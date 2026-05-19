+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपाले महाधिवेशन तयारीका लागि बनायो १८ उपसमिति

महाधिवेशन तयारीका लागि पार्टीले विभिन्न १८ उपसमितिहरू गठन गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ४ गते १९:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन आगामी ७ देखि ९ असारसम्म चितवनमा आयोजना हुने भएको छ ।
  • महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्रता दिन पार्टीले विभिन्न १८ वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।
  • महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रचारप्रसार, सुरक्षा, आर्थिक र आवाससहितका उपसमितिहरू गठन गरिएको जानकारी दिए ।

४ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन यही असार ७-९ सम्म चितवनमा हुँदैछ ।

यसको तयारीका लागि पार्टीले विभिन्न १८ उपसमितिहरू गठन गरेको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन उपसमिति, प्रतिवेदन उपसमिति, प्रतिवेदन समन्वय उपसमिति, गुनासो व्यवस्थापन उपसमिति, आर्थिक व्यवस्थापन उपसमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि व्यवस्थापन उपसमिति, कानुनी समन्वय उपसमिति, प्रचार प्रसार तथा सञ्चाल समन्वय उपसमिति, सुरक्षा तथा स्वयंमसेवक परिचालन समिति गठन गरिएको छ ।

त्यस्तै सूचना प्रविधि, आवास भोजन व्यवस्थापन उपसमिति, अतिथि सत्कार, हल तथा मञ्च व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा उपसमिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यातायात व्यवस्थापन, स्थानीय समन्वय, अभिलेखीकरण तथा दस्तावेजीकरण, अनुशासन उपसमिति गठन गरेको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

यस्तो छ उपसमिति

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महाधिवेशन खर्च करिब ४ करोड हुने अनुमान छ : बुर्लाकोटी

महाधिवेशन खर्च करिब ४ करोड हुने अनुमान छ : बुर्लाकोटी
लेबी नतिर्ने प्रतिनिधिलाई रास्वपाले महाधिवेशनमा रोक लगाउने

लेबी नतिर्ने प्रतिनिधिलाई रास्वपाले महाधिवेशनमा रोक लगाउने
बिना शीर्षकमा धेरै बजेट राखिएपछि रास्वपाकै सांसदले उठाए प्रश्न

बिना शीर्षकमा धेरै बजेट राखिएपछि रास्वपाकै सांसदले उठाए प्रश्न
रास्वपाले महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सम्बोधनका लागि अन्य दलका प्रमुखहरूलाई निम्तो दिने

रास्वपाले महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सम्बोधनका लागि अन्य दलका प्रमुखहरूलाई निम्तो दिने
आनन्द चन्दले रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने

आनन्द चन्दले रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने
रास्वपाले तोक्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि मापदण्ड

रास्वपाले तोक्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि मापदण्ड

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना
‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’
२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान

२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान
कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित