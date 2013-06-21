चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

- इरान र इजरायलबीचको द्वन्द्व लामो समयसम्म तन्किने र विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा आपूर्ति तथा ढुवानी मार्गमा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ।
- अमेरिकाले सम्भवतः इरानमा स्थल सेना पठाउनेछ र यो द्वन्द्व विश्वव्यापी रूपमा फैलने सम्भावना छ।
- विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा जनसांख्यिकीय, आर्थिक र राजनीतिक चुनौतीहरू बढ्दै गएका छन्, जसले भू-राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक द्वन्द्वलाई तीव्र बनाउनेछ।
चर्चित सञ्चारकर्मी टकर कार्लसन र पछिल्लो समय चर्चामा रहेका प्रोफेसर जियाङ शुएकिनबीचको यो लामो वार्तामा इरान, इजरायल र अमेरिका संलग्न विश्वव्यापी द्वन्द्वको भयावह चित्र प्रस्तुत गरिएको छ । कुराकानीमा प्रो. जियाङले इरान युद्ध लामो समयसम्म तन्किने र यसले विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा आपूर्ति र ढुवानी मार्गहरूमा गम्भीर धक्का पुऱ्याउने भविष्यवाणी गरेका छन्।
वार्तामा पश्चिमी सभ्यताको पतन, अनियन्त्रित बसाइँसराइ र विभिन्न राष्ट्रहरूमा बढ्दो आन्तरिक कलहका विषयहरूलाई पनि जोड वार्तामा उनले जापान जस्ता देशहरूको उत्थानशीलताको प्रशंसा गर्दै चीन र दक्षिण कोरिया जस्ता शक्तिहरूले भोग्नुपर्ने जनसांख्यिकीय र आर्थिक चुनौतीहरूको विश्लेषण गरिएको छ ।
यो अन्तर्वार्ताले वर्तमान भू-राजनीतिक अस्थिरताले विश्वलाई एक नयाँ र कठिन युगतर्फ धकेलिरहेको संकेत गर्दछ। प्रस्तुत छ, वार्ताको नेपाली भावानुवादः
प्रोफेसर, मैले तपाईंका धेरै भिडियोहरू हेरेको छु जसमा तपाईंले उल्लेखनीय रूपमा सटीक भविष्यवाणीहरू गर्नुभएको छ। घटनाहरू घट्नु अघि नै त्यसको सही अड्कल काट्ने तपाईंको क्षमताबाट म प्रभावित छु। इरानमा भइरहेको यो युद्ध कता जाँदैछ जस्तो लाग्छ? यसको समाधान कसरी होला, र यसका सम्भावित परिणामहरू के हुन सक्छन्?
मेरो अनुमानमा इरानको यो युद्ध युक्रेनको युद्ध जस्तै हुनेछ, अर्थात् यो लामो समयसम्म तन्किनेछ। यो ‘एट्रिसन’ (थकाउने) युद्ध हुनेछ; युद्धविराममा पुग्नु दुवै पक्षको हितमा भए तापनि कुनै पनि पक्षले हार स्वीकार गर्ने छैनन्। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा अनौठा परिणामहरू निम्त्याउनेछ र यो युद्ध वर्षौँसम्म चल्न सक्छ।
विश्व अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । उडानहरू रद्द भइरहेका छन्। दक्षिणपूर्वी एसियामा इन्धन अभाव हुन थालेको छ, त्यसैले उनीहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई घरमै बस्न भनिरहेका छन् र केही महिनामा विज्ञहरूले खाद्य संकटको भविष्यवाणी गरिरहेका छन्, जसको अर्थ राष्ट्रहरू खाद्यान्न नियन्त्रित रूपमा उपभोग गर्न बाध्य हुनेछन्।
इजरायलीहरूले इरानको सबैभन्दा ठूलो ग्यास क्षेत्रमा आक्रमण गरे र इरानले जीसीसीको ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण गरेर बदला लियो। इरानले आफ्नो उद्देश्य, रणनीति तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल २०० डलर पुर्याउनु रहेको बताएको छ, जसले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ किनभने सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्र सस्तो ऊर्जाको पहुँचमा आधारित छ।
दुर्भाग्यवश, मलाई लाग्छ- यो युद्ध वर्षौँसम्म लम्बिन सक्छ । अन्ततः अमेरिकाले स्थल सेना पठाउनेछ; होर्मुज जलसन्धि विवादित हुनेछ; यो विश्वभर फैलनेछ। बिस्तारै अन्य राष्ट्रहरू पनि यसमा संलग्न हुन बाध्य हुनेछन् ।
साउदी अरबले इरानविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्ने सोचिरहेको छ र साउदी अरबसँग पारस्परिक रक्षा सम्झौता गरेको पाकिस्तान पनि यस युद्धमा तानिनेछ। परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ र भर्खरै इरानी वार इफेक्टका डी फ्याक्टो प्रमुख अली लारीजानीको हत्या गरियो। उनी इरानका एक कुटनीतिक व्यक्तित्व थिए जसमा युद्धविरामको वार्ता गर्ने अधिकार थियो। अब उनी नरहेपछि, पछाडि हट्ने कुनै बाटो बाँकी छैन। दुवै पक्ष लामो युद्धको लागि प्रतिबद्ध छन् र सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रको लागि यसका परिणामहरू निकै भयावह छन्।
तपाईंले वर्णन गरेअनुसार यो सबैभन्दा खराब स्थितिभन्दा एक कदम अगाडिको अवस्था हो । यो युद्धमा धेरै ठूला विश्वव्यापी खेलाडीहरू अमेरिका र चीनलाई पनि चोट पुग्नेछ । तर पनि किन चाँडो समाधानतर्फ उन्मुख हुन सकिरहेका छैनन् ?
एकपटक युद्ध सुरु भएपछि यो आफ्नै गति र नियम अनरूप अघि बढ्छ । अमेरिकासँग पछाडि हट्ने बाटो छैन । यदि अमेरिकाले युद्धविराम वार्ता गर्न खोज्यो भने इरानले करिब १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर क्षतिपूर्ति माग्नेछ। यसले आफ्नो दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित गर्न अमेरिकालाई स्थायी रूपमा मध्य पूर्व छोड्न बाध्य पार्नेछ ।
यदि मध्यपूर्वमा अमेरिकी उपस्थिति नहुने हो भने जीसीसी राष्ट्रहरू इरानका आश्रित राज्यहरू बन्नेछन् किनभने इरानले मात्र उनीहरूको सुरक्षा र होर्मुज जलसन्धिको प्रयोगको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। जीसीसी पेट्रो डलरको आधार हो; जीसीसीले अमेरिकी डलरमा तेल बेच्छ र त्यसपछि यो पैसा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा फिर्ता पठाउँछ। यदि जीसीसीले पेट्रो डलर छोड्यो भने यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नेछ। साथै, यसले जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूलाई पनि प्रभावित गर्नेछ । उनीहरूले अमेरिकाले अब आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भन्ने ठानेर पुनः सैन्यीकरण गर्ने निर्णय गर्नेछन्। उनीहरूले सम्भावित चिनियाँ खतरासँग जुध्न आफ्ना सबै स्रोतहरू खर्च गर्नुपर्नेछ।
युरोप पनि यस युद्धबाट अधिक प्रभावित हुन्छ । युरोपले जीसीसी र दक्षिणपूर्वी एसियामा के भयो भनेर हेर्नेछ र उनीहरूले सोच्नेछन्, ‘हामी किन रूससँग लडिरहेका छौँ? रूससँग जतिसक्दो चाँडो शान्ति सम्झौता गर्नु हाम्रो हितमा हुँदैन र?’ अर्थात्, विश्वव्यापी आरक्षित मुद्राको रूपमा अमेरिकी डलरको पतन हुनेछ।
अमेरिका ३९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर ऋणमा छ र त्यसैले अमेरिकी अर्थतन्त्र एक ‘पोन्जी स्किम’ हो जुन विदेशी राष्ट्रहरूले लगातार अमेरिकी डलर खरिद गर्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। अमेरिकी अर्थतन्त्र मध्य पूर्वबाट अमेरिकी फिर्तीलाई सहन सक्षम हुने छैन। त्यसैले, दुर्भाग्यवश अमेरिकीहरू अहिले जहाँ छन्, त्यहीँ अड्किएका छन्।
यसमा चिनियाँ दृष्टिकोण के छ? सात तेल उत्पादक जीसीसी देशहरूसँग पर्सियन खाडीमा शान्ति हुनुमा चीनको हित छ जस्तो देखिन्छ। चीनले अगाडि बढेर यसलाई समाधान गर्ने प्रयास किन गर्दैन?
संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन दुवै यथास्थितिबाट लाभान्वित हुन्छन् र मध्य पूर्वमा यो युद्धको द्रुत समाधान देख्नमा चीनको निहित स्वार्थ छ। चीनले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको करिब ४० प्रतिशत जीसीसीबाट आयात गर्छ- इरानी तेल मात्र होइन, कतारको प्राकृतिक ग्यास पनि।
त्यसैले, तपाईंले भन्नुभएझैँ, चीन जतिसक्दो चाँडो युद्धविराम भएको हेर्न चाहन्छ। दुर्भाग्यवश, विदेशी मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नु चिनियाँ सरकारको चरित्र हो। चीनसँग वास्तवमा कुनै भू-राजनीतिक ढाँचा वा ठूलो रणनीति छैन; यसले केवल विश्वव्यापी व्यापारमा विश्वास गर्छ । सशस्त्र द्वन्द्व कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारे चीनसँग कुनै समाधान छैन। त्यसैले, चिनियाँ नीति निर्माताहरू साँच्चै अलमलमा छन्।
चिनियाँ नीति निर्माताहरूले सार्वजनिक रूपमा मध्य पूर्वमा हिंसा र नरसंहार जतिसक्दो चाँडो रोकियोस् र होर्मुज जलसन्धि खुलोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। तर दुर्भाग्यवश, मैले पहिले उल्लेख गरेझैँ, जब युद्ध सुरु हुन्छ, यो आफ्नै गति र नियममा अगाडि बढ्छ र सुरु भएपछि त्यसलाई रोक्न धेरै गाह्रो हुन्छ।
यदि तपाईंको भविष्यवाणी सही छ भने र यो अहिलेको जस्तै ऊर्जा पूर्वाधार र यो क्षेत्रका सभ्यताहरूलाई नष्ट गर्दै अघि बढ्यो भने दुई वर्षमा विश्वव्यापी रूपमा के कस्तो प्रभाव पर्ला? विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला?
यस युद्धले तीनवटा मुख्य प्रवृत्तिहरूलाई तीव्र बनाउनेछ र राष्ट्रहरूले ऊर्जा अब सस्तो र सुलभ छैन भन्ने नयाँ वास्तविकतामा अभ्यस्त हुनुपर्नेछ।
पहिलो प्रमुख प्रवृत्ति डि-इन्डस्ट्रियलाइजेसन (वि-औद्योगिकीकरण) हो । अहिले धेरै मानिसहरू शहरमा बसिरहेका छन् र मानिसहरू त्यतिञ्जेल शहर बस्छन् जबसम्म सस्तो ऊर्जा र फास्ट फूड आयात गर्न सकिन्छ। तर जब सस्तो ऊर्जा र फास्ट फूड सकिएसँगै उनीहरूलाई आफ्नो अर्थतन्त्रको लागि कृषकहरूको आवश्यकता पर्छ। यसका लागि विऔद्योगीकरणमार्फत ऊर्जा निर्भरता कम गर्दै लैजानु पर्छ ।
दोस्रो प्रमुख प्रवृत्ति ‘रि-मिलिटराइजेसन’ (पुनः सैन्यीकरण) हो। यसअघि ‘प्याक्स अमेरिकाना’ थियो जहाँ अमेरिकाले मूलतः विश्वव्यापी शान्तिको ग्यारेन्टी गर्थ्यो र राष्ट्रहरूलाई एकअर्का विरुद्ध युद्ध गर्नबाट रोक्थ्यो। उदाहरणका लागि, ट्रम्पले सघन शत्रुता भएका दुई मुलुक भारत र पाकिस्तान बीच युद्धविराम गराए। तर अब जब अमेरिकासँग पहिलेको जस्तो अपराजित शक्ति र क्षमता छैन- अहिले अमेरिकी सेना सर्वशक्तिमानको रूपमा देखिँदैन- तब अमेरिकासँग अब साना राष्ट्रहरूलाई लड्नबाट रोक्ने शक्ति छैन। त्यसैले, राष्ट्रहरूले पुनः सैन्यीकरण गर्नुपर्छ, विशेषगरी जापान जस्ता राष्ट्रहरू जसले पहिले अमेरिकी सैन्य सुरक्षामा धेरै भर परेका थिए।
तेस्रो प्रमुख प्रवृत्ति ‘मर्कान्टिलिज्म’ (व्यापारवाद) हो, जसको अर्थ अब विश्वव्यापी व्यापार अवरुद्ध भएको छ, विशेष गरी जापान र जर्मनी जस्ता उन्नत औद्योगिक लगायतका राष्ट्रहरूले आफ्नै स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर आपूर्ति शृङ्खलाहरू बनाउन आवश्यक छ। सौभाग्यवश, अमेरिकामा यो समस्या छैन किनभने पश्चिमी गोलार्ध प्राकृतिक स्रोतहरूमा अत्यन्त धनी र प्रचुर छ। तर यदि तपाईं जापान वा जर्मनी हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईंले आफ्नो औद्योगिक शक्ति कायम राख्नु छ भने तपाईंले आफ्नो सिमाना विस्तार गर्नुपर्नेछ। यी तीनवटा मुख्य प्रवृत्तिहरू हुन् जुन हामीले धेरै चाँडै देख्नेछौँ।
मलाई लाग्छ कि जापान एउटा ठूलो प्रश्न चिन्ह हो किनभने परम्परागत रूपमा चीन जस्तो बढ्दो शक्तिले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व खोज्छ। जस्तै, चीनले पूर्वलाई नियन्त्रण गर्छ; मलाई लाग्छ त्यो चिनियाँ दृष्टिकोण हो। तर त्यसको बाटोमा ऐतिहासिक शत्रु दक्षिण कोरिया र विशेष गरी जापान छन्। त्यसैले, के यो सम्भव छ कि चीनले जापानलाई अहिले आणविक हतियार सम्पन्न शक्ति बन्न अनुमति देला?
बाहिरबाट हेर्दा जापानका धेरै संरचनात्मक कमजोरीहरू देखिन्छन्। उदाहरणका लागि यसको जनसंख्याको अधिकांश हिस्सा वृद्धवृद्धाहरूले ओगटेका छन् । यसले जापानको भविष्यमा ठूलो बाधा पुर्याउँछ। जापान प्राकृतिक सोतहरूका लागि आयातमा निर्भर रहन्छ । ताइवानले मलाक्का जलसन्धिलाई अवरुद्ध गर्ने देखिन्छ । किनभने जापानलाई मलाक्का जलसन्धि मार्फत जीसीसीबाट आफ्नो अधिकांश ऊर्जा चाहिन्छ र ताइवान एउटा बाधा हुनेछ। यदि ताइवानको चीनसँग पुनर्मिलन भयो भने जापानलाई मूलतः घेराबन्दी गर्न सकिन्छ र तिनीहरूलाई भोकमरीको चपेटामा पार्न सकिन्छ ।
जापानको अर्को ठूलो मुद्दा यसको अर्थतन्त्र हो जहाँ विगत ३० वर्षदेखि यो अत्यधिक ऋणको बोझका कारण गिरावटको अवस्थामा छ। जापानमा मौलिक कमजोरीहरू छन् तर म एक इतिहास अध्येता हुँ र म ऐतिहासिक ढाँचाहरूको अध्ययन गर्छु । जापानी मानिसहरू अविश्वसनीय रूपमा उत्थानशील छन्। १३औँ शताब्दीमा मंगोलहरूले दुईपटकसम्म विभाजित जापानलाई आक्रमण गरे तर, जापानीहरू मंगोललाई हराउन दुई-दुई पटकसम्म एकजुट भएका थिए ।
१९ औँ शताब्दीको मध्यतिर चीनलाई यी पश्चिमी औद्योगिक शक्तिहरूले विभाजित गरिरहेका थिए र जापान पनि सोहीअनुरूप विभाजित हुने अवस्थामा थियो । तर जापानीहरूले ‘मेइजी रिस्टोरेसन’ नामक अभियान सुरु गरी २० देखि ३० वर्षको समयमा उनीहरू एक सामन्ती राष्ट्रबाट औद्योगिक शक्तिमा परिणत भए जसले सन् १९०५ को रुस-जापान युद्धमा रुसलाई पराजित गर्यो।
त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धमा जब अमेरिकाले जापानलाई आणविक आक्रमण र बमबारीबाट ध्वस्त पारे पनि २० वर्षको समयमा उनीहरू विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादन शक्ति बने। त्यसैले, म जापानीहरूलाई कमजोर ठान्दिनँ। उनीहरूको संस्कृतिमा केही यस्तो कुरा छ जुन अत्यन्त उत्थानशील र उद्यमी चरित्रलाई समाहित गरेको छ । संकटको समयमा उनीहरू एक भएर यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्नेछन्। र त्यसैले, यदि तपाईंले मलाई एक अर्ब डलर दिनुभयो र भन्नुभयो, ‘पूर्वी एसियामा, तपाईं आफ्नो पैसा कि त चीनमा वा जापानमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, वा आधा-आधा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ’, म मेरो सबै पैसा जापानमा लगानी गर्नेछु। यो मेरो स्पष्टोक्ति हो ।
म तपाईंसँग सहमत छु; तर मलाई अचम्म लाग्छ कि दुई देशहरू बीचको इतिहास र चीनको वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै चीनले यसलाई सहन सक्ला? के उनीहरूले साँच्चै पूर्वी एसियाको बीचमा एक प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई अनुमति दिन सक्छन्?
चीनको मुख्य समस्या यो हो कि यसले आफूलाई ‘मिडल किङडम’ भन्छ, जसको अर्थ चिनियाँहरू उनीहरू आफैँमा एक ब्रह्माण्ड हो भनेर विश्वास गर्छन् । चीन बाहिर के हुन्छ त्यसले चीनलाई वास्तवमा खासै असर गर्दैन। महत्त्वपूर्ण कुरा चीनको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता कायम राख्नु हो किनभने यो एक आत्मनिर्भर राष्ट्र हो जसको बाह्य संसारमा कुनै चासो छैन। जापान यसको ठीक विपरीत छ किनभने यो एक टापु हो र यसलाई राष्ट्रको रूपमा बाँच्नको लागि अन्य राष्ट्रहरूबाट स्रोतहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ। त्यसैले यी दुई धेरै फरक मानसिकता हुन् । चीन एक कृषि प्रधान, आत्मनिर्भर राष्ट्र हो जुन संकुचित र रूढिवादी छ । जापान बाह्य संसारलाई धेरै महत्वका साथ हेर्ने राष्ट्र हो ।
विश्वमै सबैभन्दा कम जन्मदर भएको र अमेरिकी मोडलमा आधारित दक्षिण कोरियाको बारेमा तपाईंको धारणा के छ ? पूर्वी एसियाबाट अमेरिका फिर्ता हुनु दक्षिण कोरियाको लागि परिवर्तनकारी कुरा हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ।
दक्षिण कोरियाको वर्तमान सुरक्षा अवस्था निकै संवेदनशील र जोखिमपूर्ण देखिन्छ, जसको आंशिक कारण उत्तर कोरियासँगको निरन्तर तनाव हो। यदि कुनै समय संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रबाट आफ्नो उपस्थिति हटाउन बाध्य भयो भने, त्यसले उत्तर कोरियालाई आक्रामक कदम चाल्न थप बल पुर्याउने देखिन्छ। यस द्वन्द्वको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष भौगोलिक निकटता हो। दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोल उत्तर कोरियाली तोपखानाबाट मात्र ३० मिनेटको दूरीमा अवस्थित छ। यस्तो अवस्थामा उत्तर कोरियाले छोटो समयमै सियोलमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने क्षमता राख्दछ।
दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र धेरै पुरानो र भ्रष्ट प्रणाली हो जहाँ केही मात्र कम्पनीहरूले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्छन् र यसले दक्षिण कोरियामा तीव्र प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ, जसले जन्मदर अत्यन्तै कम गराएको छ। त्यसैले, दक्षिण कोरिया धेरै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। तर म दक्षिण कोरियालीहरूको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने उनीहरू कट्टर कामदार हुन्- उनीहरू धेरै कडा परिश्रम गर्छन् र उनीहरूसँग चिनियाँ र जापानी दुवैबाट भएको औपनिवेशिक उत्पीडनको लामो सम्झना छ र यी मानिसहरू अत्यन्त स्वतन्त्र छन्।
दक्षिण कोरियाको वर्तमान संकट आन्तरिक संरचनामा पनि गहिरो गरी जकडिएको देखिन्छ। देशको अर्थतन्त्र केही सीमित र शक्तिशाली व्यापारिक घरानाहरूको नियन्त्रणमा रहेको छ। यो असन्तुलित आर्थिक संरचनाले समाजमा तीव्र र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ, जसको कारण दक्षिण कोरियामा जन्मदर विश्वकै न्यून बिन्दुमा पुगेको छ।
तथापि, विगतमा चिनियाँ र जापानी औपनिवेशिक उत्पीडनको लामो र पीडादायी अनुभव सँगालेका उनीहरूमा आफ्नो स्वतन्त्रताप्रति उच्च सम्मान र दृढ संकल्प छ। यही ऐतिहासिक चेत र स्वतन्त्र रहने तीव्र चाहनाले गर्दा उनीहरू कठिन परिस्थितिमा पनि पछि नहट्ने र कडा परिश्रम गर्ने गर्दछन्।
त्यसैले यदि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया कुनै बिन्दुमा सम्झौतामा पुगे भने म अचम्म मान्ने छैन किनभने दुवै राष्ट्रहरू राष्ट्रिय पुनर्मिलन चाहन्छन् । सँगै, चीन र जापान एकअर्कासँग द्वन्द्वमा हुनेछन् । त्यसैले कोरियाली मानिसहरूले वास्तवमा यो द्वन्द्वलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्छन्।
तपाईंको अनुसार दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र पुरानो र केन्द्रिकृत, एकाधिकार अर्थतन्त्र भएकाले यसको जन्मदर कम छ। आर्थिक एकाधिकार र न्यून जन्मदर बीच के सम्बन्ध छ?
दक्षिण कोरियाली समाजमा व्याप्त आर्थिक एकाधिकारले एक विशिष्ट सामाजिक सोपानतन्त्र निर्माण गरेको छ। त्यहाँका केही सीमित र शक्तिशाली कम्पनीहरूमा जागिर पाउनुलाई अत्यन्तै प्रतिष्ठित मानिन्छ, जसले गर्दा सबैको ध्यान ती कम्पनीहरूमा प्रवेश गर्नमै केन्द्रित हुन्छ। यो मानसिकताको पछाडि दक्षिण कोरियाको गहिरो ‘कन्फ्युसियन’ संस्कृतिले ठूलो भूमिका खेलेको छ, जहाँ सामाजिक मर्यादा, पद र प्रतिष्ठालाई नै सफलताको अन्तिम मापदण्ड मानिन्छ।
ती प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमा प्रवेश पाउने मुख्य ढोका भनेकै कलेज प्रवेश परीक्षा हो। विद्यार्थीहरूमाथि सानै उमेरदेखि देशका उत्कृष्ट र नाम चलेका विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना हुने तीव्र दबाब हुन्छ, किनकि ती विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रलाई नै प्रतिष्ठित जागिर र सुरक्षित भविष्यको एकमात्र सुनिश्चितता मानिन्छ।
दक्षिण कोरियाली दम्पतीहरूका लागि सन्तान जन्माउने निर्णय अहिले एक कठिन रणनीतिक चुनौती बनेको छ। केही सीमित र प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको एकाधिकार रहेको अर्थतन्त्रमा आफ्ना सन्तानलाई स्थापित गराउन अभिभावकहरूले महँगो कोचिङ र उत्कृष्ट शिक्षामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सामसुङ जस्ता संस्थाहरूमा प्रवेश पाउनका लागि कलेज प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनै पर्ने दबाबले गर्दा धेरैले आर्थिक भार थाम्न नसकेर सन्तान नजन्माउने विकल्प रोज्ने गरेका छन्। यदि सन्तान जन्माउने नै भए पनि, धेरै बच्चाहरूमा स्रोत बाँड्नुभन्दा एकै जनामा सबै लगानी केन्द्रित गर्नु रणनीतिक रूपमा प्रभावकारी मानिन्छ। यसरी बजारको एकाधिकार र सामाजिक प्रतिष्ठाको कडा प्रतिस्पर्धाले प्रत्यक्ष रूपमा देशमा न्यून जन्मदरको संकट निम्त्याएको छ।
दुर्लभ स्रोतहरूका लागि हुने तीव्र प्रतिस्पर्धाले यस्तो प्रोत्साहन पैदा गर्छ जसको परिणाम कम जन्मदर हुन्छ भन्नु खोज्नुभएको ?
हो। किनभने यस्तो प्रणालीमा सबैले एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्छन् र सामुदायिक भावनाहरू मार्दै जान्छन् । सामुदायिक योगदान दिन र राष्ट्रिय रूपमा अगाडि बढ्न सन्तान धेरै जन्माउनुपर्ने हुन्छ तर छिमेकीसँगै शत्रुताको भाव छ भने मानिसहरू कम सन्तान जन्माउँछन् ।
त्यसोभए यदि मध्य पूर्वमा यो ऊर्जा संकट जारी रह्यो भने चीन र बाँकी एसिया र दक्षिणपूर्वी एसिया फिलिपिन्स, भियतनाममा यसको आर्थिक प्रभाव कस्तो होला?
वास्तविकता यो हो कि मध्य पूर्वको यो युद्धले सम्पूर्ण दक्षिणपूर्वी एसियाली अर्थतन्त्रमा पहिले नै गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ। भारतले आफ्नो तेलको करिब ६० प्रतिशत जीसीसीबाट आयात गर्छ; पाकिस्तानले पनि आफ्नो तेलको ठूलो हिस्सा आयात गर्छ। जापानले आफ्नो तेलको करिब ७५ प्रतिशत जीसीसीबाट आयात गर्छ; चीनले करिब ४० प्रतिशत आयात गर्छ। त्यसैले यी सबै देशहरू प्रभावित भइरहेका छन् र थाइल्याण्ड र भियतनाममा पहिले नै इन्धन सकिएको छ। तपाईं ग्यास स्टेशनमा जानुहुन्छ र तपाईंको मोटरसाइकलको लागि इन्धन छैन, र अब मानिसहरूलाई घरबाट काम गर्न बाध्य पारिएको छ।
मध्यपूर्वमा जारी युद्धले दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउन थालेको छ। भारतले आफ्नो आवश्यक तेलको करिब ६० प्रतिशत र जापानले करिब ७५ प्रतिशत जीसीसीका देशहरूबाट आयात गर्ने हुनाले यी राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष जोखिममा परेका छन्। त्यसैगरी पाकिस्तान र चीनले पनि क्रमशः आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा र करिब ४० प्रतिशत तेल सोही क्षेत्रबाट आपूर्ति गर्ने गर्दछन्।
यस आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण थाइल्याण्ड र भियतनाम जस्ता देशहरूमा इन्धनको चरम अभाव देखिन थालिसकेको छ। ग्यास स्टेशनहरूमा सर्वसाधारणले आफ्नो सवारी साधनका लागि इन्धन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। ऊर्जा संकट गहिरिँदै जाँदा कतिपय क्षेत्रमा मानिसहरूलाई घरबाटै काम गर्न बाध्य पारिएको छ।
इन्धनको विवेकपूर्ण वितरण सुरु भएको छ भने विमानहरूका लागि आवश्यक इन्धनको समेत चरम अभाव देखिएको छ। यस परिस्थितिमा ‘को प्रभावित हुनेछ’ भन्ने प्रश्न अब सान्दर्भिक रहेन, किनकि यसको चपेटामा सबै परिसकेका छन्। अबको मुख्य प्रश्न भनेको यो नयाँ र कठिन वास्तविकतामा कुन देश सबैभन्दा बढी उत्थानशील सावित हुनेछ र कसले यस दीर्घकालीन परिवर्तनसँग अनुकूल हुन नवीनता ल्याउनेछ भन्ने हो।
नयाँ परिस्थितिमा चीन सबैभन्दा कम उत्थानशील र अभ्यस्त हुन नसक्ने राष्ट्र बन्न सक्ने देखिन्छ। विगत तीन-चार दशकदेखि चीनको आर्थिक मोडेल मुख्यतया सस्तो ऊर्जा आयात गर्ने र तयारी सामानहरू निर्यात गर्ने आधारमा निर्माण भएको छ। विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको यही स्थिर ढाँचाका कारण चीन धनी भएको हो, तर अहिलेको ऊर्जा संकटले उसको यही आधारभूत मोडेललाई नै गम्भीर चुनौती दिएको छ।
चिनियाँ अर्थतन्त्रले पछिल्लो दुई दशकदेखि आफूलाई उपभोक्ता र कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता नवीन प्रविधिमा आधारित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर एआई प्रविधि आफैँमा सस्तो र सुलभ ऊर्जामा निर्भर हुन्छ, जुन वर्तमान विश्वव्यापी संकटका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। साथै, चिनियाँ उपभोक्ताहरू देशको भविष्यको आर्थिक वृद्धिप्रति खासै आशावादी छैनन्, जसका कारण उनीहरू पैसा खर्च गर्नुको सट्टा बचततर्फ बढी आकर्षित छन्। हाल चीनको घरायसी बचत दर करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ। जबसम्म सरकारले आफ्ना नागरिकलाई खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्दैन, तबसम्म चीनलाई उपभोक्तामा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन निकै कठिन देखिन्छ।
विश्व अर्थतन्त्रलाई युद्धको प्रभावबाट जोगाउन इरानी तेलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने जस्ता निर्णयहरू सार्वजनिक भए पनि चीनका लागि चुनौतीहरू बाँकी नै छन्। चीनको वर्तमान आर्थिक ढाँचा अत्यधिक मात्रामा निर्यात र उत्पादनमा केन्द्रित भएकाले यसलाई विविधीकरण गरी नयाँ स्वरूप दिनु निकै जटिल कार्य हुनेछ।
आधुनिक समयमा मानिसहरू भावनात्मक र शारीरिक रूपमा थकित एवं आक्रोशित हुनुको मुख्य कारण हाम्रो खानपानमा आएको परिवर्तन हो। विगतमा मानिसहरूले प्राकृतिक र शरीरले चिन्ने वास्तविक खाना खान्थे भने अहिले स्वादिलो तर अस्वस्थकर र रसायनयुक्त खानेकुराको प्रयोग बढेको छ। यसले गर्दा उपभोगमा केन्द्रित पश्चिम र उत्पादनमा बाँधिएको पूर्व दुवै पक्ष वर्तमान व्यवस्थाको चपेटामा परेका छन्। त्यसैले तपाईंको विचार अनुसार, अहिलेको परिस्थितिमा विश्वले नै आफ्नो जीवनशैली र उत्पादन प्रणालीमा एउटा ठूलो पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
पश्चिमी गोलार्ध र विशेष गरी अमेरिका आफ्नो असाधारण सम्पत्ति र स्रोतका कारण आत्मनिर्भर रहेका छन्। यसको विपरीत, दक्षिणपूर्वी एसिया ऊर्जाका लागि बाह्य देशहरूमा धेरै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले, स्रोत र सामर्थ्यका आधारमा हेर्दा आउने समयमा पश्चिमको तुलनामा पूर्वका देशहरू बढी प्रभावित हुने देखिन्छन्।
यसले अफ्रिकालाई कसरी असर गर्छ?
युक्रेन र जीसीसी क्षेत्रमा भइरहेका युद्धहरूका सबैभन्दा खराब प्रभाव अफ्रिकामा पर्न सक्छ, जहाँको अर्थतन्त्र र जनजीवन धेरै हदसम्म बाह्य खाद्यान्न र ऊर्जा आयातमा आधारित छ। यदि यो सङ्कट लम्बिँदै गएमा अफ्रिकी मुलुकहरूले ठूलो अनिकाल र आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अब पश्चिमतर्फ जाऔँ, जीसीसीको बारेमा के छ? अबको पाँच वर्षमा जीसीसी कस्तो देखिन्छ?
दुर्भाग्यवश, नतिजा जस्तोसुकै भए यो युद्धबाट सबैभन्दा बढी पराजित जीसीसी नै हो। विगत केही दशकदेखि सीमित प्राकृतिक स्रोत र मरुभूमि भए पनि पेट्रो डलर र अमेरिकी सैन्य सुरक्षाको बलमा यी देशहरूले प्रविधिमार्फत आधुनिक पूर्वाधार र ठूलो जनसङ्ख्या विस्तार गरेका थिए। तर वर्तमान युद्धले दुबई र कतार जस्ता सहरहरूले निर्माण गरेको सुरक्षित र आधुनिक समृद्धिको त्यो ‘भ्रम’ लाई तोडिदिएको छ। उदाहरणका लागि, दुबईलाई हेर्नुहोस्।
दुबईले धेरै वर्षदेखि आफूलाई सुरक्षित,आधुनिक, ट्याक्स हेभनको रूपमा गर्वान्वित आएको छ; त्यसैले सम्पन्न मानिसहरू दुबईमा बसाइँ सरे। तर यो युद्धको कारण दुबईको छविमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ। एक पटक यो भ्रम टुटेपछि त्यसको कहिल्यै पुनर्निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले दुबई भविष्यको न्युयोर्क वा लन्डन, जीसीसीको वित्तीय केन्द्र बन्ने स्वप्न विलय भएको छ ।
पाँच वर्षमा इरान कस्तो होला?
अहिले इरानमा इजरायली र अमेरिकी आक्रमणका कारण ग्यास क्षेत्र र डिसालिनिसन प्लान्ट जस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू ध्वस्त भइरहेका छन्। यो आक्रमणको मुख्य उद्देश्य राज्यको शासन गर्ने क्षमता र हिंसामाथिको एकाधिकारलाई समाप्त पार्नु रहेको देखिन्छ, जसका कारण कुर्द र बलुची जस्ता असन्तुष्ट समूहहरूलाई सहयोग पुग्ने र सरकारले राष्ट्रिय नियन्त्रण गुमाउने जोखिम बढेको छ। त्यसैले इरानमा प्रहरी अधिकारीहरू, सैन्य प्रतिष्ठानहरूमा आक्रमणहरू भइरहेको छ र इरानमा विशेष बलहरू पठाएर दक्षिणपूर्वी इरानमा कुर्द र बलुची जस्ता असन्तुष्ट समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कुराहरू भइरहेका छन्।
इरानका लागि खडेरी र कृषिको सङ्कट पहिलेदेखि नै एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ, जसका कारण बढ्दो जनसङ्ख्या धान्न नसकेर राजधानी तेहरान नै सार्नेसम्मका छलफलहरू भएका थिए। वर्तमान युद्धले बाँध, जलाशय र डिसालिनिसन प्लान्ट जस्ता पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्याएर समस्याहरूलाई झन् विकराल बनाइदिएको छ। यसको परिणामस्वरूप राज्यको आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता कमजोर हुने र जातीय आन्दोलनहरू बढ्ने देखिन्छ, जसले गर्दा इरानलाई एउटा राष्ट्रको रूपमा पुनः पुरानै लयमा फर्कन वर्षौँ लाग्न सक्छ।
यद्यपि, इरानका लागि होर्मुज जलसन्धिमाथिको नियन्त्रण एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक र आर्थिक अवसर बन्न सक्छ। यस मार्गबाट आवतजावत गर्नेमाथि १० प्रतिशत कर लगाउन सकेमा इरानले वार्षिक करिब ८०० बिलियन डलर आम्दानी गर्न सक्ने अनुमान छ। यद्यपि वर्तमान युद्धले राष्ट्रिय संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ, तर यदि पर्सियन गौरव र एकतालाई कायम राख्दै प्राप्त स्रोतको सही परिचालन गर्न सकिएमा आगामी १० देखि २० वर्षभित्र इरान पुनः एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदय हुने सम्भावना रहन्छ।
अबको केही वर्षमा इजरायल कहाँ होला?
यस युद्धको मुख्य लाभार्थीका रूपमा इजरायललाई हेरिएको छ, जसको पछाडि उसको ‘ग्रेटर इजरायल प्रोजेक्ट’ को महत्वाकांक्षा रहेको छ । धार्मिक मान्यता अनुसार, उनीहरूका पुर्खा अब्राहमलाई भगवान याहवेले इजिप्टको नील नदीदेखि इराकको युफ्रेटिस नदीसम्मको सम्पूर्ण भूभाग दिने प्रतिज्ञा गरेको विश्वास गरिन्छ। यदि यो नक्सालाई पूर्ण रूपमा हेर्ने हो भने यसले दक्षिण टर्कीको एनाटोलियादेखि साउदी अरबसम्मको विशाल क्षेत्रलाई समेट्छ।
यस युद्धको राजनीतिक परिदृश्यलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्दा जीसीसी राष्ट्रहरूको पतन, साउदी अरब र टर्की जस्ता शक्तिहरू युद्धमा तानिनुले इजरायललाई आफ्नो योजनाअनुसार मध्य पूर्वलाई पुनर्गठन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । ‘गेम थ्योरी’ का अनुसार इजरायलको ‘ग्रेटर इजरायल प्रोजेक्ट’ हासिल गर्ने मार्गमा मुख्य बाधा इरान नभई स्वयम् अमेरिका हो ।
अमेरिकाले साउदी अरब, कतार, कुवेत र यूएई जस्ता जीसीसी राष्ट्रहरूलाई प्रदान गर्दै आएको सैन्य सुरक्षा नै इजरायलको ‘ग्रेटर इजरायल प्रोजेक्ट’ का लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। इजरायलले मध्यपूर्वमा आफ्नो निर्विकल्प वर्चस्व कायम गर्न यो सुरक्षा समीकरणबाट अमेरिकालाई हटाउनु आवश्यक देखिन्छ। वर्तमान युद्धले अमेरिकी सैन्य शक्तिको सीमालाई उजागर गरिदिएको छ भने अर्कोतर्फ अमेरिकी जनतामा पनि मध्यपूर्वको संलग्नताप्रति व्यापक असन्तुष्टि र वितृष्णा पैदा गरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा, युद्धको परिणाम जे भए पनि अमेरिका अन्ततः मध्यपूर्वबाट बाहिरिन बाध्य हुने सम्भावना छ, जसले इजरायललाई आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य प्राप्ति गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिने देखिन्छ।
यो द्वन्द्व इजरायलको उद्देश्यको हिस्सा थियो भन्ने कुरा स्पष्ट थियो । यसकारण इजरायलले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई मध्य पूर्वबाट बाहिर निकाल्नको लागि यस युद्धमा तान्यो । यो नीति कतिको सफल होला ?
मेरो विचारमा, अमेरिकी सेनाले दशकौँदेखि कुनै वास्तविक वा चुनौतीपूर्ण युद्ध नलडेका कारण वर्तमान युद्धको रणनीतिले काम गर्ने देखिन्छ। सन् २००३ को इराक युद्धलाई एक वास्तविक युद्ध मान्न सकिँदैन, किनकि लामो आर्थिक प्रतिबन्धका कारण सद्दाम हुसेनको रक्षा प्रणाली र अर्थतन्त्र पहिले नै ध्वस्त भइसकेको थियो। सद्दामले अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गर्नुलाई अतार्किक र आत्मघाती ठानेका थिए, किनकि इराक कमजोर हुनुको सीधा अर्थ अमेरिकासँग शत्रुता रहेको इरान क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदाउनु थियो। तर, अमेरिकाले तर्कविपरीत आक्रमण गर्दा इराकले केवल दुई हप्तामा आत्मसमर्पण गर्नुपरेको थियो, जसलाई एक सहज सैन्य विजय मात्र मान्न सकिन्छ।
अमेरिकाले सन् २००३ मा ‘शक एन्ड अव’ (अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरेर शत्रुलाई तुरुन्तै मानसिक रूपमा कमजोर बनाउने रणनीति) को सैन्य रणनीति अपनाउँदै इराकमा निकै चाँडै हवाई सर्वोच्चता कायम गरी बग्दादको शासन ढालेको थियो। त्यो युद्ध अमेरिकी सेनाका लागि तुलनात्मक रूपमा छोटो र सहज विजय थियो। तर, इरानको सन्दर्भमा स्थिति पूर्णतः भिन्न र चुनौतीपूर्ण छ। अमेरिकी सेनाले इरानसँगको सम्भावित युद्धका लागि पटक-पटक अभ्यास गरे पनि हरेक पटकको नतिजामा आफू पराजित हुने निष्कर्ष निकालेको छ, त्यसैले उनीहरू यो युद्ध लड्न चाहँदैनन्।
अमेरिकी सेनाको संरचना अत्यन्त विशाल र भारी भएकाले यो इरानी सेना जत्तिको फुर्तिलो र लचिलो छैन। हाल अब्राहम लिंकन र जेराल्ड फोर्ड जस्ता शक्तिशाली युद्धपोतहरूले इरानलाई दबाब दिने प्रयास गरे पनि ती जहाजहरू इरानी तटको नजिक जान डराएका छन्। इरानले विगत २० वर्षदेखि ड्रोन र हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र जस्ता प्रविधिमार्फत अमेरिकी रणनीतिलाई विफल पार्ने तयारी गरिरहेकाले अमेरिकाका लागि यो युद्ध जित्न निकै कठिन देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा अमेरिकाले स्थल सेना पठाउने जोखिम मोल्ला कि नमोल्ला भन्ने विषय अहिलेको मुख्य प्रश्न बनेको छ।
अमेरिकाले इरानमा स्थल सेना पठाउनु उसको लागि भियतनाम युद्ध जस्तै आत्मघाती र फस्ने निर्णय हुन सक्छ। हाल ओकिनावाबाट करिब २ हजार मरीन कमाण्डोहरू मध्यपूर्व पठाउने तयारी भइरहेको चर्चा छ, जसको मुख्य उद्देश्य इरानको ९० प्रतिशत तेल निर्यात धान्ने ‘खार्ग टापु’ कब्जा गर्नु हुनसक्छ। यस्तो सैन्य कदम चाल्दा टेलिभिजन र सञ्चारमाध्यममा प्रचारका लागि त राम्रो देखिन सक्छ अमेरिकी मनोबल बढ्न सक्छ , तर यसले अमेरिकालाई झन् ठूलो सैन्य र रणनीतिक सङ्कटमा धकेल्ने जोखिम रहन्छ।
इरानको खार्ग टापुजस्ता रणनीतिक क्षेत्रहरू कब्जा गर्नु अमेरिकी सेनाका लागि प्रारम्भिक रूपमा सहज देखिए पनि त्यसलाई जोगाइराख्नु असम्भव जस्तै छ। इरानी तटको अत्यन्तै नजिक भएकाले त्यहाँ इरानले तोपखाना र ड्रोनमार्फत निरन्तर आक्रमण गर्न सक्छ, जसलाई रोक्न अमेरिकाले समुद्री तट नै कब्जा गरी सैन्य आधार बनाउनुपर्ने बाध्यता आउँछ। यसो गर्दा अमेरिकी सेना जाग्रेस पर्वतको जोखिमपूर्ण निशानामा पर्नेछ र अन्ततः ती पहाडहरू पनि कब्जा गर्नुपर्ने दबाब बढ्नेछ।
यो स्थिति सन् १९६५ को भियतनाम युद्धसँग मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ एउटा एयरबेस जोगाउन गएका ३ हजार मरीनहरूको सङ्ख्या केही वर्षमै ५ लाख पुगेको थियो। यसरी एउटा सीमित सैन्य उद्देश्यबाट सुरु भएको अभियान बिस्तारै अनियन्त्रित रूपमा फैलिँदै जाने र अमेरिका पुनः भियतनाम जस्तै गहिरो सैन्य दलदलमा फस्ने निश्चित देखिन्छ।
यदि तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको कमान्डर-इन-चीफ अर्थात् डोनाल्ड ट्रम्प हुनुभएको भए, अहिले के निर्णय गर्नुहुन्थ्यो?
सबैभन्दा पहिले, म स्वीकार गर्नेछु कि यी सबै घटनाहरू एक-अर्कासँग जोडिएका छन्, हैन? चीनसँगको व्यापार युद्ध, युक्रेनको यो युद्ध, मध्य पूर्वको यो युद्ध- यो सबै जोडिएका छन् किनभने अमेरिकी साम्राज्य धेरै फैलिएको छ र यसको हात सबै ठाउँमा छ र त्यसैले यसले आफ्ना शत्रुहरूलाई यी कहिल्यै समाप्त नहुने युद्धहरूमा उक्साउन अनुमति दिन्छ।
त्यसैले म के गर्थेँ भने रूस, चीन, इरान लगायत सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर भन्थेँ कि अब नयाँ विश्व व्यवस्थाको समय आएको छ जहाँ हामी यस सम्बन्धमा साझेदार हौँ। पहिले, अमेरिका एक प्रमुख शक्ति थियो, पहिले अमेरिकी डलर विश्वको आरक्षित मुद्रा थियो, तर अब हामी एउटा यस्तो संवाद सुरु गर्न चाहन्छौँ जहाँ सबैको सम्मान होस्, जहाँ अमेरिका अब अरूलाई दबाउने होइन तर सबैको हित हुने नयाँ आर्थिक व्यवस्था निर्माणमा एक विजयी साझेदार बनोस्।
वर्तमान विश्वका प्रमुख द्वन्द्वहरू चीनसँगको व्यापार युद्ध, युक्रेन सङ्कट र मध्यपूर्वको तनाव एउटै कडीमा जोडिएका छन्। अमेरिकी साम्राज्यको अत्यधिक विस्तार र सर्वत्र उपस्थितिले गर्दा नै शत्रु शक्तिहरूलाई अनन्तः युद्धका लागि उक्साउने वातावरण बनेको हो।
यस्तो परिस्थितिमा म रुस, चीन र इरान लगायतका राष्ट्रहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर नयाँ विश्व व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्ने थिए। विगतमा अमेरिका एकछत्र शक्ति र डलर विश्वको मुख्य मुद्रा रहे पनि अब सबैको अस्तित्व र सम्मान हुने साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्छ। अमेरिकाले अरूलाई दबाउने पुरानो नीति त्यागेर सबैको हित हुने नयाँ आर्थिक व्यवस्थामा एक ‘विजयी साझेदार’ को रूपमा आफूलाई उभ्याउनु नै वर्तमान सङ्कटको सही समाधान हो।
मलाई लाग्छ कि यो सबैभन्दा बुद्धिमानी सल्लाह हो र सम्भवतः सभ्यता जोगाउने एक मात्र बाटो हो। तर यसको बाटोमा उभिने एउटा देश लाभार्थी इजरायल हो। के तपाईं इजरायल बाहेक यस युद्धको अर्को कुनै लाभार्थी सोच्न सक्नुहुन्छ?
रुस पनि लाभान्वित हुन्छ किनभने रुस युक्रेनमा युद्ध जित्न खोजिरहेको छ। युद्धका कारण सिर्जना भएको ऊर्जा सङ्कटले अमेरिकालाई तेल प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्न बाध्य तुल्याएको छ, जसबाट रुसले ठूलो आर्थिक मुनाफा आर्जन गरिरहेको छ।
यही ‘युद्ध मुनाफा’ लाई रुसले इरान जस्ता राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी र इजरायली प्रभाव विरुद्ध उभिन आर्थिक सहयोग गर्न प्रयोग गर्न सक्षम भएको छ। त्यसैले रुसीहरू पनि यस युद्धबाट धेरै लाभान्वित हुन्छन्।
तपाईंले सिफारिस गर्नुभएको कुरा गर्नको लागि इजरायललाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। के यो सम्भव छ? के अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग आफ्नो सहयोगी राज्यलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ?
इजरायलको आन्तरिक अवस्थालाई नियाल्दा त्यहाँ अहिले तर्कसंगत व्यवहारभन्दा पनि एक प्रकारको धार्मिक उन्माद हाबी भएको देखिन्छ। इजरायलबाट सार्वजनिक भइरहेका विभिन्न भिडियोहरूमा त्यहाँका धर्मगुरुहरूले मध्यपूर्वको यो विनाशकारी युद्धले तेल अवीवलाई नै ध्वस्त पारिरहेको भए पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। उनीहरूको विश्वास अनुसार यो युद्धले नै उनीहरूको ‘मसीहा’ को आगमनलाई सुनिश्चित गर्नेछ।
इजरायली समाजको एक हिस्सामा रहेको धार्मिक विश्वास अनुसार, जब इजरायल चरम संकटमा पर्छ र यसको अस्तित्व नै खतरामा देखिन्छ, तब मात्र दैवी हस्तक्षेप सम्भव हुन्छ। उनीहरूको धारणा छ कि यस्तो कठिन समयमा यहूदी जाति एकताबद्ध भई भगवानप्रतिको विश्वासलाई नवीकरण गर्नेछन् र त्यही अटुट आस्था देखेर भगवानले आफ्ना मानिसहरूको रक्षाका लागि ‘मसीहा’ पठाउनुहुनेछ। यस धार्मिक दृष्टिकोणले गर्दा उनीहरूका लागि युद्धको भौतिक विनाश वा सांसारिक क्षति गौण बनेको छ; उनीहरूका लागि युद्ध कुनै समस्या नभई भगवानसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र दैवी शक्ति प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम मात्र हो।
२५ वर्षअघि सेप्टेम्बर ११ को समयमा ‘राजनीतिक इस्लाम’ र ‘वहाबी’ विचारधारा विश्वभर एक प्रमुख शक्तिको रूपमा थियो, तर समयक्रममा त्यो शक्ति शिथिल हुँदै गएको छ। विशेष गरी जीसीसी राष्ट्रहरूमा इस्लामको स्वरूप पहिलेको तुलनामा निकै नरम र उदार बन्दै गएको देखिन्छ। यद्यपि, इस्लाममा आएको यो नरमपनसँगै अर्कोतर्फ ‘यहूदी वहाबिजम’ र ‘इभान्जेलिकल क्रिश्चियन वहाबिजम’ को खतरनाक उदय भएको छ। केही अमेरिकी प्रोटेस्टेन्ट क्रिश्चियन र इजरायली तथा अमेरिकी यहूदीहरूमा तीव्र धार्मिक कट्टरपन्थी सोच विकास भएको छ, जसले गर्दा उनीहरू आणविक युद्ध वा भौतिक विनाशलाई पनि वास्ता गर्दैनन्। उनीहरूका लागि विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो कुरा बनेको छ र यो धार्मिक उन्मादले गर्दा उनीहरू युद्धलाई राजनीतिकभन्दा पनि आध्यात्मिक र दैवी योजनाको रूपमा हेरिरहेका छन्। तपाईंले केही अमेरिकी प्रोटेस्टेन्ट क्रिश्चियनहरू, केही इजरायली र अमेरिकी यहूदीहरूमा यो धार्मिक कट्टरपन्थी देख्नुभएको छ। यो कसरी भयो? यो के हो?
अमेरिकी राजनीतिमा ‘एस्काटोलोजी’ को प्रभावलाई कम आँक्न सकिँदैन। अमेरिकाको करिब एक चौथाई जनसङ्ख्या ‘इभान्जेलिकल’ रहेका छन्, जसमध्ये ठूलो हिस्सा ‘क्रिश्चियन जियोनिस्ट’ विचारधाराबाट प्रभावित छन्। उनीहरूको दृढ विश्वास छ कि येशूको पुनरागमन र दैवी योजना सफल हुनका लागि इजरायलको अस्तित्व र विस्तार अनिवार्य छ। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण ‘क्रिश्चियन्स युनाइटेड फर इजरायल’ का सञ्चालक जोन हगी हुन्। करिब ७० लाख सदस्य आबद्ध रहेको यो संस्थाले मध्यपूर्वमा इजरायली द्वन्द्व र विशेष गरी वेस्ट बैंकका ‘सेटलमेन्ट’ (बस्ती विस्तार) हरूलाई ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ।
अमेरिकामा क्रिश्चियन आयोनिज्म एउटा अत्यन्त शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुनुको पछाडि शताब्दीयौँदेखि चलिरहेको एउटा जटिल र गुप्त योजना रहेको देखिन्छ। यस ऐतिहासिक योजनामा यहूदीका विभिन्न धार्मिक समूहहरू (फ्र्याङ्किस्ट, सब्बेटियन, लुबाभिटर) देखि फ्रिम्यासन्स, नाइट्स टेम्पलर, रोजिक्रुसियन्स र जेसुइट्स जस्ता गुप्त समाज र धार्मिक सङ्गठनहरूको भूमिका रहेको विश्लेषण गरिन्छ। यी समूहहरूले ‘मसीहको युग’ घोषणा गर्ने र संसारको अन्त्यको धार्मिक भविष्यवाणी पूरा गर्ने साझा लक्ष्यका लागि काम गरिरहेका छन्।
यस योजनाका मुख्य तीनवटा आधारभूत चरणहरू छन्: सन् १९४८ मा इजरायल राष्ट्रको स्थापना (जुन पूरा भइसकेको छ), थर्ड टेम्पलको निर्माण र अल-अक्सा मस्जिदको विनाश। वर्तमान युद्धको समयमा इजरायली अधिकारीहरूले अल-अक्सा मस्जिद र ‘चर्च अफ द होली सेपुल्चर’ जस्ता संवेदनशील धार्मिक स्थलहरू पर्यटकका लागि बन्द गर्नुले यी स्थलहरूमाथि कुनै ठूलो रणनीतिक वा धार्मिक परिवर्तनको सङ्केत गरेको देखिन्छ।
इजरायलले विगत दुई वर्षदेखि अल-अक्सा मस्जिदको मुनि गरिरहेको पुरातात्विक उत्खननलाई मस्जिदको जग कमजोर बनाउने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ। यस योजनाको अन्तिम लक्ष्य मस्जिद ध्वस्त पारेर त्यसको दोष इरानी मिसाइल आक्रमणमाथि थुपार्नु र अरब तथा पर्सियनहरूबीच महायुद्ध निम्त्याउनु रहेको देखिन्छ । धार्मिक पटकथा अनुसार ‘थर्ड टेम्पल’ निर्माणका लागि अल-अक्साको विनाश अनिवार्य मानिन्छ, जसले ‘गोग र मागोग’ को भविष्यवाणिक युद्ध, यहूदी मसीहको आगमन, ‘ग्रेटर इजरायल प्रोजेक्ट’ को पूर्णता र विश्वभरका यहूदीहरूको पुनरागमनलाई सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिन्छ।
वर्तमान भू-राजनीतिक घटनाक्रमहरू यी धार्मिक भविष्यवाणीहरूसँग हुबहु मेल खानुले पर्दा पछाडि कुनै अत्यन्त शक्तिशाली शक्तिहरू सक्रिय रहेको सङ्केत गर्दछ। यी अज्ञात शक्तिहरूले आफ्नो धार्मिक एजेन्डा पूरा गर्न विश्वका प्रमुख नीतिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गरिरहेको देखिन्छ, जसले गर्दा आजका युद्ध र द्वन्द्वहरू केवल राजनीतिक नभई एउटा निश्चित आध्यात्मिक योजनाको हिस्सा जस्ता लाग्छन्।
डोनाल्ड ट्रम्पले यस विषयमा के भूमिका खेल्न सक्छन् ?
यो आफैंमा जटिल प्रश्न हो र यस्सका विभिन्न सम्भावनाहरू हुन सक्छन । पहिलो सम्भावना यो हो कि उनी एक ‘अभिनेता’ का रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् जसले एउटा निश्चित पटकथा पछ्याइरहेका छन्, तर उनलाई यो चलचित्रको अन्तिम गन्तव्यबारे पूर्ण जानकारी छैन। उनी आफ्ना शक्तिशाली सल्लाहकारहरू र पर्दा पछाडिका सञ्चालकहरूद्वारा निर्देशित भइरहेको देखिन्छ, जसले गर्दा उनका निर्णयहरू स्वतन्त्र नभई कसैको योजनाबद्ध रणनीति जस्ता लाग्छन्।
जब पत्रकारहरूले इरानसँगको युद्धको कारणबारे प्रश्न गरे, ट्रम्पको जवाफले उनी आफ्ना सल्लाहकारहरूद्वारा निर्देशित भएको सङ्केत गर्छ। स्टीभ कोहेन, जारेड कुश्नर, पीट हेगसेथ र मार्को रुबियो जस्ता व्यक्तिहरूले उनलाई इरान आणविक हतियारको नजिक पुगेको र उसैले पहिलो आक्रमण गरेको सूचना दिएका थिए, जसका कारण उनी भ्रममा परेको देखिन्छ। ट्रम्पले आफूलाई निश्चित राजनीतिक र धार्मिक एजेन्डा भएका मानिसहरूको घेरामा राखेकाले उनी एउटा ‘अभिनेता’ का रूपमा मात्र प्रयोग भइरहेको र पर्दा पछाडिबाट अर्कै शक्तिले नीतिहरू सञ्चालन गरिरहेको यो सम्भावना निकै बलियो देखिन्छ।
ट्रम्पको भूमिकालाई लिएर दोस्रो महत्वपूर्ण सम्भावना उनको व्यक्तिगत मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ, जहाँ उनमा ‘मसीह’ को जस्तो भावना विकसित भएको देखिन्छ। सन् २०२१ को जनवरीलाई फर्केर हेर्दा उनी राजनीतिक रूपमा लगभग समाप्त भएको अवस्थामा थिए। जनवरी ६ को दङ्गा, दुई पटकसम्म लगाइएको महाअभियोग र पद छोडेपछि सुरु भएका शृङ्खलाबद्ध कानुनी कारबाहीहरूले उनलाई चौतर्फी घेरामा पारेको थियो। यस्तो कठिन समयमा टाट पल्टिए।
त्यस समय सम्पूर्ण संसार उनको विरुद्धमा थियो, तर अहिले उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति छन्। त्यस्तो अवस्थाबाट पुन: ह्वाइट हाउसको यात्रा तय गर्नुलाई उनले एक ‘दैवी चमत्कार’ का रूपमा लिएको हुन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा उनले आफूलाई भगवानद्वारा चुनिएको एक पात्र वा कुनै विशेष ‘मिसन’ पूरा गर्न पठाइएको व्यक्तिका रूपमा महसुस गरेको देखिन्छ। यो मिसन इजरायलको रक्षा गर्ने, अमेरिकालाई पुनः शक्तिमा फर्काउने वा कुनै अझ ठूलो ‘मसीही योजना’ को हिस्सा हुने कुरा उनको अन्तस्करणमा मात्र सीमित छ।
तेस्रो सम्भावनाका रूपमा यो सबै इजरायलको योजनाबद्ध रणनीतिको उपज हुन सक्ने देखिन्छ। बेन्जामिन नेतान्याहुले नै डोनाल्ड ट्रम्पलाई यस्तो स्थितिमा पुर्याएको विश्लेषण गरिएको छ, जहाँ ‘इजरायलमाथि पहिले आक्रमण भएको थियो’ भन्ने भाष्य निर्माण गरियो। मार्को रुबियोको भनाइले पनि यसलाई बल पुर्याउँछ, जसमा उनले अमेरिका वार्ताको पक्षमा भए पनि इजरायलले आक्रमणको योजना बनाइरहेको उल्लेख गरेका थिए। यदि इजरायलले एक्लै आक्रमण गरेको भए इरानले अमेरिकी र इजरायली दुवैमाथि प्रत्याक्रमण गर्ने निश्चित थियो। यस्तो अवस्थामा आफ्ना सैनिकहरूलाई एक्लै जोखिममा पार्नुभन्दा इजरायलसँगै मिलेर आक्रमणमा सहभागी हुनु नै उत्तम विकल्प ठानेर अमेरिका यो युद्धमा तानिएको देखिन्छ। यसरी इजरायलले आफ्नो सैन्य र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न अमेरिकालाई रक्षात्मक अवस्थाबाट आक्रामक रणनीतितर्फ डोर्याएको बुझिन्छ।
चौथो सम्भावनाका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पमाथि कुनै प्रकारको ब्ल्याकमेल वा दबाब भइरहेको हुनसक्ने तर्क अघि सारिएको छ। यस विश्लेषण अनुसार, ट्रम्प यस्तो कठिन सम्झौता वा जालमा परेका हुन सक्छन्, जहाँ उनले पर्दा पछाडिका शक्तिहरूले भनेको मान्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नै छैन। सायद उनको परिवारको सुरक्षालाई हतियार बनाएर उनलाई आफ्नो पक्षमा पारिएको हुन सक्छ। यी सबै चारवटै सम्भावनाहरू हुन् र, इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, मलाई थाहा छैन कुन सम्भावना सबैभन्दा सही छ।
सम्भवत : यसबारे कसैलाई थाहा छैन । मानिसहरूको उद्देश्य स्पष्ट हुँदैन, कमसेकम गुह्य योजनाहरू मानिसहरूले थाहा पाउँदैनन् । मानिस स्वयंले पनि अधिकतर आफ्नै उद्देश्यहरू थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ। उत्तर अमेरिका- संयुक्त राज्य अमेरिका- मेक्सिको र क्यानडाको अवस्था के हुन्छ? हामी ती देशहरूको बारेमा धेरै सोच्दैनौँ, तर तिनीहरू दुवै ठूला भूभाग हुन् र उनीहरूको जनसंख्या ठूलो छ र तिनीहरू हाम्रा छिमेकीहरू हुन्। र त्यसैले, यदि संसार पुनर्गठित हुँदैछ भने, मलाई लाग्छ कि तपाईंले केवल राष्ट्र-राज्यहरूको सट्टा महाद्वीपहरूको सन्दर्भमा सोच्न आवश्यक छ। तीन वा चार वर्षमा दृश्य कस्तो देखिन्छ?
