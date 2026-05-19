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चाहिने इमेल पनि स्पाम फोल्डरमा गएर हैरान हुनुभएको छ ? यसरी हुन्छ समाधान

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १ गते १५:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुगलले जिमेलका महत्त्वपूर्ण इमेलहरू स्पाम फोल्डरमा जाने समस्या समाधान गर्न तीनवटा सजिला सेटिङहरू सुझाएको छ।

विश्वभर करोडौं मानिसहरूले जिमेल प्रयोग गर्छन् । तर जिमेल प्रयोगकर्ताहरूले भोगिरहने एउटा प्रमुख समस्या हो इमेलहरू स्पाम फोल्डरमा पुग्नु । कतिपय महत्त्वपूर्ण इमेलहरू इनबक्समा आउनुको सट्टा सिधै स्पाम फोल्डरमा पुगिरहेको हुन्छ ।

यसले गर्दा प्रयोगकर्ताको काम तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित सूचना, बैंकिङ अपडेट, ओटीपी वा अन्य आवश्यक जानकारी भएका इमेलहरू छुट्न सक्छन् ।

यदि तपाईं पनि यस्तो समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ भने खुसीको खबर छ । गुगलले यो समस्या समाधान गर्न केही सजिला सेटिङहरू सुझाएको छ जसको मद्दतले महत्त्वपूर्ण इमेलहरू स्पाममा जानबाट रोक्न सकिन्छ । कम्पनीका अनुसार केवल तीनवटा सामान्य परिवर्तन गरेर यो समस्याबाट धेरै हदसम्म छुटकारा पाउन सकिन्छ ।

किन स्पाममा पुग्छन्  इमेल ?

गुगलको आधिकारिक सपोर्ट गाइडका अनुसार जिमेलले कहिलेकाहीँ गल्तीवश कुनै इमेललाई स्पामको रूपमा चिन्ह लगाउन सक्छ । यस्तो अवस्था प्रायः तब उत्पन्न हुन्छ, जब इमेल पठाउने व्यक्ति तपाईंको सम्पर्क सूची (कन्ट्याक्ट लिस्ट) मा समावेश नभएको हुन्छ वा तपाईंले पहिले सोही प्रेषकको इमेललाई स्पामका रूपमा चिन्ह लगाउनुभएको हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा गलत फिल्टर सेटिङहरू पनि यसको कारण बन्न सक्छन् । फलस्वरूप जागिर, बैंकिङ, व्यवसाय वा अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनासम्बन्धी इमेलहरू इनबक्समा पुग्नुअघि नै स्पाम फोल्डरमा पुग्छन् ।

गुगलका अनुसार केही सजिला उपाय अपनाएर प्रयोगकर्ताले यो समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् र महत्त्वपूर्ण इमेलहरू सुरक्षित रूपमा इनबक्समै प्राप्त गर्न सक्छन् ।

स्पाम फोल्डर र कन्ट्याक्ट्स सेटिङ अपडेट गर्नुहोस्

गुगलका अनुसार सबैभन्दा पहिले प्रयोगकर्ताले स्पाम फोल्डरमा गएर आफूले भविष्यमा इनबक्समा प्राप्त गर्न चाहेको इमेललाई Not Spam (स्पाम होइन) भनेर चिन्हित गर्नुपर्छ । यसो गरेपछि सोही प्रेषकबाट आउने आगामी इमेलहरू स्पाममा जाने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त इमेल पठाउने व्यक्ति वा कम्पनीको इमेल ठेगानालाई गुगल कन्ट्याक्ट्समा सुरक्षित गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जब कुनै इमेल ठेगाना तपाईंको सम्पर्क सूचीमा हुन्छ, जिमेलले त्यसलाई बढी विश्वासयोग्य मान्छ । त्यसैले गुगलले महत्त्वपूर्ण प्रेषकहरूलाई कन्ट्याक्ट्समा थप्न सुझाव दिएको छ ।

फिल्टर सेटिङ

यदि कुनै विशेष व्यक्ति वा संस्थाबाट आउने इमेल बारम्बार स्पाममा पुगिरहेको छ भने जिमेलको फिल्टर सुविधा निकै उपयोगी हुन सक्छ ।

गुगलका अनुसार प्रयोगकर्ताले कम्प्युटरमा जिमेल खोलेर सम्बन्धित इमेल ठेगानाका लागि कस्टम फिल्टर बनाउन सक्छन् । फिल्टर बनाउने क्रममा ‘नेभर सेन्ड इट टु स्पाम’ विकल्प सक्रिय गरेपछि उक्त प्रेषकबाट आउने सबै इमेलहरू भविष्यमा सिधै इनबक्समा आउनेछन् ।

वेबमा मात्र नभई एन्ड्रोइड र आईफोन प्रयोगकर्ताले पनि स्पामबाट इमेल हटाउने तथा इमेल ठेगाना कन्ट्याक्ट्समा सुरक्षित गर्ने यस्तो सुविधा प्रयोग गर्न सक्छन् । यद्यपि कस्टम फिल्टर बनाउने सुविधा हाल मुख्य रूपमा कम्प्युटर संस्करणमा उपलब्ध छ ।

विशेषगरी नियमित रूपमा बैंक, कार्यालय, व्यावसायिक साझेदार, ग्राहक वा जागिरसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण इमेल प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका लागि यो उपाय निकै उपयोगी साबित हुन सक्छ ।

एजेन्सी 

इमेल गुगल जिमेल स्पाम
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