+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले भने– भनेको माने इरालाई धेरै फाइदा हुनेछ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३ गते ८:५१

३ असार, काठमाडौं । अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले आफ्ना सबै दायित्वहरू इमान्दारीपूर्वक पूरा गरे अमेरिका इरानलाई पुनः विश्व अर्थतन्त्रमा फर्काउने बाटो खोल्न तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रारम्भिक समझदारीका प्रावधानबारे बोल्दै उनले इरानलाई पुनः विश्व अर्थतन्त्रमा फर्काउने बाटो खोल्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

‘फक्स न्युज’ को एक कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति भान्सले इरानका साथ ट्रम्प प्रशासनको सम्झौताको तुलना पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाको शासनमा भएको सम्झौतासँग चुलना गरे ।

ओबामाको शासनकालमा इरानसँग भएको सम्झौता नराम्रोसँग असफल भएको र अहिलेको सम्झौता त्योभन्दा बिल्कुलै विपरित रहेको उनको भनाइ छ ।

‘ओबामाको पालाको सम्झौता र अहिलेको सम्झौताबीचको मुख्य फरक भनेको यसअन्तर्गत इरानले परमाणु हतियार बनाउन सक्दैन,’ अमेरिकी उपराष्ट्रपति भन्सले भने, ‘युरेनियम संवद्र्धन गर्न सक्दैन र त्यसको भण्डारणसमेत गर्न सक्दैन ।’

सम्झौताअनुसार इरानले परमाणु हतियार बनाउन नपाउने, होर्मुज स्ट्रेट खुला रहने र इरानले जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गरे विभिन्न प्रकारका लाभ प्राप्त गर्न सक्ने उनले बताए ।
‘यदि उसले सम्झौताका सर्तहरू पालना गरेन भने कुनै लाभ पाउने छैन,’ भान्सले भने । भान्सले शुक्रबार स्वीट्जरल्यान्डमा इरानसँग युद्ध अन्त्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी दिए ।

अमेरिका इरान तनाव जेडी भान्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

क्षेत्रीय स्थिरताको अवसर भन्दै इरान-अमेरिका सम्झौताको युरोपमा स्वागत

क्षेत्रीय स्थिरताको अवसर भन्दै इरान-अमेरिका सम्झौताको युरोपमा स्वागत
अमेरिका–इरान सम्झौताका १४ बुँदा : युद्धविरामदेखि ३०० अर्ब डलर पुनर्निर्माण योजनासम्म

अमेरिका–इरान सम्झौताका १४ बुँदा : युद्धविरामदेखि ३०० अर्ब डलर पुनर्निर्माण योजनासम्म
टुंगोमा पुग्यो अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौता, आगामी शुक्रबार स्वीटजरल्याण्डमा हस्ताक्षर हुने

टुंगोमा पुग्यो अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौता, आगामी शुक्रबार स्वीटजरल्याण्डमा हस्ताक्षर हुने
इरानसँगको सम्झौतामा आइतबार हस्ताक्षर हुन्छ : ट्रम्प

इरानसँगको सम्झौतामा आइतबार हस्ताक्षर हुन्छ : ट्रम्प
अमेरिकी ‘एमक्यू-९ रिपर’ ड्रोन खसालेको इरानको दाबी

अमेरिकी ‘एमक्यू-९ रिपर’ ड्रोन खसालेको इरानको दाबी
अमेरिकाले इरानमाथि हमला गरेपछि तेलको मूल्य १ प्रतिशतले बढ्यो

अमेरिकाले इरानमाथि हमला गरेपछि तेलको मूल्य १ प्रतिशतले बढ्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’
कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित