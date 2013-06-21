बाजुरामा हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएकी सुत्केरी र शिशुको मृत्यु

News Summary
- बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका-१ की २१ वर्षीया सुरता रोकाया र उनका सात दिनका नवजात शिशुको कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मृत्यु भएको छ।
- रोकाया लामो समयदेखि मुटु रोगबाट ग्रसित थिइन् र डाक्टरले बच्चा जन्माउन नहुने सुझाव दिएको पाइएको छ।
- उनीहरूलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत सुर्खेत पठाइएको थियो।
९ चैत्र, बाजुरा । बाजुरामा सुत्केरी आमा र सात दिनको शिशुको मृत्यु भएको छ । चैत्र ४ गते बाजुराबाट थप उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत रिफर गरिएकी गर्भवती सुरता रोकाय र उनले जन्म दिएको शिशुको मृत्यु भएको हो । उनीहरूलाई हेलिकप्टरमार्फत सुर्खेत पुर्याइएको थियो ।
बडीमालिका नगरपालिका-१ की २१ बर्षकी रोकाया र नवजात शिशुको उपचारको क्रममा शनिबार सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पताल मृत्यु भएको बाजुराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण पुडासैनीले जानकारी दिए ।
उनी लामो समयदेखि मुटु रोगबाट समेत ग्रसित थिइन् भने डाक्टरले बच्चा जन्माउन नहुने सुझाव समेत दिएको पाइएको छ ।
