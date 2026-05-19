+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘भ्वाइस अफ नेपाल यूके टुर’ बेलायतका ३ सहरमा हुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १ गते १५:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सांगीतिक रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को टोली तीन दिवसीय सांगीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न बेलायत पुगेको छ ।
  • बेलायतका रिडिङ, टिडवर्थ र हस्टिङ शहरमा जुन १९, २० र २१ तारिखमा सांगीतिक कार्यक्रमहरू आयोजना हुनेछन् ।
  • सांगीतिक यात्रामा शोका कार्यकारी निर्माता सुशील नेपालसहित फाइनलिस्टहरू छिरिङ डोल्मा शेर्पा, सञ्जिता दूरा र रोशन राई सहभागी छन् ।

काठमाडौं । सांगीतिक रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ले बेलायत टूरको घोषणा गरेको छ । त्यहाँका ३ सहरमा सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको जानकारी होस्ट तथा कार्यकारी निर्माता सुशील नेपालले दिए ।

जसअनुसार, १९ जुनमा रिडिङ, २० जुनमा टिडवर्थ र २१ जुनमा हस्टिङका कार्यक्रम हुनेछन् ।

तीन दिवसीय सांगीतिक टूरको लागि भ्वाइस टोली बेलायत पुगिसकेको छ । टोलीमा होस्ट नेपालसहित छिरिङ डोल्मा शेर्पा, सञ्जिता दूरा र रोशन राई छन् । यी सबैजना भ्वाइसका फाइनलिस्ट हुन् ।

सो अवसरमा सामथ्र्य ब्यान्डले पनि प्रस्तुति दिने तय भएको छ । स्वदेशमा भ्वाइस किड्सको पाँचौ सिजन सुरु भैरहँदा भ्वाइस अफ नेपालको टोली भने विदेश टूरमा निस्किएको हो ।

भ्वाइस अफ नेपाल यूके टुर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यस्तो छ मधेश सरकारको बजेट (पूर्णपाठ)

यस्तो छ मधेश सरकारको बजेट (पूर्णपाठ)
सार्वजनिक खर्चमा भएन सुधार, असारलाई ६ खर्ब १८ अर्बको भार

सार्वजनिक खर्चमा भएन सुधार, असारलाई ६ खर्ब १८ अर्बको भार
बजेटले युवाहरूमा उत्साह जगाउन सकेन : क्षितिज थेबे

बजेटले युवाहरूमा उत्साह जगाउन सकेन : क्षितिज थेबे
विद्युत्‌ सम्बन्धी गुनासो भए ११५१ मा फोन गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको आग्रह

विद्युत्‌ सम्बन्धी गुनासो भए ११५१ मा फोन गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको आग्रह
मधेश सरकारले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट

मधेश सरकारले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट
१२ अंक घट्यो सेयर बजार, कारोबार बढ्यो

१२ अंक घट्यो सेयर बजार, कारोबार बढ्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित