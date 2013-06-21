जिल्ला अस्पताल डोल्पामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारको माग

सोमबार नागरिक समाज डोल्पाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १४:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नागरिक समाज डोल्पाले डोल्पा जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
  • निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले डोल्पा अस्पताललाई प्राथमिकतामा राख्न प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अस्पताल छनोटमा डोल्पा समावेश नगरेको गुनासो गरिएको छ।
  • सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच अस्पताल छनोट गरेकोमा डोल्पा अस्पताल छुटाइएको भन्दै तत्काल संशोधन गरी डोल्पा समावेश गर्न ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।

९ चैत, डोल्पा । जिल्ला अस्पताल डोल्पामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेर कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

सोमबार नागरिक समाज डोल्पाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले दुर्गम क्षेत्रमा प्रदान गर्ने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको कार्यक्रम अन्तर्गत डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई समावेश गर्नु पर्ने समाजको माग छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि छनोट गरेका अस्पतालहरूको सूचीमा डोल्पा जिल्ला अस्पताल नपरेको विषयमा नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको छ।

नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको हो।

ज्ञापनपत्रमा डोल्पा भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको जिल्ला भएकाले यहाँको जिल्ला अस्पताललाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले विस्तृत अध्ययन गरी डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको निर्णयले जिल्लालाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुर्खेतको सालकोट, दैलेखको दुल्लु, कालिकोटको रास्कोट, रुकुम पश्चिमको आठविसकोट र हुम्लाको जिल्ला अस्पताललाई छनोट गरेको छ।

आवश्यकता र दुर्गमताका आधारमा डोल्पा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भए पनि छुटाइएको भन्दै नागरिक समाजले असन्तुष्टि जनाएको छ।

समाजसेवी बबी किशोर गुरुङका अनुसार मन्त्रालयको निर्णय अवैज्ञानिक र पूर्वाग्रही रहेको र पद तथा पहुँचका आधारमा दुर्गम जिल्लालाई पछाडि पारिएको आरोप लगाइएको छ।

ज्ञापनपत्रमार्फत उक्त निर्णय तत्काल संशोधन गरी निक साइमन्स इन्स्टिच्युटको कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने पाँच अस्पतालको सूचीमा डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई पनि समावेश गर्न माग गरिएको छ।

जिल्ला अस्पताल डोल्पा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा
फिल्म निर्देशनमा संगीतकार लम्सालको डेब्यू, ‘बा : एक योद्धा’ को छायांकन सुरु

‘सुशासन दिन दबाब खेप्ने र बिचौलियाको प्रभावमा नपर्ने मन्त्री चाहिन्छ’

आईपीएलमा खेलाडी चोटको संकट, कोलकातालाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ता

अनुमति विना गुजरगानो संकलन नगर्न आग्रह

संकटा क्लबले भन्यो : लिग स्थगित हुँदा ठूलो आर्थिक लगानी जोखिममा पर्‍यो

बाजुरामा हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएकी सुत्केरी र शिशुको मृत्यु

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
