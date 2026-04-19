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६६ अर्बकाे बजेट ल्याउँदै बागमती प्रदेश, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ काे लागि ६६ अर्ब हाराहारीकाे बजेट ल्याउने तयारी गरेकाे छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १ गते १६:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ६६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
  • मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको उक्त बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न स्वीकृत गरेको छ ।
  • बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

१ असार, हेटाैंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ काे लागि ६६ अर्ब हाराहारीकाे बजेट ल्याउने तयारी गरेकाे छ ।

आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्रालय स्राेतका अनुसार ६६ अर्ब हाराहारीकाे बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेकाे हाे । आज ४ बजेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्रालयकाे सिफारिसमा आगामी आवकाे बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न स्वीकृत गरेकाे छ । बजेटमा भाैतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएकाे बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक लगत्तै प्रदेशसभाबाट बजेट प्रस्तुत गरिँदैछ । बागमती सरकारले चालू आव २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ कराेडकाे बजेट ल्याएकाे थियाे ।

बागमती
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