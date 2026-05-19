रास्वपाले महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सम्बोधनका लागि अन्य दलका प्रमुखहरूलाई निम्तो दिने

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी आइतबारदेखि चितवनमा शुरू हुने पहिलो महाधिवेशनमा विभिन्न दलका प्रमुख नेताहरूलाई आमन्त्रण गर्ने भएको छ ।
- रास्वपा संगठन विभागका सदस्य शंकर श्रेष्ठले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना मन्तव्यका लागि अन्य दलका नेताहरूलाई बोलाइने जानकारी दिए ।
४ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्यका लागि अन्य दलका प्रमुख नेतालाई बोलाउने भएको छ ।
आगामी आइतबारदेखि चितवनमा सुरु हुने प्रथम महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा दलका प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गर्ने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत अरु दलका प्रमुखलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि बोलाउन लागिएको हो ।
रास्वपा संगठन विभागका सदस्य शंकर श्रेष्ठले अरु दलका प्रमुख नेता र विदेशस्थित पाहुनाहरुलाई आमन्त्रण गरिने बताए ।
उनले भने, ‘दलका नेताहरुलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि बोलाउँछौं । विदेशस्थित बोलाउने पाहुनाहरूबारे आज छलफल हुँदैछ ।’
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