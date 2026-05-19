भारत र चीनको भ्रमणले राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनमा योगदान पुगेको छ : मन्त्री खनाल

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- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो भारत र चीन भ्रमणबाट मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनमा योगदान पुगेको दाबी गरेका छन् ।
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले सो कुरा बताएका हुन् ।
- आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत ८ अर्ब ७३ करोड बजेटको अधिकतम उपयोग गर्दै कामहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
४ असार, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफनो भारत र चीनको भ्रमणबाट मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनमा योगदान पुगेको दाबी गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘नयाँ सरकार बनिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै भारत र चीनको भ्रमण, लगायत समकक्षीहरूकोसँगको टेलिफोन वार्ता र अन्य कूटनीतिक गतिविधिहरूबाट राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनमा योगदान पुगेको छ,’ मन्त्री खनालले भने ।
मन्त्री खनालले आफनो मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको बजेटको अधिकतम उपयोग गर्दै तोकिएका कामहरू मितव्ययी र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक, क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोग प्रवर्द्धन लगायतका महत्त्वपूर्ण भ्रमण र भेटघाट सम्बन्धि कार्यहरू सम्पन्न गरेको उनको भनाइ थियो ।
‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयका र अन्तर्गतका निकायका लागि कूल ८ अर्व ७३ करोड बजेट स्विकृत भएको छ । विनियोजित बजेटको अधिकतम उपयोग गर्दै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तोकिएका कामहरू मितव्ययी र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवर्द्धन लगायतका महत्वपूर्ण भ्रमण र भेटघाट सम्बन्धि कार्यहरू सम्पन्न गरेको छ ।’
मन्त्री खनालले नयाँ सरकारले कुटनीतिक गतिविधिलाई तीव्रता दिएको पनि बताए ।
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