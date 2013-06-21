नलिञ्चोक हेलिपोर्ट भ्रष्टाचार मुद्दा : विशेषले धरौटीमा छाड्यो, अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते १९:३७

२ चैत, काठमाडौं । भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)का तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उप–प्रबन्धक नलविक्रम थापालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि त्यस आदेशविरुद्ध अख्तियारले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो ।

नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, निर्देशक भण्डारी, उप–प्रबन्धन थापासहित ६ जनाविरुद्ध मंसिर १७ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सोही मुद्दामा विशेषले मंसिर २१ को थुनछेक आदेशमार्फत भण्डारीलाई पाँच लाख र माघ १२ गतेको थुनछेक आदेशमार्फत दुई लाख ५० हजार धरौटीमा थापालाई छाड्न आदेश दिएको थियो ।

ती दुवै आदेश वेरीतको रहेको र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै दुवै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनाको माग गर्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नलिञ्चोक हेलिपोर्ट
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : विशेषको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रले प्रतिफल दिन्न : राष्ट्रपति पौडेल

समाजमा भ्रष्टाचारप्रति सहिष्णुता बढेकामा अख्तियार प्रमुखको चिन्ता

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न हामीसँग पर्याप्त संरचना र कानुन छन् : प्रधानमन्त्री कार्की  

एयरपोर्ट भन्सारमा अख्तियारको छापा, साढे २ लाख घुससहित दुई दर्जन मोवाइल बरामद

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित