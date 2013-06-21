+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

न्यूयोर्क विमानस्थलमा ट्रकसँग ठोक्कियो जहाज, धेरै घाइते

सीआरजे९०० मोडेलको सानो विमान दुर्घटनामा परेको थियो । जसमा ७० देखि ९० जना मानिस सवार थिए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार घटनामा धेरै जना घाइते भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १४:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • न्यूयोर्कको लागार्डिया विमानस्थलमा एउटा सीआरजे९०० मोडेलको विमान ट्रकसँग ठोक्किएर दुर्घटना भएको छ।
  • दुर्घटनामा ७० देखि ९० जना मानिस सवार थिए र धेरै जना घाइते भएका छन्।
  • अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासनले विमानस्थलका लागि 'ग्राउन्ड स्टप' आदेश जारी गरेको छ र विमानस्थल बन्द गरिएको छ।

न्यूयोर्कको लागार्डिया विमानस्थलमा एउटा विमान ट्रकसँग ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा धेरै जना मानिसहरू घाइते भएका छन् ।

सीआरजे९०० मोडेलको सानो विमान दुर्घटनामा परेको थियो । जसमा ७० देखि ९० जना मानिस सवार थिए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार घटनामा धेरै जना घाइते भएका छन् ।

सीबीएस न्यूजले गरेको रिपोर्ट अनुसार क्यानडाको मोन्ट्रियलबाट आएको विमान लागार्डिया विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो।

अवतरणपछि विमान धावनमार्गमा रोकिने क्रममा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने न्यूयोर्क र न्यू जर्सीको पोर्ट अथोरिटीको ट्रकसँग ठोक्किन पुगेको थियो।

दुर्घटनापछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि यो विमानस्थल बन्द गरिएको छ।

अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासनले आइतबार राति विमानस्थलका लागि ‘ग्राउन्ड स्टप’ (उडानहरू रोक्ने आदेश) जारी गरेको थियो । यो आदेशलाई अझ बढाउन सकिने बताइएको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
न्यूयोर्क विमान दुर्घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

विदेशमा रहेका नेपालीलाई सीआईएले कब्जा गरेर घण्टीमा भोट हाल्न लगायो : चित्रबहादुर केसी

नयाँ संसद् भवनमा सबै सांसदलाई बेग्लाबेग्लै ‘चेम्बर’

हेमन्त चम्किँदा कर्णालीमाथि सुदूरपश्चिमको जित

नयाँ नेतृत्वले १० प्रतिशतको मुद्दालाई ‘बालेन मोडेल’ झैं देशभर लागू गर्ला ?

जिल्ला अस्पताल डोल्पामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारको माग

फिल्म निर्देशनमा संगीतकार लम्सालको डेब्यू, ‘बा : एक योद्धा’ को छायांकन सुरु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित