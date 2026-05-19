रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक

३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनको औपचारिक लोगो सार्वजनिक गरिएको छ ।
असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने प्रथम महाधिवेशनको लोगो बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो । निलो पृष्ठभूमिका सेतो अक्षरमा ‘प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन’ लेखिएको लागो सार्वजनिक गरिएको छ । महाधिवेशनमा शब्द लेख्दा ‘ध’ इकार र ‘व’लाई एकार दिने क्रममा पार्टीको चुनाव चिन्ह घन्टी देखिने गरी लोगो बनाइएको छ ।
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