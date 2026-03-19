गूगल म्याप्सको नयाँ ‘लाइभ लेन गाइडेन्स’ फिचर : एन्ड्रोइड अटोमा नआउने

गूगलले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूका लागि गाडी हाँक्ने अनुभवलाई थप सुरक्षित र सहज बनाउन गुगल म्याप्समा ‘लाइभ लेन गाइडेन्स’ नामक एउटा अत्याधुनिक फिचर थप्ने घोषणा गरेको छ। यसअघि गुगल म्याप्सले सडकमा कतिवटा लेन छन् र अब कुन लेनमा बस्नुपर्छ भन्ने सामान्य जानकारी (लेन गाइडेन्स) दिँदै आएको भए तापनि यो नयाँ फिचरले भने रियल-टाइममा काम गर्नेछ।
यस प्रविधिले चालक कुन लेनमा हिँडिरहेको छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष विश्लेषण गरी गलत लेनमा भएमा तुरुन्तै स्क्रिनमा ‘बायाँ सर्नुहोस्’ वा ‘दायाँ सर्नुहोस्’ जस्ता स्पष्ट निर्देशनहरू दिनेछ।
यो फिचर निकै उपयोगी भए तापनि स्मार्टफोनबाट चल्ने परम्परागत ‘एन्ड्रोइड अटो’ प्रणालीमा भने कहिल्यै उपलब्ध हुने छैन। यो सुविधा केवल ‘एन्ड्रोइड अटोमोटिभ’ सफ्टवेयर भएका गाडीहरूमा मात्र सीमित रहनेछ। यसको मुख्य कारण के हो भने लाइभ लेन गाइडेन्सले काम गर्नका लागि गाडीको अगाडि रहेको फ्रन्ट-फेसिङ क्यामेरासँग गुगल म्याप्स सिधै जोडिनुपर्ने हुन्छ।
यो एआई प्रविधिले क्यामेराबाट आउने दृश्यका आधारमा सडकका रेखाहरू र ट्राफिक संकेतहरूको विश्लेषण गर्दछ। यदि गाडीमा फ्रन्ट क्यामेरा छैन वा म्याप्सले त्यसको एक्सेस पाउँदैन भने यो फिचर चल्दैन।
एन्ड्रोइड अटो र एन्ड्रोइड अटोमोटिभ बीचको प्राविधिक भिन्नताकै कारण यो प्रतिबन्ध लगाइएको हो। एन्ड्रोइड अटो केवल स्मार्टफोनको स्क्रिनलाई गाडीको ड्यासबोर्डमा देखाउने एउटा माध्यम मात्र हो, जसले गर्दा गुगल म्याप्सले गाडीको आन्तरिक हार्डवेयर र क्यामेराहरू नियन्त्रण गर्न सक्दैन।
अर्कोतर्फ, एन्ड्रोइड अटोमोटिभ भने गाडी उत्पादक कम्पनीहरू आफैँले गाडीको हार्डवेयर तहमै इन्स्टल गरिदिएको एउटा स्वतन्त्र अपरेटिङ सिस्टम हो। यसले गर्दा गुगलको एआईलाई गाडीको क्यामेरा र सेन्सरहरूसँग गहिरो रूपमा एकीकृत (डिप इन्टिग्रेसन) हुन सम्भव भएको हो ।
गूगलले गाडी निर्माता कम्पनीहरूसँग मिलेर यो ‘इमर्सिभ नेभिगेसन’ अनुभवलाई बजारमा ल्याउन काम गरिरहेको छ। यो नयाँ एआई-संचालित फिचर सबैभन्दा पहिले ‘पोलस्टार ४’ ईभीमा उपलब्ध गराइनेछ, जसको घोषणा सन् २०२५ को अन्त्यतिर नै गरिएको थियो। पोलस्टार ४ का प्रयोगकर्ताहरूले यसको १०.२ इन्चको ड्राइभर डिस्प्लेमै आफ्नो गाडी कुन लेनमा छ र कुन लेनमा जाँदा सहज हुन्छ भन्ने कुराको लाइभ भिजुअलाइजेसन र अडियो निर्देशनहरू पाउनेछन्।
अन्य ब्रान्ड र मोडलहरूका लागि यो फिचर यसै वर्षको अन्त्यतिरबाट क्रमशः रोलआउट हुँदै जाने भए तापनि कुन-कुन गाडीले सुरुमा पाउनेछन् भन्ने विस्तृत विवरण गूगलले खुलाएको छैन।
