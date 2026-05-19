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मन्त्रीले जवाफ दिँदा संसद्का अधिकांश कुर्सी खाली (तस्वीरहरू)

बजेट पास गर्नका लागि मन्त्रीहरूले जवाफ दिँदैगर्दा संसद् बैठकका धेरैजसो कुर्सीहरू भने खाली देखिएका छन् ।

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आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ असार ४ गते १७:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने तयारीका साथ बिहीबार मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन् ।
  • मन्त्रीहरूले संसद्मा बजेटबारे जवाफ दिइरहँदा बैठक कक्षका धेरैजसो कुर्सीहरू भने खाली देखिएका छन् ।

४ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल जारी छ ।

बिहीबार मन्त्रीहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले विनियोजित बजेटमाथि उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिइरहेका छन् ।

आजै बजेट पास गर्नेगरी तयारी अघि बढाइएको छ । धेरैजसो मन्त्रीहरूले जवाफ पनि दिइसकेका छन् ।

बजेट पास गर्नका लागि मन्त्रीहरूले जवाफ दिँदैगर्दा संसद् बैठकका धेरैजसो कुर्सीहरू भने खाली देखिएका छन् ।

हेर्नुस् तस्वीरहरू–

कुर्सी प्रतिनिधिसभा बैठक
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

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