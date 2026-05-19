बेइजिङमा खनाल-वाङ यी भेटवार्ता : नेपाल-चीन सम्बन्ध सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता

१ असार, बेइजिङ । नेपाल र चीनले दुई देशको पारस्परिक हितका लागि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
चीन भ्रमणमा रहेका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सोमबार बेइजिङमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्दै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा कुराकानी गरेका हुन् ।
चारदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा भएको भेटमा दुई पक्षबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामबारे व्यापक छलफल भएको परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी दिए ।
छलफलमा सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी), सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, प्रविधि हस्तान्तरण तथा बहुपक्षीय सहकार्यका विषय समेटिएको बताइएको छ ।
भेटका क्रममा दुवै पक्षले जनस्तरका सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा पनि विचार आदानप्रदान गरेका थिए । नेपाल र चीनबीच पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार भइरहेका बेला उच्चस्तरीय भेटवार्ताले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीले भेटपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको सन्देशमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटलाई फलदायी र व्यापक छलफलका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले दुई देशबीचका साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी भएको बताएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको चीन भ्रमणलाई दुई देशबीचको कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिने र विकास तथा पूर्वाधार सहकार्यका एजेन्डालाई अगाडि बढाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
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