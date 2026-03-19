युक्रेनी सेनाको दाबी : रुसको कुस्र्क क्षेत्रमा १७१ पटक तोपआक्रमण, १०८ ड्रोन खसालियो

५ जेठ, काठमाडौं । युक्रेनी सेनाले गएको २४ घण्टामा रुसको सीमावर्ती क्षेत्र कुस्र्कमा व्यापक रूपमा तोप तथा ड्रोन आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ ।
कुस्र्क क्षेत्रका गभर्नर अलेक्ज्याण्डर खिन्सटेनका अनुसार गत रात मात्रै उक्त क्षेत्रमा युक्रेनका १०८ वटा ड्रोनहरू खसालिएका छन् भने १७१ पटक तोपका गोलाहरू वर्षाइएका छन्।
गभर्नर खिन्सटेनले सामाजिक सञ्जाल ‘म्याक्स’ मार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मे १८ को बिहान ९ बजेदेखि मे १९ को बिहान ९ बजेसम्मको अवधिमा विभिन्न प्रकारका १०८ युक्रेनी ड्रोनहरूलाई निस्तेज पारिएको हो । यसका साथै युक्रेनी सेनाले त्यहाँका दुर्गम तथा छुट्टिएर रहेका बस्तीहरूलाई लक्षित गरी १७१ पटक तोपआक्रमण गर्नुका साथै १० पटक विस्फोटक पदार्थ बोकेका ड्रोनहरू प्रयोग गरेर आक्रमण गरेको छ ।
यस भीषण आक्रमणका कारण कुस्र्कको बेलाया जिल्लास्थित गिरयी गाउँमा रहेको मिलको भण्डारण गृहको पर्खाल भत्किएको छ भने मालोए सोल्दात्स्कोएमा एउटा फिल्ड इन्जिनमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, ओबोयान जिल्लाको नोभाया क्रिभ्त्सोभ्का गाउँमा युक्रेनी आक्रमणका कारण एउटा निजी घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको गभर्नरले जनाएका छन्।
यसअघि सोमबार साँझ ग्लुस्कोभो जिल्लाको मार्कोभो गाउँमा रहेको एउटा घरलाई लक्षित गरी युक्रेनी सेनाले गरेको आक्रमणमा परी बारीमा काम गरिरहेकी एक महिलाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा अन्य दुई जना गम्भीर घाइते भएका थिए। मध्यपूर्वमा जारी तनाव र आन्तरिक मोर्चाको दबाबका बीच रुस-युक्रेन सीमा क्षेत्रमा युद्धको यो शृङ्खला अझ तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ ।
