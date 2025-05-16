+
रवि–बालेन मिल्नुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन : धनराज गुरुङ

२०८२ पुष १३ गते १२:५३
१३ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह मिल्नु कुनै अनौठो नभएको बताएका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र शाहबीचको सहमति राजनीतिमा कुनै अनौठो नरहेको बताए ।

उनले राजनीतिमा को-को जुट्छन् र को-को फुट्छन् भन्नेकुरा कांग्रेसलाई चासोको विषयको नभएको बताए ।

उनले राजनीतिमा फुट्ने र जुट्ने भइरहने भएकाले अनौठो मान्न नहुने बताए ।

राजनीतिमा सबैखाले चुनौती आउने भन्दै हरेक चुनौतीको सामना गरेर आएको कांग्रेसले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक नरहेको बताए ।

‘बालेन र रविको सहमतिलाई मैले अनौठो मानेको छैन । को-को मिल्छन्, को-को जुट्छन्, को-को फुट्छन् ? राजनीतिक यात्रामा यो भइरहने हो । त्यसकारण यो अनौठो मान्नुपर्दैन । राजनीतिमा सबै चुनौतीहरू हुन्छन् । राजनीति सरल ढंगबाट अघि बढ्दैन । राजनीति भनेको चुनौती हो । हरेक चुनौतीको सामना गर्न तयार भएको कांग्रेसले राणाकालीन चुनौति, पञ्चायती चुनौती फेस गरेको कारणले अब अहिले आएर को-को मिल्छन् त्यसलाई खासै गम्भीर ढंगले लिएको छैन ।’

उपसभापति गुरुङले राजनीति सरल ढंगबाट अघि नबढ्ने बताए ।

प्रतिक्रिया

धनराज गुरुङ र खुमा अर्यालको नाम स्याङ्जाका दुवै क्षेत्रबाट सिफारिस

धनराजको प्रस्ताव : ०४६ सालयता पदमा बसेका नेता-कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन पार्टीकै एजेन्डा बनाऔं

धनराजको प्रस्ताव- युवाहरूका लागि छुट्टै कोटा बनाऔं

रकम तिर्छु भनेर रोइकराइ गरेका धनराजले कसरी पाए उन्मुक्ति ?

‘पद्‍मा अर्याल मौन बसेकाले धनराजको जितमा विवाद देखिएन’

सहकारी ठगी प्रकरण : कांग्रेस उपसभापति धनराजलाई उन्मुक्ति दिँदै सीआईबीले बुझायो प्रतिवेदन

सहकारी ठगी प्रकरण : कांग्रेस उपसभापति धनराजलाई उन्मुक्ति दिँदै सीआईबीले बुझायो प्रतिवेदन

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

