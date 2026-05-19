अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले भने– भनेको माने इरालाई धेरै फाइदा हुनेछ

३ असार, काठमाडौं । अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले आफ्ना सबै दायित्वहरू इमान्दारीपूर्वक पूरा गरे अमेरिका इरानलाई पुनः विश्व अर्थतन्त्रमा फर्काउने बाटो खोल्न तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रारम्भिक समझदारीका प्रावधानबारे बोल्दै उनले इरानलाई पुनः विश्व अर्थतन्त्रमा फर्काउने बाटो खोल्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
‘फक्स न्युज’ को एक कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति भान्सले इरानका साथ ट्रम्प प्रशासनको सम्झौताको तुलना पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाको शासनमा भएको सम्झौतासँग चुलना गरे ।
ओबामाको शासनकालमा इरानसँग भएको सम्झौता नराम्रोसँग असफल भएको र अहिलेको सम्झौता त्योभन्दा बिल्कुलै विपरित रहेको उनको भनाइ छ ।
‘ओबामाको पालाको सम्झौता र अहिलेको सम्झौताबीचको मुख्य फरक भनेको यसअन्तर्गत इरानले परमाणु हतियार बनाउन सक्दैन,’ अमेरिकी उपराष्ट्रपति भन्सले भने, ‘युरेनियम संवद्र्धन गर्न सक्दैन र त्यसको भण्डारणसमेत गर्न सक्दैन ।’
सम्झौताअनुसार इरानले परमाणु हतियार बनाउन नपाउने, होर्मुज स्ट्रेट खुला रहने र इरानले जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गरे विभिन्न प्रकारका लाभ प्राप्त गर्न सक्ने उनले बताए ।
‘यदि उसले सम्झौताका सर्तहरू पालना गरेन भने कुनै लाभ पाउने छैन,’ भान्सले भने । भान्सले शुक्रबार स्वीट्जरल्यान्डमा इरानसँग युद्ध अन्त्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी दिए ।
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