भू-राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, यदि अमेरिका पश्चिमी गोलार्धमा फिर्ता हुन बाध्य भयो भने उसले सबैभन्दा पहिले आफ्ना स्रोतहरूको सुनिश्चिततामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाको हितमा अन्ततः क्यानडा र मेक्सिको दुवैलाई कब्जा र उपनिवेश बनाउनु छ। श्रम आपूर्तिको लागि मेक्सिको, स्रोतहरूको लागि क्यानडा नियन्त्रणमा लिनु अमेरिकाको बाध्यता हुन सक्छ। यदि विश्व व्यापारका मार्गहरू अवरुद्ध भए र देशहरूले आत्मनिर्भरताको बाटो रोजे भने अमेरिकासँग आफ्नो आपूर्ति सञ्जाल सुरक्षित गर्न क्यानडा, मेक्सिको, ल्याटिन अमेरिका, क्युबा र भेनेजुएला जस्ता देशहरूमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभुत्व जमाउनु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। भू-राजनीतिक सुरक्षा र स्रोतको सुनिश्चितताका लागि अमेरिकाले यी क्षेत्रहरूलाई आफ्नो ‘नयाँ उपनिवेश’ वा पूर्ण नियन्त्रित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
वर्तमान युद्ध र वैश्विक घटनाक्रमले अमेरिकाभित्र राजनीतिक विभाजनलाई चरम सीमामा पुर्याएको छ। विशेष गरी ‘दक्षिण’ र ‘वाम’ पक्षबीचको खाडल यति गहिरो भएको छ कि यसले सडकमा हिंसात्मक रूप लिन थालिसकेको छ, जसको एउटा उदाहरण जनवरीमा मिनियापोलिसमा देखिएको तनाव हो। यदि यो युद्ध लामो समयसम्म जारी रह्यो र डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य शक्ति बलियो बनाउन ‘राष्ट्रिय सैन्य भर्ती’ को घोषणा गरे भने यसले अमेरिकी समाजमा ठूलो विद्रोह निम्त्याउने बलियो सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा सहरका सडकहरूमा दङ्गा र व्यापक हिंसा हुन सक्छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न ‘नेशनल गार्ड’ नै तैनाथ गर्नुपर्ने स्थिति आउने देखिन्छ।
अप्रिलसम्ममा अमेरिकाका सबै प्रमुख शहरहरूमा नेशनल गार्ड तैनाथ गर्ने योजना छ। त्यसैले अमेरिकाले सम्भवतः धेरै वर्षसम्म साम्प्रदायिक हिंसा भोग्नुपर्नेछ- पूर्ण रूपमा गृहयुद्ध होइन, तर सायद आयरल्याण्डको ट्रबल्स जस्तै। मलाई थाहा छैन तपाईंले यो ‘सिविल वार’ चलचित्र हेर्नुभएको छ कि छैन ? यो वास्तवमा एउटा नराम्रो चलचित्र हुनुका बाबजुद गृहयुद्धको प्रकृतिबारे अन्तरदृष्टि दिन्छ ।
तर तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका एक सुसंगत राष्ट्र-राज्यको रूपमा मिलेर बस्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ?
संयुक्त राज्य अमेरिका संसारको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र हो। यहाँका मानिसहरू खुला, उदार, उद्यमी, र ऊर्जावान छन्। अमेरिकाका स्रोतहरू असीमित छन्। अमेरिका दुई महासागरहरूद्वारा सुरक्षित एक महाद्वीपीय किल्ला हो; उत्तर अमेरिका वा दक्षिण अमेरिकामा अमेरिकाको कुनै प्रतिस्पर्धी छैन। र त्यसैले, जेसुकै भए पनि, यहाँका मानिसहरूको ऊर्जा र रचनात्मकताका कारण अमेरिका अझै पनि राम्रो अवस्थामा रहनेछ।
धेरै जसो अमेरिकीहरूलाई क्यानडाको राजधानी पनि थाहा छैन । क्यानडा उनीहरूको ध्यानमा, सोचाइमा आउँदैन। तर तपाईंले यसलाई सम्भवतः संसारको सबैभन्दा धनी देश भनेर वर्णन गर्नुभयो। मलाई लाग्छ कि यो वस्तुगत रूपमा सत्य हो । तैपनि क्यानडा एक धनी देश होइन; वास्तवमा, यो गरिब हुँदैछ। यसको औसत आयु घट्दैछ, यसको जीडीपी घट्दैछ र यो उद्देश्यपूर्ण रूपमा भइरहेको छ। क्यानडा राष्ट्रलाई उद्देश्यपूर्ण रूपमा दबाइएको छ। राज्यको सहयोगमा हुने आत्महत्या कार्यक्रम मार्फत यसको जनसंख्या घटाइँदैछ र जनइच्छाविपरीत सामूहिक आप्रवासन मार्फत यसको जनसंख्या परिवर्तन हुँदैछ। त्यसैले त्यो देशलाई उद्देश्यपूर्ण रूपमा दबाइएको छ। र मेरो प्रश्न यो हो: कसले र किन?
यो यस्तो कुरा हो जससँग म सधैँ संघर्ष गर्छु किनभने म क्यानडाको नागरिक हुँ- मैले त्यहाँ पढेको हुँ। क्यानडा वास्तवमा कहिल्यै राष्ट्र-राज्य थिएन; यो ‘ब्रिटिश सिटी अफ लन्डन’ को लागि एक महिमायुक्त स्रोत उपनिवेश मात्र हो।
वर्तमानमा ब्रिटिश अर्थतन्त्र र विशेष गरी ‘सिटी अफ लन्डन’ ठूलो आर्थिक दबाबमा छ। यस्तो आर्थिक सङ्कटको समयमा कुनै पनि शक्तिशाली निकायले ‘कर्पोरेट पुनर्गठन’ को बाटो रोज्छ, जसमा व्यवस्थापन परिवर्तन र स्रोतहरूको नयाँ परिचालन समावेश हुन्छ। बेलायतले अहिले अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र क्यानडा जस्ता आफ्ना पूर्व प्रभाव क्षेत्रहरूलाई यही आर्थिक पुनर्संरचनाको दृष्टिले हेरिरहेको छ । इतिहासलाई हेर्ने हो भने, ब्रिटिशहरूले भारतीय सम्भ्रान्त वर्गसँग निकै बलियो सम्बन्ध बनाएका थिए। यही सम्बन्धको बलमा उनीहरूले भारतबाट ट्रिलियनौँ डलरको सम्पत्ति स्थानान्तरण गर्न सफल भए, जसमा भारतीय सम्भ्रान्त वर्गले आफ्नै स्वार्थका कारण उनीहरूलाई सहयोग पुर्याएका थिए।
त्यसोभए अस्ट्रेलिया र क्यानडाको लागि पनि यही मोडेल किन प्रयोग नगर्ने? विगत पाँच वर्षमा क्यानडामा लाखौँ भारतीयहरू बसाईँ सरेका छन् र यसले क्यानडाको अर्थतन्त्रमा धेरै दबाब दिएको छ । घरको मूल्य आकाशिएको छ; आम क्यानेडियनहरूले अब घर किन्न सक्दैनन्, र यसले क्यानेडियन कल्याणकारी प्रणालीमा दबाब दिएको छ।
देशको स्वाभाविक र सही रणनीति भनेको आफ्नो सिमाना नियन्त्रणमा राख्नु र भित्र रहेका आप्रवासीहरूलाई उचित आवास तथा रोजगारी सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्ने हो। तर, क्यानडाको सन्दर्भमा भने यसको ठीक उल्टो अभ्यास देखिन्छ। मार्क कार्नी जस्ता प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू भारत पुगेर अझ बढी आप्रवासीहरूलाई निमन्त्रणा दिइरहेका छन्। उनीहरूले क्यानडामा नि:शुल्क अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति र अवसरहरूको प्रलोभन देखाइरहेका छन्।
जुन क्यानेडियन वा पश्चिमा पुर्खाहरूले देश निर्माण गरे, आज उनीहरूलाई नै आफ्नै भूमिमा विस्थापित गरिनु के एक प्रकारको ‘नियोजित नरसंहार’ जस्तै होइन र? अस्ट्रेलियादेखि ओटावासम्मको सम्पूर्ण अङ्ग्रेजी भाषी संसारमा एकैसाथ भइरहेको यो आमुल परिवर्तन कुनै प्राकृतिक प्रक्रिया वा दुर्घटना नभएर एउटा ठूलो ‘भू-राजनीतिक गुरुयोजना’ को हिस्सा हो भने, यसको अन्तिम उद्देश्य के हो र हामी वास्तवमा कस्तो भविष्यतर्फ धकेलिँदै छौँ?
