गौतमको ‘ज्योतिर्गमय’ पुस्तक विमोचन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १२:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानाध्यापक संघ नेपालका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमको सामुदायिक विद्यालय सुधार विषयक 'ज्योतिर्गमय' पुस्तक विमोचन भएको छ।
  • पुस्तकमा नेपालका सामुदायिक शिक्षाको यथार्थ, सम्भावना, चुनौती र रूपान्तरण समेटिएको छ।
  • गौतमले भने, 'शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय नेतृत्व, स्थानीय तह, नीति निर्माता तथा शिक्षा मन्त्रालयलाई सोच्न, बहस गर्न र सुधारका लागि नयाँ दृष्टिकोण निर्माण गर्न प्रेरित गर्नेछ।'

५ जेठ, काठमाडौं । प्रधानाध्यापक संघ नेपालका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमको ‘ज्योतिर्गमय’ पुस्तक विमोचन भएको छ ।

पुस्तकमा नेपालका सामुदायिक विद्यालय सुधारका विषयसमेटिएको छ । पुस्तक प्राडा विद्यानाथ कोइराला, प्राडा बालचन्द्र लुईटेल, पूर्वसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल, शिक्षक सेवा आयोगका पूर्वसदस्य नन्दकुमारी महर्जनलगायतले विमोचन गरेका छन् ।

पुस्तक एडु टुडे प्रालिले प्रकाशित गरेको हो । ‘ज्योतिर्गमय’ स्वप्न त्यागेर सम्भावना रोप्ने, भावी पुस्ताका मौन शिल्पी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूप्रति समर्पित पुस्तक रहेको लेखक गौतमले बताए ।

‘नेपालको सामुदायिक शिक्षाको यथार्थ, सम्भावना, चुनौती र रूपान्तरणको दस्तावेज हो । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय नेतृत्व, स्थानीय तह, नीति निर्माता तथा शिक्षा मन्त्रालयलाई सोच्न, बहस गर्न र सुधारका लागि नयाँ दृष्टिकोण निर्माण गर्न प्रेरित गर्नेछ,’ उनले भने ।

सांसदहरूलाई उजुरीकर्ताको प्रश्न– प्रधानन्यायाधीश विरुद्धका उजुरी पढिसक्नु भयो ?

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको योजना– न्यायालयमा सुधार खोज्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति

९५ कन्सल्टेन्सीमा छापा हानेर ६९ जना पक्राउ, २५ विरुद्ध मात्रै म्याद थप

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध नेपोबेबीको आरोप

एनसेल फाउन्डेसनद्वारा एसईई उत्तीर्ण १०० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति घोषणा

कागजात जलेपछि यस वर्ष भएन राष्ट्रपति कार्यालयको लेखा परीक्षण

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली 'कोरी बस्टार्ड'

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

