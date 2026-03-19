पश्चिम बंगालमा भाजपा लहरका ५ कारण

विधानसभा निर्वाचनमा राज्यका २९४ सिटमध्ये २९३ सिटमा मतगणना भइरहँदा भाजपा पूर्ण बहुमततर्फ अग्रसर छ । मतदाताले भाजपा रोज्नुका सम्भावित ५ कारणहरु छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १४:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पश्चिम बंगालमा भारतीय जनता पार्टीले २९४ मध्ये १९३ सिटमा अग्रता लिएर तृणमूल कांग्रेसको १५ वर्षे शासन भत्काउने सम्भावना बढाएको छ।
  • भाजपाले महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीविरुद्धको आक्रोशलाई चुनावी मुद्दा बनाएको थियो ।
  • भाजपाले \'ब्रान्ड मोदी\' र हिन्दू मतध्रुवीकरणको रणनीतिसहित विकास र सामाजिक योजनाको वाचा गर्दै चुनावी मैदानमा प्रभाव जमाएको छ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेसको १५ वर्ष पुरानो किल्ला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले भत्काउने लगभग पक्का भएको छ ।

विधानसभा निर्वाचनमा राज्यका २९४ सिटमध्ये २९३ सिटमा मतगणना भइरहँदा भाजपा पूर्ण बहुमततर्फ अग्रसर छ । बहुमतका लागि १४८ सिट आवश्यक पर्ने भए पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म भाजपा १९३ सिटमा अगाडि छ ।

सन् २०११ मा भएको अघिल्लो विधानसभा चुनावमा पनि भाजपाले सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेसलाई कडा चुनौती दिएको थियो, तर अन्तिम परिणाम तृणमूलकै पक्षमा गएको थियो । त्यतिबेला तृणमूल कांग्रेसले १७७ सिट जित्दै सत्ता जोगाएको थियो ।

त्यस चुनावमा भने भाजपा पहिलोपटक मुख्य विपक्षी दल बनेको थियो । उसले प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै ७७ सिट जितेको थियो ।

तर यसपटकको चुनावमा भने भाजपा सहज बहुमततर्फ अग्रसर छ । यद्यपि ममता बनर्जीले अन्तिममा जित तृणमूल कांग्रेसकै हुने जिकिर गरेकी छन् ।

पश्चिम बंगालका मतदाताले भाजपा रोज्नुका सम्भावित ८ कारणहरु यसप्रकार छन्–

१. सत्ता विरोधी लहर र भाजपाको बढ्दो जनाधार

तृणमूल कांग्रेस २०११ मा सत्तामा आएको थियो । ममता बनर्जीले वामपन्थीहरूको बलियो किल्ला ढाल्दै इतिहास रचेकी थिइन् । तर १५ वर्षसम्म सत्तामा रहँदा सरकारविरुद्ध असन्तोष बढेको देखिएको थियो ।

त्यसको फाइदा भाजपाले उठाउँदै गयो । पछिल्ला १० वर्षमा भाजपा बलियो विपक्षमा रूपान्तरण भयो । सन् २०१६ मा १० प्रतिशत मत पाएको भाजपाले सन् २०२१ मा ३८ प्रतिशत र सन् २०२४ को लोकसभा चुनावमा करिब ३९ प्रतिशत मत हासिल गरेको थियो।

२. टीएमसीविरुद्ध असन्तोष, भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रोश

ममता बनर्जी अझै लोकप्रिय नेतृ भए पनि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सुशासनका मुद्दामा विपक्ष आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भयो । त्यसपछि अनिर्णित मतदाता भाजपातर्फ आकर्षित भए ।

तृणमूल सरकारमाथि पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला जस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण लागे । पूर्वमन्त्री पार्थ चटर्जीको गिरफ्तारीजस्ता घटनाले पार्टीको छविमा धक्का लाग्यो ।

३. महिला सुरक्षाको मुद्दा

आरजी कर अस्पताल घटनाजस्ता प्रकरण र सन्देशखाली विवादले महिला सुरक्षालाई ठूलो चुनावी मुद्दा बनायो । कोलकातास्थित एक सरकारी अस्पतालमा कार्यरत एक महिला चिकित्सकमाथि यौन दुर्व्यवहारको घटना सार्वजनिक भयो । सो घटनाले देशव्यापी आक्रोश निम्त्याएको थियो ।

यसैगरी उत्तर २४ परगना जिल्लामा पर्ने सन्देशखाली क्षेत्रका स्थानीय महिलाहरूले केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि यौन शोषण, जग्गा कब्जा र धम्कीको आरोप लगाएका थिए । ती आरोपहरू सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेससँग सम्बद्ध नेताहरूतर्फ लक्षित थिए ।

४. ‘ब्रान्ड मोदी’को प्रभाव र हिन्दू मतको ध्रुवीकरण

नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियतालाई अगाडि सार्दै भाजपा चुनावी मैदानमा उत्रियो । ममताको प्रभावशाली छविको सामना गर्न ‘मोदी ब्रान्ड’ निर्णायक बन्यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘डबल इन्जिन सरकार’को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै विकासको बाचा गरे । विशेष गरी महिलालाई लक्षित गर्दै मासिक ३ हजार रुपैयाँ खातामा पठाइने प्रतिबद्धता पनि अघि सारियो ।

साथै भाजपाले हिन्दु मतदातालाई एकीकृत गर्ने प्रयास गर्‍यो । टीएमसीलाई मुस्लिम समर्थक पार्टीको रूपमा प्रचार गर्दै भाजपाले ध्रुवीकरणको रणनीति अपनायो ।

५. बंगलादेशी घुसपैठको मुद्दा र मतदाता सूची संशोधन प्रभाव

पश्चिम बंगालमा बङ्गलादेशी घुसपैठको विषय लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको छ । विपक्षले सरकारमाथि यसप्रति नरम रहेको आरोप लगाउँदै कडा आलोचना गर्‍यो ।

साथै चुनावअघि मतदाता सूची संशोधन अभियान सञ्चालन गरियो । यसबाट लाखौँ मतदाताको नाम हटाइएको बताइयो । यसले चुनावी समीकरणमा प्रभाव पारेको आँकलन गरिएको छ ।

जिल्ला अदालत रौतहटका डिठ्ठा सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा

२३-२४ भदौको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सुकुमवासीको अवस्था अनुगमन गर्न माग  

१२ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिन्छ

अरु दल त्यागेको ९० दिन पुगेपछि मात्रै रास्वपाको ‘उम्मेदवार क्लब’का लागि दर्ता हुन पाउने

घरेलु शृङ्खलामा तेस्रो जित निकाल्ने नेपालको लक्ष्य

