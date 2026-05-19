+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

क्षेत्रीय स्थिरताको अवसर भन्दै इरान-अमेरिका सम्झौताको युरोपमा स्वागत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १ गते १०:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरान र अमेरिकाबीचको शान्ति सम्झौतालाई लिएर ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी र इटलीका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
  • ई–४ समूहले स्ट्रेट अफ होर्मुज तत्काल खोल्न र बिना कुनै सर्त जहाजहरूको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
  • उनीहरूले यो सम्झौता क्षेत्रीय स्थिरता र वैश्विक अर्थव्यवस्थालाई स्थिर गर्ने ठूलो अवसर भएको बताएका छन् ।

१ असार, काठमाडौं । इरान र अमेरिकाबीच हुन गइरहेको शान्ति सम्झौताबारे  ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी र इटलीका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

उनीहरूले अमेरिका, इरान र क्षेत्रीय साझेदारहरूका साथ मिलेर ‘अवसरको पूरा लाभ उठाउन’ का लागि काम गर्ने बताएका छन् ।

ई–४ समूहको नामले चिनिने देशहरूले भनेका छन्, ‘हामी यो कूटनीतिक सफलताका लागि अमेरिका, इरानी सरकार र यसमा सहभागी सबै पक्षलाई बधाई दिन्छौं । जसमा पाकिस्तान, कतार र अन्य सबै मध्यस्थकर्ता सामेल छन् ।’

अमेरिका र इरानबीच हुन गइरहेको शान्ति सम्झौता क्षेत्रीय स्थिरता बहाल गर्न र वैश्विक अर्थव्यवस्थालाई स्थिर गर्ने अवसर भएको उनीहरूको भनाइ छ । ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी र इटलीका नेताहरूले सम्झौतालाई तीव्रताका साथ पूर्णतया लागू गर्न अपिल पनि गरेका छन् ।

‘स्ट्रेट अफ होर्मुज तत्काल खोल्न र बिना कुनै शर्त र प्रतिबन्ध जहाज तथा जलयातायातको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ,’ उनीहरूले भनेका छन् । नेताहरूले लेबनानको ‘स्थिरता, संप्रभुता र क्षेत्रीय अखंडता’ का प्रति आफ्नो समर्थन पनि दोहोर्‍याएका छन् ।

अमेरिका इरान तनाव अमेरिका-इरान सम्झौता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अमेरिका–इरान सम्झौताका १४ बुँदा : युद्धविरामदेखि ३०० अर्ब डलर पुनर्निर्माण योजनासम्म

अमेरिका–इरान सम्झौताका १४ बुँदा : युद्धविरामदेखि ३०० अर्ब डलर पुनर्निर्माण योजनासम्म
टुंगोमा पुग्यो अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौता, आगामी शुक्रबार स्वीटजरल्याण्डमा हस्ताक्षर हुने

टुंगोमा पुग्यो अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौता, आगामी शुक्रबार स्वीटजरल्याण्डमा हस्ताक्षर हुने
इरानसँगको सम्झौतामा आइतबार हस्ताक्षर हुन्छ : ट्रम्प

इरानसँगको सम्झौतामा आइतबार हस्ताक्षर हुन्छ : ट्रम्प
अमेरिकी ‘एमक्यू-९ रिपर’ ड्रोन खसालेको इरानको दाबी

अमेरिकी ‘एमक्यू-९ रिपर’ ड्रोन खसालेको इरानको दाबी
अमेरिकाले इरानमाथि हमला गरेपछि तेलको मूल्य १ प्रतिशतले बढ्यो

अमेरिकाले इरानमाथि हमला गरेपछि तेलको मूल्य १ प्रतिशतले बढ्यो
इरानले खसाल्यो अमेरिकी अपाचे हेलिकोप्टर, बदलामा अमेरिकाद्वारा केशम टापुमा आक्रमण

इरानले खसाल्यो अमेरिकी अपाचे हेलिकोप्टर, बदलामा अमेरिकाद्वारा केशम टापुमा आक्रमण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित