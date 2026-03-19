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अमेरिकाको मिसौरीको विमान दुर्घटना, चालक दलका सदस्यसहित १२ को मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १ गते १२:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकाको मिसौरीमा स्काईडाइभ गराउन उडेको सानो निजी विमान दुर्घटना हुँदा ११ जना स्काईडाइभर र १ जना पाइलटसहित १२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
  • आइतबार बट्लर मेमोरियल विमानस्थलबाट उडेको केही बेरमै विमान अनियन्त्रित भई नजिकैको चौरमा खसेर भीषण आगलागी भएको थियो ।
  • बेट्स काउन्टीका शेरीफ चाड एन्डरसनले यस घटनालाई 'सामूहिक हताहती' को रूपमा लिएर उद्धार र अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

अमेरिकाको मिसौरी राज्यमा स्काईडाइभ गराउन उडेको एउटा सानो निजी विमान दुर्घटना हुँदा ११ जना स्काईडाइभर र १ जना पाइलटसहित १२ जनाको मृत्यु भएको छ।

बेट्स काउन्टी आपत्कालीन व्यवस्थापन एजेन्सीका अनुसार आइतबार बिहान करिब ११:३० बजे बट्लर मेमोरियल विमानस्थलबाट उडेको केही बेरमै विमान दुर्घटनामा परेको हो।

विमानस्थलका कार्यवाहक प्रबन्धक डेनिस ज्याकोब्सका अनुसार विमानले उडान भरेलगत्तै आवश्यक उचाइ लिन सकेको थिएन। त्यसपछि विमानले देब्रेतर्फ मोड (शार्प लेफ्ट टर्न) लिएको र विमानस्थलबाट करिब २०० यार्ड टाढा रहेको चौरमा खसेको थियो।

भुइँमा बजारिनासाथ विमानमा भीषण आगलागी भएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, विमानको इन्जिन फेल भएपछि पाइलटले नजिकैको राजमार्गमा आकस्मिक अवतरण गराउने प्रयास गर्दागर्दै विमान अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको अनुमान गरिएको छ।

बेट्स काउन्टीका शेरीफ चाड एन्डरसनले यस घटनालाई ‘सामूहिक हताहती’ (मास क्याजुअल्टी) को रूपमा लिएर उद्धार र अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।

दुर्घटनामा परेका केही व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले रङ्गशाला वा विमानस्थल नजिकैबाट यो भयानक दृश्य प्रत्यक्ष देखेका थिए।

दुर्घटना स्थल निकै विभत्स रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उद्धार टोलीले विमान खस्नुअघि कोही स्काईडाइभरहरू प्यारासुटको सहायताले हामफाल्न सफल भए कि भनेर उडान मार्गको वरपर खोजी गरे पनि कोही फेला परेनन्।

विमान दुर्घटना
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