नेकपाले शुक्रबारदेखि डिजिटल माध्यमबाट सदस्यता वितरण सुरु गर्ने

४ असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले शुक्रबारदेखि डिजिटल माध्यमबाट पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा वितरण अभियान सुरु गर्ने भएको छ ।
दिउँसो नेकपा केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सह–संयोजक माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरेर अभियानको थालनी गर्ने तयारी गरेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले उक्त कार्यक्रमबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
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