सघन सहरी कार्यालय धनकुटाका तीन कर्मचारी घुस रकमसहित पक्राउ

२४ चैत, धनकुटा । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटामा कार्यरत इन्जिनियरसहित तीन जना कर्मचारी घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले इन्जिनियर सुमन राई, लेखा अधिकृत इन्द्रबहादुर कार्की र सब इन्जिनियर रविन श्रेष्ठलाई ८५ हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित सोमबार पक्राउ गरिएको हो ।
भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५को एक विद्यालय भवन निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उनीहरूले सेवाग्राहीसँग विभिन्न बहानामा घुस रकम मागेर हैरान बनाएको सूचना अख्तियारसम्म पुगेको थियो ।
सोही सूचनाका आधारमा अख्तियारको टोलीले सेवाग्राहीबाट ८५ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा राईलाई अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयबाट खटिएको टोलीले ललितपुरबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
यसैगरी इटहरीस्थित अख्तियारको कार्यालयबाट खटिएको टोलीले कार्की र श्रेष्ठलाई क्रमश: धनकुटा र भोजपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
पक्राउ परेकाहरूबाट घुस रकम, तीन थान मोबाइल र अन्य सम्बन्धित कागजात बरामद गरिएको अधिकारीले बताए । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
