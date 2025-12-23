+
कांग्रेस विवादबारे धनराज गुरुङ : तिललाई पहाड नबनाए हुन्छ

अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १७:३३
फाइल तस्वीर

४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङले कांग्रेसका सबै पक्षसँग एकताबद्ध भएर अघि बढने बताएका छन् ।

आइतबार वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले आयोजना गरेको भेलापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेता गुरुङले भेलामा सहभागी भएका सबै नेता, कार्यकर्ताहरूले पनि कांग्रेसका सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको बताए ।

उनले कांग्रेस एउटा घर भएको उल्लेख गर्दै परिवारका सदस्यहरूबीच झगडा हुने कुरालाई आफूले सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

नेता गुरुङले शेखर कोइराला पनि पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताए ।

‘नयाँ परिस्थितिमा साथीहरूको कुरा सुन्नका लागि यहाँ भेला भएका हौं । देशभरिका साथीहरू आउनु भएको छ । त्यसकारण अहिले साथीहरूको कुरा सुन्ने, उहाँहरूको मनको कुरा बुझ्ने काम भएको छ । कुनै पनि निर्णय गर्न यहाँ भेला भएको होइन । तर कांग्रेस मिलेर अघि बढनुपर्छ भन्ने साथीहरूको कुरा आएको छ । र, हामी सबैको एउटै कुरा  हो–मिलेरै अघि बढने हो ।’

उनले अगाडि भने, ‘कांग्रेस भनेको एउटा घर हो । एउटा परिवार हौं हामी । त्यसकारणले गर्दा परिवारमा कहिलेकाहीँ झगडा हुन्छ, को अगाडि बस्ने, को पछाडि बन्ने भन्ने सामान्य विषय हो यो । त्यसरकारण अहिलेको विषयलाई त्यतिधेरै तिललाई पहाड बनाएर लिनुपर्छ भन्ने होइन । यसलाई सामान्य रूपमा नै ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

नेता गुरुङले कांग्रेभित्रको विषयमा तिललाई पहाड बनाएजस्तो नगर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे ।

