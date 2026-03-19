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चितवनमा कलेज बसको ठक्करबाट साइकलयात्रीको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २१ गते २०:४५

२१ जेठ, चितवन । गैंडाकोटमा रहेको अक्सफोर्ड कलेजको बसको ठक्करबाट भरतपुरमा एक साइकलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार बिहीबार दिउँसो भरतपुर महानगरपालिका–१६ विजयनगर चोकमा कलेजको ना १ क ७४९४ नम्बरको बसले साइकलमा सवार भरतपुर–१७ का ७० वर्षीय सुकराम चौधरीलाई ठक्कर दिएको थियो ।

बसको ठक्करबाट उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीयले चालकले मापसे सेवन गरेर बस चलाएको आरोप लगाएका छन् ।

आफन्तदले घटनास्थलबाट शव पनि उठाएका छैनन् । आक्रोशित स्थानीयले बस तोडफोड गरेका छन् ।

केहीवर्षसोही कलेजको बसले टिकौली जंगलमा ७ वटा सवारी साधनलाई ठक्कर दिँदा २० जना घाइते भएका थिए । सो बसका चालकले गाँजा खाएको पुष्टि भएको थियो ।

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७ वटा सवारी साधनलाई ठक्कर दिने बसका चालकले गाँजा खाएको पुष्टि
चितवन बसको ठक्कर साइकलयात्री
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