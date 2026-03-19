बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा

स्रोतका अनुसार, काठमाडौंको नक्साल र सुन्धारामा रहेको कार्यालय तथा हेटौंडामा रहेको घर तथा कार्यालयमा विभागले छापा मारेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १४:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको छ।
  • सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा हेटौंडाको सानोपोखरामा रहेको बानियाँ निर्माण सेवा र घरमा छापा मारेको छ।
  • काठमाडौंको नक्साल र सुन्धारामा पनि विभागले छापा मारेको छ र बानियाँ विभिन्न व्यवसायीक कम्पनीहरूमा लगानीकर्ता छन्।

२१ वैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको छ ।

उनले अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सोमबार छापा मारेको हो । हेटौंडाको सानोपोखरामा रहेको उनको बानियाँ निर्माण सेवा (बीएनएस), त्यहीँ रहेको उनको घरमा छापा मारेर कागजपत्र लिएर गएको हो ।

स्रोतका अनुसार, काठमाडौंको नक्साल र सुन्धारामा पनि विभागले छापा मारेको हो ।

विभाग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, उनको सम्पत्ति र कारोबारमा केही अस्वभाविक गतिविधिहरू भेटिएपछि अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।

उनको घरबाट केही कागजातहरू र प्रमाण संकलन गरी सर्जिमिनसहित मुचुल्का समेत गरिएको स्रोतले बतायो । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति समेत रहेका बानियाँ केही वर्षअघिसम्म निर्माण व्यवसायी कम्पनीमा आबद्ध थिए ।

अहिले पनि विभिन्न व्यवसायीक कम्पनीहरूमा उनको लगानी छ ।

