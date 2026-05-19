अन्ततः ‘अलोका’ आइपुग्यो नेपाल

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- भारतको सडकबाट बौद्ध भिक्षुहरूसँगै विश्व शान्ति यात्रामा निस्किएको ‘अलोका द पिस डग’ नामको कुकुर नेपाल आइपुगेको छ।
द पिस डग अर्थात अलोका । अहिले यो कुकुरले विश्वमै प्रशिद्धि पाएको छ । कुनैबेला भारतको सडकमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको यो कुकुर अहिले बौद्ध भिक्षुहरूसँग विश्व शान्ति पदयात्रामा छन् । अमेरिका, श्रीलंका, भारत हुँदै अहिले अलोका नेपाल आइपुगेको छ ।
अलोका बुद्ध एयरमार्फत लुम्बिनीबाट काठमाडौं आइपुगेको हो । बुद्ध एयरले आफ्नो अफिसियल फेसबुकमा अलोकालाई स्वागत गर्न पाउँदा हर्षविभोर भएको उल्लेख गरेको छ । उसले फेसबुकमा लेखेको छ– बौद्ध भिक्षु ‘थिच् मिन्ह तुए’ को नेपालमा अर्थपूर्ण बसाइ र हजारौं किलोमिटर लामो उनको शान्ति यात्राको निरन्तर सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।बुद्ध एयरको तर्फबाट हामी उनलाई, ‘अलोका द पीस डग’ र उनका साथीहरूलाई भैरहवा–काठमाडौं उडानमा स्वागत गर्न पाउँदा अत्यन्त हर्षित छौं ।’
भनिहालौं, अमेरिकामा १९ जना बौद्ध भिक्षुहरूले सुरु गरेको २३०० माइल लामो पैदल यात्रामा अलोका पनि सहभागी थियो । त्यही यात्राबाट अलोकाले सबैको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गरेको छ ।
भारतको सडक कुकुर, जो विश्व शान्तिको सन्देश वहाक बने
अलोका, एक साधरण कुकुर । हिजोसम्म ऊ सडकमा थियो । भोक, पीडा, त्रासदी सहेर अरू सडक कुकुरजस्तै उसका चिसा रातहरू गुज्रिन्थ्यो । उपेक्षा र असुरक्षाले उसलाई लखेटिरहन्थ्यो । उसको कुनै मालिक थिएन, न नियमित खान दिने मान्छे । उसका लागि हरेक पल अनिश्चित हुन्थ्यो ।
अलोकाको कथा भारतबाट सुरु हुन्छ ।
त्यसबेला अलोका लगभग ४ वर्षको थियो । बौद्ध भिक्षुहरू पैदल यात्रा गरिरहेको बेला यो कुकुर स्वतस्फूर्त उनीहरूको लस्करमा मिसियो । अलोकालाई प्रशिक्षित गरिएको थिएन । न उनलाई कसैले डोहोर्याएको थियो । ऊ आफैंले भिक्षुहरूको संगत रोजेको थियो ।
भिक्षुहरूसँगै हिँड्न थालेपछि उनीहरूले यसको नाम राखे, अलोका । यसको अर्थ संस्कृतमा ‘प्रकाश’ वा ‘शान्ति’ हुन्छ । यो नामले उसको व्यक्तित्वलाई प्रतिबिम्बित गर्छ– ऊ शान्त, मित्रवत् र सुरक्षात्मक छ । भिक्षुहरूका अनुसार, अलोका यात्रामा उनीहरूसँगै हिँड्न थालेपछि उनीहरूको अपरिहार्य साथी बनेको छ।
अलोका अहिले विश्व शान्ति यात्राका एक यात्रु बनेको छ, जसमाथि विश्वभरको नजर छ । यसलाई ‘अलोका द पिस डग’ नाम दिइएको छ । अमेरिकामा १९ जना बौद्ध भिक्षुहरूले सुरु गरेको २३०० माइल लामो पैदल यात्रामा अलोका पनि सहभागी थियो ।
यो पैदल यात्रा टेक्सासको फोर्ट वर्थबाट सुरु भएको हो र वाशिंगटन डीसीमा समाप्त भएको थियो । यो यात्रालाई ‘वाक फर पिस’ (शान्तिका लागि पैदल यात्रा) नाम दिइएको थियो, जसको उद्देश्य शान्ति, करुणा र एकताको सन्देश फैलाउनु हो । अलोकाले भिक्षुहरूको साथमा यात्रा गर्दै गर्दा, ऊ आफैं शान्तिको प्रतीक बनेको छ र सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भएको छ । इन्स्टाग्राम, रेडिट र एक्समा उसका भिडियोहरू र फोटोहरू लाखौंले हेरेका छन् ।
भिक्षु र कुकुरबीचको सम्बन्ध
बौद्ध भिक्षुहरूको जीवनशैली सरल र अनुशासित हुन्छ । उनीहरू अनावश्यक अधिकार जमाउँदैनन्, न त प्राणीमाथि स्वामित्वको भावना राख्छन् । यही कारण अलोकासँगको सम्बन्ध पनि स्वामित्वमा होइन, सहयात्रामा आधारित देखिन्छ ।
अलोका भिक्षुहरूसँगै लामो दूरीसम्म हिँड्ने, विहार परिसरमा शान्त भएर बस्ने र ध्यानका बेला कुनै अवरोध नगर्ने स्वभावका छन् । उसले भिक्षुहरूको मौनता, धैर्य र शान्त व्यवहारबाट सिकेर त्यहीअनुसार आफूलाई ढाल्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो कुनै प्रशिक्षणको परिणाम होइन, बरू वातावरण र व्यवहारको प्रभाव हो ।
अलोका र बौद्ध दर्शन
बौद्ध दर्शनमा सबै प्राणी दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छन् भन्ने मान्यता छ । त्यसैले पशु र मानवबीच मौलिक भिन्नता भन्दा पनि साझा संवेदनशीलता महत्वपूर्ण ठानिन्छ । अलोकाको कथा यही दर्शनसँग मेल खान्छ ।
भिक्षुहरूले अलोकालाई ‘पाल्तु जनावर’ का रूपमा होइन, सहयात्रीका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छन् । अलोकालाई न त विशेष सुविधा दिइयो, न त उपेक्षा गरियो । आवश्यक परे उसलाई खाना बाँडियो, बिरामी हुँदा हेरचाह गरियो, तर उसलाई स्वतन्त्र रहन दिइयो । यही स्वतन्त्रता नै बौद्ध करुणाको व्यावहारिक रूप हो ।
अलोकाको कथा सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भएको थियो । यो कुकुरले यात्रालाई मात्रै लोकप्रिय बनाएको छैन, यसले सडक कुकुरहरूको उद्धार र पशु कल्याणको महत्व पनि उजागर गरेको छ । भारतमा सडक कुकुरहरूको समस्या ठूलो छ, र अलोकाको सफल कथाले अन्य कुकुरहरूलाई पनि अपनाउने प्रेरणा दिन सक्छ।
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