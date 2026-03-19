युक्रेनी सेनाको दाबी : रुसको कुस्र्क क्षेत्रमा १७१ पटक तोपआक्रमण, १०८ ड्रोन खसालियो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १२:३२

५ जेठ, काठमाडौं । युक्रेनी सेनाले गएको २४ घण्टामा रुसको सीमावर्ती क्षेत्र कुस्र्कमा व्यापक रूपमा तोप तथा ड्रोन आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ ।

कुस्र्क क्षेत्रका गभर्नर अलेक्ज्याण्डर खिन्सटेनका अनुसार गत रात मात्रै उक्त क्षेत्रमा युक्रेनका १०८ वटा ड्रोनहरू खसालिएका छन् भने १७१ पटक तोपका गोलाहरू वर्षाइएका छन्।

गभर्नर खिन्सटेनले सामाजिक सञ्जाल ‘म्याक्स’ मार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मे १८ को बिहान ९ बजेदेखि मे १९ को बिहान ९ बजेसम्मको अवधिमा विभिन्न प्रकारका १०८ युक्रेनी ड्रोनहरूलाई निस्तेज पारिएको हो । यसका साथै युक्रेनी सेनाले त्यहाँका दुर्गम तथा छुट्टिएर रहेका बस्तीहरूलाई लक्षित गरी १७१ पटक तोपआक्रमण गर्नुका साथै १० पटक विस्फोटक पदार्थ बोकेका ड्रोनहरू प्रयोग गरेर आक्रमण गरेको छ ।

यस भीषण आक्रमणका कारण कुस्र्कको बेलाया जिल्लास्थित गिरयी गाउँमा रहेको मिलको भण्डारण गृहको पर्खाल भत्किएको छ भने मालोए सोल्दात्स्कोएमा एउटा फिल्ड इन्जिनमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, ओबोयान जिल्लाको नोभाया क्रिभ्त्सोभ्का गाउँमा युक्रेनी आक्रमणका कारण एउटा निजी घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको गभर्नरले जनाएका छन्।

यसअघि सोमबार साँझ ग्लुस्कोभो जिल्लाको मार्कोभो गाउँमा रहेको एउटा घरलाई लक्षित गरी युक्रेनी सेनाले गरेको आक्रमणमा परी बारीमा काम गरिरहेकी एक महिलाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा अन्य दुई जना गम्भीर घाइते भएका थिए। मध्यपूर्वमा जारी तनाव र आन्तरिक मोर्चाको दबाबका बीच रुस-युक्रेन सीमा क्षेत्रमा युद्धको यो शृङ्खला अझ तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ ।

रुस-युक्रेन युद्ध
युक्रेनद्वारा मस्कोमा एक वर्षयताकै ठूलो हमला, एक भारतीयसहित ३ जनाको मृत्यु

रुस-युक्रेनबीच ४१० जना युद्धबन्दी आदानप्रदान

जेलेन्स्कीमाथि कोकिन प्रयोग र युद्ध लम्ब्याएको आरोप

भिक्ट्री डे परेडमा पुटिनले भने- युक्रेनसँग न्यायसंगत युद्ध लड्दैछौं

रुस-युक्रेन युद्ध : अमेरिकाको मध्यस्थतामा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन

अमेरिका–इरान तनावले युक्रेनसँगको त्रिपक्षीय वार्ता स्थगित हुन सक्ने

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली 'कोरी बस्टार्ड'

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

