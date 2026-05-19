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रुसमा युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो हमला, मस्कोमा मडारियो धुवाँ (तस्वीरहरू)

युक्रेनी आक्रमणपछि ग्याजप्रोम नेफ्टको मस्को तेल प्रशोधन केन्द्रबाट कालो धुवाँको मुस्लो निस्किरहेको तस्वीर तथा भिडियोहरू बाहिरिएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ४ गते २०:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • युक्रेनले रुस र युक्रेनबीच युद्ध शुरू भएयताकै सबैभन्दा ठूलो ड्रोन आक्रमण रुसको राजधानी मस्कोमा गरेको छ ।
  • युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बिहीबार भने, 'यदि युक्रेन जल्यो भने, तपाईंको मस्को पनि जल्नेछ।'
  • युक्रेनी ड्रोन आक्रमणले मस्कोस्थित ग्याजप्रोम नेफ्टको तेल प्रशोधन केन्द्रलाई लक्षित गरेको मस्कोका मेयर सर्गेई सोब्यानिनले बताए ।

युक्रेनले रुसको राजधानी मस्कोमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आक्रमण गरेको छ । यो आक्रमणलाई रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएयताकै सबैभन्दा ठूलो आक्रमण मानिएको छ।

बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने, ‘यदि युक्रेन जल्यो भने, तपाईंको मस्को पनि जल्नेछ।’

युक्रेनी आक्रमणपछि ग्याजप्रोम नेफ्टको मस्को तेल प्रशोधन केन्द्रबाट कालो धुवाँको मुस्लो निस्किरहेको तस्वीर तथा भिडियोहरू बाहिरिएका छन् । तस्वीर तथा भिडियोहरूमा अग्नि नियन्त्रक हेलिकप्टरहरूले आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छन् ।

मस्कोका मेयर सर्गेई सोब्यानिनले यो युद्ध सुरु भएदेखि मस्कोमा भएको सबैभन्दा ठूलो युक्रेनी ड्रोन आक्रमण मध्ये एक भएको बताएका छन् । युक्रेनी आक्रमणले तेल प्रशोधन केन्द्रलाई लक्षित गरेको उनले बताएका छन् ।

युक्रेनी आक्रमणपछि मस्कोको रिफाइनरीबाट पनि कालो धुवाँको मुस्लो निस्किरहेको तस्वीर एवं भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

(तस्वीरहरू एजेन्सीको सहयोगमा)

मस्को हमला रुस-युक्रेन युद्ध
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