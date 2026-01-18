आलोकालाई सन्देश

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कवितामा पृथ्वी र सबै जीवित निर्जीव वस्तुहरू निरन्तर यात्रामा रहेको र मानिस तथा कुकुर दुवै आफ्ना सपनाको यात्रामा रहेको उल्लेख छ।
- शान्ति र कविता अमूर्त कल्पना हुन् र शान्ति बिना हिंसा असम्भव हुने तथा निर्वाण बिना मनको आकांक्षा विलोप असम्भव हुने कुरा कवितामा भनिएको छ।
आलोका !
तिमी यात्रामा छौ
तर म तिमीलाई निर्धक्क भन्न सक्छु
कि, यो कुनै नौलो घटना होइन
तिमीले स्वीकार्नुपर्छ
कि, यो पृथ्वी स्वयं यात्रामा छ
यहाँका हर जीवित वा निर्जीव अस्तित्व
एक्लै वा सामूहिक
तर यात्रामा छन्
जसरी-
गोबरको डल्लोभित्र यात्रारत छ गुहेकिरो
त्यसरी नै-
म पनि यात्रारत छु शब्दहरूसित
तिनीहरूले गुमाएको अर्थ खोज्न
तिमीजस्तै
संसारका सबै कुकुर यात्रारत छन्
चोकमा, पेटीमा, घरमा, गोठमा
र महलका चोटाकोठामा
घाम ताप्दै
मस्त निदाएको कुकुर र मानिस
दुवै यात्रारत छन्-
आ-आफ्ना सपनाको धङधङीमा
आलोका !
तिमीसित यात्रामा-
चीवर ओडेका भिक्षु छन्
मसित यात्रामा-
गलत पठन गर्ने मेरा प्रिय पाठक छन्
त्यसरी नै-
घुमन्ते यो पृथ्वीसित-
घरी टाढा घरी नजिक भइरहने ग्रह तारा छन्
हामी सबै यात्रामा छौँ
शान्ति र कविता दुवै अमूर्त कल्पना हुन्
ती देखिन्छन् छायाजस्तै क्षणभर कुनै वस्तुमा
र हराउँछन् आत्माको घनाजङ्गलमा
सत्य त यो हो कि-
बिनाहिंसा प्राप्त हुनै सक्दैन शान्ति
जस्तो,
मनको आकांक्षाको विलोप बिना
निर्वाण असम्भव छ
अलोका !
म यसबेला
मात्रै यसकारण तिमीलाई स्मरण गरिरहेको छु
कि,
मानिस आफ्नै पदचापको ध्वनिले पुरिएर
आफैँलाई सुन्न नसक्ने भएको बेला
तिमी तिनैका पदचिन्ह सुँघ्दै
यात्रामा निस्किएका छौ
अझ खास कुरा त यो छ कि
तिमी यतिबेला
अमेरिकामा यात्रारत छौ।
आलोका : अमेरिकाको टेक्सास राज्यबाट भइरहेको १९ जना बौद्ध भिक्षुहरूको शान्ति पदयात्रामा `आलोका´ नामको एउटा कुकुर पनि सहभागी छ । उसैलाई सम्बोधन गरिएको कविता।
