जिल्ला अदालत रौतहटका डिठ्ठा सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहट जिल्ला अदालत गौरका डिठ्ठा लवकुमार सिंहविरुद्ध सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ।
- सिंहले अदालतको फैसला अनुसार रोक्का रहेको जग्गा फुकुवाका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेको उजुरी परेको थियो।
- अख्तियारको टोलीले सिंहलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
२१ वैशाख, काठमाडौं । रौतहट जिल्ला अदालत गौरका डिठ्ठा लवकुमार सिंहविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ ।
अदालतको फैसला बमोजिम दाखिला खारेज पुर्जी गरी जग्गा फुकुवा गराई दिएवापत सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
हेटौंडाबाट खटिएको आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उनीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
सिंहले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवाका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेको उजुरी परेको थियो ।
