाडौं ल्याउँदै गर्दा मुग्लिन आइपुगेपछि त्यो सिमकार्ड फालिएको थियो ।
‘प्रहरीले थाहा नपाओस् भनेर निकै चलखीपूर्ण काम गरेको देखिन्छ । एक ह्वाट्स एप मात्रै चलाउनु र काम सकिएपछि सिमकार्ड फाल्नुले उनीहरू प्रविधिबारे पनि राम्रो जानकार रहेको देखिन्छ,’ एक अनुसन्धान अधिकारी भन्छन् ।
२२ लाख फिरौती माग
अहिलेसम्मको अनुसन्धानले फिरौती असुल्नका लागि अपहरण गरिएको प्रहरीले बताएको छ । मुख्य योजनाकार सुजित कुमार रहेको प्रहरीको भनाइ छ । अपहरण गर्नका लागि २९ जेठमै बेतियामा योजना बनाएर नेपाल प्रवेश गरेको र अपहरण गरेर काठमाडौं ल्याएपछि मात्रै फिरौती माग्न सुरु भएको हो ।
त्यसका लागि ह्वाट्स एपमार्फत बालकका बाबुसँग सम्पर्क गरेको देखिएको छ । २२ लाख फिरौती नदिए बच्चाको ज्यान नै जान सक्ने भन्दै उनीहरूले धम्की दिएका छन् ।
काठमाडौंको फेमिली होटलमा पुगेपछि २ असार राति १ बजेतिर बालकको बाबुसँग सम्पर्क गर्दै २४ घण्टाभित्र २२ लाख फिरौती नदिए मारिदिने धम्की दिएको खुलेको छ ।
त्यसपछि मात्रै बाबुले छोरा अपहरणमा परेको थाहा पाएर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । अनि मात्रै प्रहरीले खोजी सुरु गरेको थियो । २ असार ११ बजेतिर फेरि अपहरणकारीले बाबुलाई फोन गर्दै जतिसक्दो छिटो रकम हाल्न भनेको प्रहरीले बताएको छ ।
अपहरित बालकको चलाखी
अपहरणकारीहरू भारतीय गाडीमा काठमाडौं आएकोसम्म जानकारी पाएको प्रहरीले त्यो भन्दा बढी क्लु फेला पारेको थिएन ।
अपहरणकारीको क्लु फेला नपरेको अवस्थामा बालकका बाबुले नै प्रहरीलाई क्लु दिएका थिए । भुईँमा खसेको एउटा चिर्कटोमा आफू अपहरणमा परेको र सहयोग गर्न भन्दै बाबुको नम्बरसमेत लेखिएको थियो । उक्त कागजको चिर्कटो एक व्यक्तिले फेला पारेर त्यहाँ उल्लेख भएको बाबुको नम्बरमा सम्पर्क गरेका थिए ।
यो जानकारी बाबुले प्रहरीलाई गरेपछि चिर्कटो फेला परेको वरपरका होटलमा तलासी गर्दा अपहरणकारी र अपहरणमा परेका बालक नयाँ बसपार्कको फेलमी होटलको कोठा नम्बर २०३ मा फेला परेका हुन् ।
उक्त कोठाबाट बालकलाई धम्क्याउन प्रयोग भएको दुई वटा चक्कुसमेत बरामद गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।
त्यो चिर्कटो अपहरणमा परेका बालकले नै लेखेर फालेको बताएका छन् । ‘अपहरणकारीहरूले मुग्लिनमा मोबाइल चार्जर किनेका थिए । उक्त चार्जरको कभरमा टाँसेको कागज मैले उप्काएर आफ्नो खल्तीमा हालेका थिएँ । होटलमा पुगेपछि ट्वाइलेट लाग्यो भन्दै बाथरुम छिरेर कागजमा अपहरणको जानकारी गराउँदै बाबुको फोन नम्बर लेखेर बाहिर फालेको थिएँ,’ उद्धार गरिएका बालकले अनलाइनखबरसँग भने ।
चिर्कटोमा बालकले लेखेका थिए, ‘हेल्प, मेरो नाम… हो । मेरो बुवाको नाम… हो । म नारायणगढबाट हो । प्लिज कल पुलिस । मेरो बाबाको नम्बर… हो । किड्न्याप्ड ।’
चिर्कटो फेला परेपछि खोज्न सहज भएको र तत्कालै लोकेसन पत्ता लाग्दा छिटो उद्धार भएको एसएसपी खड्का बताउँछन् । यो होटलबाट दिउँसो ४ बजे प्रहरीले अपहरित बालकको उद्धार गरेको थियो ।
यो प्रकरणमा गाडी चालक मुमताज र चितवनमा भारतीयलाई कोठा खोजिदिने सक्षम शर्मा नाम गरेका व्यक्ति फरार छन् ।
परिचित व्यक्तिले गरेका अपहरणका घटनामा अधिकांश अपहरितको ज्यान लिने गरेको देखिन्छ । फिरौती असुलेर छाड्दा अपहरित व्यक्तिले सम्पूर्ण पोल खोल्ने हुँदा अपहरित व्यक्तिको ज्यानै जोखिममा हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर यो घटनामा फिरौती नबुझाउँदै बालकले चलाखी गरी फालेको कागजको टुक्राका कारण उनको तत्कालै उद्धार भएको एक अनुसन्धान अधिकारीले बताए ।
‘यसमा बालकको चलाखीले गर्दा ज्यान जोगिएको छ । नत्र परिचित व्यक्तिले अपहरण गरेर फिरौती लिएपछि आफ्नो पोल खुल्ने डरले हत्यासम्म गर्ने गरेको देखिन्छ,’ ती अनुसन्धान अधिकारी भन्छन् ।
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