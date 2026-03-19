+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कान्स स्टल विवाद : स्टलको प्रयोगमाथि रौनियारको प्रश्न, बोर्डले दियो स्पष्टीकरण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १२:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कान्स फिल्म फेस्टिभलमा चलचित्र विकास बोर्ड र पर्यटन बोर्डले राखेको आधिकारिक स्टललाई लिएर विवाद देखिएको छ।
  • निर्देशक दीपक रौनियारले बोर्डको आलोचना गर्दै नेपाली फिल्म 'एलिफेन्ट इन द फग'को पोस्टर स्टलमा नराखिएको आपत्ति जनाएका छन्।
  • बोर्डले आरोपहरूको खण्डन गर्दै स्टलमा नेपाली चलचित्र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य रहेको र 'एलिफेन्ट इन द फग'लाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

काठमाडौं । कान्स फिल्म फेस्टिभलमा चलचित्र विकास बोर्ड र पर्यटन बोर्डले राखेको आधिकारिक स्टललाई लिएर विवाद देखिएको छ । केही फिल्मकर्मीले उक्त स्टल सीमित फिल्मको प्रचारमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् भने बोर्डले त्यसको खण्डन गर्दै आफ्नो उद्देश्य नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताएको छ ।

निर्देशक दीपक रौनियारले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तोष जनाउँदै बोर्डको आलोचना गरेका छन् । उनले फेस्टिभलको ‘अफिसियल सेलेक्सन’ मा परेको नेपाली फिल्म ‘एलिफेन्ट इन द फग’को पोस्टर समेत स्टलमा नराखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

रौनियारले नेपाललाई विश्व फिल्मको नक्सामा चिनाउने अवसरको रुपमा कान्स स्टललाई प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले विगतमा निर्माता रामकृष्ण पोखरेलले निजी स्तरबाट नेपाल र नेपाली सिनेमाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले सरकारी सहभागिता प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् ।

उनले बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत जारी गरेको स्पष्टीकरणप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । सार्वजनिक सूचना निकालेर फिल्मकर्मीलाई आफैं सामग्री पठाउन आग्रह गर्नु व्यवहारिक र सम्मानजनक नभएको उनको भनाइ छ ।

रौनियारको अभिव्यक्तिपछि अभिनेता महेश त्रिपाठीसहित अन्य केही फिल्मकर्मीले पनि सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आरोपहरूको खण्डन गरेको छ । बोर्डले पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा पहिलोपटक आधिकारिक स्टल राखिएको जनाएको छ । उक्त स्टलको स्थानीय व्यवस्थापन बेलायतमा रहेको नेपाली कम्पनी ‘शाही प्रोडक्सन’ले गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

स्टलको उद्देश्य नेपाली चलचित्र, छायांकन सम्भावना, सांस्कृतिक पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बोर्डको भनाइ छ । यसका लागि गत फागुनमै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक फिल्मकर्मीलाई पोस्टर, ट्रेलर र प्रचार सामग्री पठाउन आग्रह गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बोर्डले ‘एलिफेन्ट इन द फग’लाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर समेट्ने तयारी गरिएको दाबी गरेको छ । निर्माता अनुप पौडेल र निर्देशक अविनाशविक्रम शाहलाई बोर्डमा बोलाएर बधाई तथा शुभकामना दिइएको र स्टलमा फिल्मलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको पनि बोर्डले जनाएको छ ।

तर, आवश्यक प्रचार सामग्री समयमै उपलब्ध नभएका कारण स्टल पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बोर्डको भनाइ छ । नेपाल सरकारको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका कारण अन्तिम समयमा प्रतिनिधि पठाउन समस्या परेको र स्थानीय साझेदारमार्फत स्टल सञ्चालन गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अहिले बोर्डको कान्स स्टलमा निर्देशक प्रदीप शाही र अभिनेता प्रदीप खड्काले आफू संलग्न फिल्मको पोस्टर राख्दै फोटो सार्वजनिक गरिरहेका छन् । फोटो बाहिर आएपछि विरोध आउन थालेको हो ।

शाहीले निर्देशन गरेको ‘एक्लो’ लगायतका फिल्मको पोस्टर त्यहाँ देख्न सकिन्छ । तर, अहिलेको अफिसियल सेलेक्सन मात्र होइन, बोर्डलाई प्रचारका लागि उपलब्ध गराइएका फिल्मको प्रचार सामग्री राखिएको छैन ।

कान्स स्टल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चौमासिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धता

चौमासिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धता
गौतमको ‘ज्योतिर्गमय’ पुस्तक विमोचन

गौतमको ‘ज्योतिर्गमय’ पुस्तक विमोचन
सांसदहरूलाई उजुरीकर्ताको प्रश्न– प्रधानन्यायाधीश विरुद्धका उजुरी पढिसक्नु भयो ?

सांसदहरूलाई उजुरीकर्ताको प्रश्न– प्रधानन्यायाधीश विरुद्धका उजुरी पढिसक्नु भयो ?
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको योजना– न्यायालयमा सुधार खोज्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको योजना– न्यायालयमा सुधार खोज्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति
९५ कन्सल्टेन्सीमा छापा हानेर ६९ जना पक्राउ, २५ विरुद्ध मात्रै म्याद थप

९५ कन्सल्टेन्सीमा छापा हानेर ६९ जना पक्राउ, २५ विरुद्ध मात्रै म्याद थप
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध नेपोबेबीको आरोप

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध नेपोबेबीको आरोप

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित