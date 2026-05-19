मन्त्रीको ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्तिबारे पूर्वआईजीपीको व्यंग्य– कानुनबमोजिम आदेश होला नि

१ जेठ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नौबिसे–मलेखु सडकखण्डमा बिजुलीका पोल सार्ने जिम्मा पाएका ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति निकै विवादमा परेको छ ।
आइतबार पृथ्वी रागमार्जअन्तर्गतको नौबिसे–मलेखु सडकखण्ड अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री लम्सालले ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले समेत टिप्पणी गरेका छन् ।
ईकान्तिपुरले हालेको भिडियोमा पूर्वआईजीपी खापुङले भनेका छन्, ‘कानुनबमोजिम नै त होला नि मन्त्री ज्युको आदेश ।’
पूर्वआईजीपी खापुङले खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसलाई व्यंग्य गर्दै कानुन सम्झाउन खोजेको देखिन्छ । पूर्वआईजीपीको कमेन्टमा १०० जना भन्दा बढीले लाइक गरेका छन् ।
मन्त्री लम्सालले बोलेको उक्त भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । ‘जो यो पोलवाला हो नि बिजुलीको पोल, त्यो कन्ट्याक्टरलाई कहाँ छ खोजेर ल्याउनू, तेल्लाई पनि यहीँ राख्नू । घर पठाउने हैन । फेरि काम गरेन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन,’ लम्सालले भनेका छन् ।
उनी आइतबार नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड बिस्तारको प्रगति बुझ्न धादिङ गएका थिए । त्यसक्रममा उनले पूर्वी खण्ड (नौबिसे–मलेखु खण्ड) अनुगमनको क्रममा घाटबेसीमा सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
सडक निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार प्रतिनिधि र आयोजनाका अधिकारीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का दिएको ठेकेदार कम्पनीले बिजुलीका पोल सार्न ढिलाइ गर्दा काम गर्न गाह्रो भएको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि मन्त्री लम्सालले पनि ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति दिएको एक प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।
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