सन् २०१४ युरोपको इतिहासमा एउटा यस्तो मोड थियो, जहाँ मध्यपूर्वमा अमेरिकी युद्धका कारण विस्थापित भएका लाखौँ शरणार्थीहरू युरोप प्रवेश गर्न खोजिरहेका थिए। त्यस समयमा युरोपसँग दुईवटा स्पष्ट विकल्प थिए: आफ्नो सिमाना बन्द गरेर सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने वा मानवीय आधारमा ढोका खोल्ने। तत्कालीन जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले ‘हामी यो गर्न सक्छौँ’ भन्दै लाखौँ शरणार्थीहरूलाई स्वागत गर्ने र उनीहरूलाई समाजमा समाहित गर्ने साहसपूर्ण तर जोखिमपूर्ण बाटो रोजिन्। मर्केलको विश्वास थियो कि युरोपले यी सबैलाई आत्मसात् गर्न सक्छ, तर वास्तविकतामा यसको ठ्याक्कै उल्टो परिणाम देखिएको छ।
लिबिया, सिरिया, अफगानिस्तान र इराक जस्ता युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट विस्थापित भएर लाखौँ शरणार्थीहरू युरोप प्रवेश गरेका छन्, जसमध्ये ठूलो सङ्ख्या इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको छ। आफ्नै धर्म, परिवार र समुदायप्रति कट्टर निष्ठा राख्ने यी समूहहरूका लागि युरोपेली समाजमा पूर्ण रूपमा समाहित हुनु सकेका छैनन । यसको परिणामस्वरूप आज बेलायत र फ्रान्सका कतिपय सहरहरूमा ‘जनसङ्ख्या प्रतिस्थापन’ को प्रष्ट सङ्केत देखिन्छ, जहाँका कतिपय स्थानहरू कायरो वा बग्दाद जस्तै देखिन थालेका छन्।
यो सांस्कृतिक र जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनले सम्पूर्ण युरोपमा ठूलो द्वन्द्वको बिजारोपण गरेको छ। यदि यो तनाव यसरी नै बढ्दै जाने हो भने आगामी दुईदेखि चार वर्षभित्र बेलायत र फ्रान्स जस्ता प्रमुख युरोपेली मुलुकहरूमा गृहयुद्ध सुरु हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।
किन युरोप, क्यानडा र अस्ट्रेलिया जस्ता भिन्न भूगोलका राष्ट्रहरूले कोभिड नियन्त्रण र आप्रवासनका सन्दर्भमा दुरुस्तै उस्तै नीतिहरू लागू गरिरहेका छन्? यो समानता कुनै संयोग मात्र नभएर पश्चिमा सभ्यता (एङ्गलोस्फियर र पश्चिमी युरोप) लाई कमजोर बनाउने एउटा ‘नियन्त्रित विनाश’को प्रक्रिया हो । यी राष्ट्रहरूलाई उद्देश्यपूर्ण रूपमै आन्तरिक रूपमा ध्वस्त पार्न खोजिएको छ । यद्यपि यसको अन्तिम लक्ष्य अझै स्पष्ट छैन, तर यी सबै घटनाक्रममा एउटा निश्चित ‘ढाँचा’ देखा परेको छ। यसको परिणाम स्वरूप यी समाजहरूको पूर्ण विसर्जन हुने निश्चित देखिन्छ।
‘ह्वाइट’ हरू उद्देश्यपूर्ण रूपमा मारिँदैछ, र प्रश्न यो हो: किन? मलाई थाहा छैन कतिवटा देशहरूसँग वास्तवमा सार्वभौमसत्ता छ। मलाई वास्तवमा यसको जवाफ थाहा छैन, तर केही भइरहेको छ। एक इतिहासकारको रूपमा, के तपाईंले यस्तो केही कहिल्यै देख्नुभएको छ?
यसको लागि रसिया – युक्रेनको युद्ध हेरौं । दुई वर्ष अघि नै युक्रेनले हारिसकेको थियो। जसमा युक्रेनीहरूले १० लाख भन्दा बढी लडाकुहरू गुमाएका छन्; उनीहरूका धेरै मानिसहरू विदेश पलायन भएका छन् । अनेकन परिणामका बाबजुद युक्रेनले एक राष्ट्र-राज्यको रूपमा समाप्त भएको छ । र, पुटिनसँग हार स्वीकार गरेर युद्धविराम गर्नुको सट्टा युरोपेलीहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई युक्रेनको युद्धभूमिमा लड्न पठाउने आत्मघाती कुरा गर्छन् । रुसी ड्रोन र तोपखानाले रणभूमिमा प्रभुत्व जमाएका छन्।
तर यति मात्र होइन, जर्मनहरूले भनेका छन् कि, ‘ठीक छ, हामी केवल जर्मन पुरुषहरूलाई मात्र भर्ती गर्न सक्छौँ तर इस्लामिक पुरुषहरूलाई सक्दैनौँ किनभने हामीलाई उनीहरूको वफादारीमा डर छ।’ यसको अर्थ यूरोपमा यस्तो स्थिति छ जहाँ स्थानीय मानिसहरू- ब्रिटिश, फ्रान्सेली, जर्मन पुरुषहरूलाई युक्रेनको युद्धभूमिमा मर्न पठाइँदैछ र आफ्नो देशमा यी आप्रवासी जनसंख्या छन् जो संस्कृतिमा समाहित भएका छैनन्। यस्तो अनौठो नीतिलाई प्रष्ट पार्ने एतिहासिक उदाहरण पनि छैन ।
इतिहासलाई फर्केर हेर्दा रोमन साम्राज्यको पतनको एउटा मुख्य कारण अनियन्त्रित आप्रवासन र विभिन्न समूहहरूको प्रवेश थियो, जसले अन्ततः साम्राज्यको संरचनालाई नै ओझेलमा पारिदियो। अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा हुने सामूहिक आप्रवासनलाई कुनै पनि समाजले सहजै समाहित गर्न लगभग असम्भव छ। जब आप्रवासी समूहहरू आफ्नो छुट्टै र दृढ सांस्कृतिक पहिचान कायम राख्छन् र उनीहरूको जनसाङ्ख्यिकीय वृद्धिदर रैथाने जनसङ्ख्याको तुलनामा उच्च हुन्छ, तब बिस्तारै ‘सांस्कृतिक कब्जा’ को स्थिति सिर्जना हुन्छ। यसले गर्दा अन्ततः कुनै पनि राष्ट्रको मूल सांस्कृतिक पहिचान ओझेलमा पर्छन ।
बहुसांस्कृतिकवाद केवल एउटा भ्रम हो किनभने कुनै पनि समाजमा सधैँ एउटा ‘प्रमुख संस्कृति’ ले नै प्रभुत्व जमाउन खोज्छ। यदि आज कुनै एउटा विशेष जाति वा संस्कृतिलाई विश्वव्यापी रूपमै विस्थापित गर्ने वा व्यवस्थित रूपमा लक्षित गर्ने काम भइरहेको छ भने, यसको पछाडिको वास्तविक गुरुयोजना के हुन सक्छ? र, आफ्नै सभ्यतामाथि भइरहेको यो प्रहार र विश्वको यो बदलिँदो स्वरूपबारे कति प्रतिशत अमेरिकीहरूले वास्तवमा सत्य कुरा बुझेका होलान्?
म येलमा पढेको हुँ र त्यसैले म यी धेरै आईभी लिग मानिसहरूलाई चिन्छु- दुर्भाग्यवश हामीलाई केही निश्चित मूल्यहरूमा विश्वास गर्न सिकाइएको छ र यी मूल्यहरू प्रश्न गर्न लायक छैनन्। उदाहरणका लागि, ‘युनिभर्सिटी अफ मिशिगन’ मा सकारात्मक विभेदको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा गएको थियो, र सकारात्मक विभेद स्पष्ट रूपमा अमेरिकी मूल्यहरू, अमेरिकी योग्यताको विचारको विरुद्धमा छ।
तर सर्वोच्च अदालतको अनुसार सकारात्मक विभेद राम्रो थियो किनभने विविधता एक ‘अन्तर्निहित राम्रो’ कुरा हो। र यो रोचक छ किनभने, यदि तपाईं येल वा हार्वार्ड वा यी कुनै पनि आईभी लिग स्कूलहरूमा जानुभयो भने, त्यहाँ वास्तवमा धेरै थोरै विविधता छ। म बौद्धिक विविधताको कुरा गर्दैछु। छालाको रंग फरक होला तर यदि तपाईंले वास्तवमा कक्षाकोठामा उनीहरूले संलग्न हुने विचारहरूलाई हेर्नुभयो भने यो एक धेरै समान विचार भएको वातावरण हो। यो एउटा ठूलो विडम्बना हो जहाँ सकारात्मक विभेदले कक्षाकोठामा विविधता ल्याउने मानिन्छ, तर यदि तपाईं कुनै पनि उच्च स्तरको कक्षाकोठामा जानुभयो भने, यो अत्यन्तै रूढीवादी छ।
तपाईंलाई जनसंख्या प्रतिस्थापन वा आप्रवासनका यी मुद्दाहरू उठाउन अनुमति दिइँदैन। तपाईंलाई ‘जातिवादी’ भनिनेछ। र त्यो आफैंमा अतार्किक र खराब हैन र ? तपाईंलाई ‘पेडोफाइल’ भनिएको बरु जातिवादी भनिनु भन्दा राम्रो मानिन्छ; पेडोफाइलहरूसँग अहिले जातिवादीहरू भन्दा बढी अधिकार छन्। यो वर्तमान घटनाहरूमा मात्र होइन; यो कक्षाकोठा र लोकप्रिय संस्कृतिमा पनि भइरहेको छ जहाँ मानिसहरूलाई स्पष्ट देखिने प्रश्नहरू सोध्न समेत अनुमति दिइँदैन।
तपाईं संसारभरका विभिन्न भागमा बस्नुभएको छ । मलाई लाग्छ तपाईं अहिले चीनमा हुनुहुन्छ। के बाँकी संसारले यो अझ स्पष्ट रूपमा देख्छ?
हो। यदि तपाईं पश्चिममा हुनुहुन्न र विद्यालयहरूमा सिकाइने यो ‘ब्रेनवासिङ’ र प्रेरणाको प्रभाव छैन र तपाईं पश्चिमको कुनै पनि प्रमुख शहरको सडकमा हिँड्नुभयो भने यो जो कोहीको लागि एकदम स्पष्ट छ। चीनमा एउटा ठट्टा छ- चिनियाँहरू वास्तवमा पर्यटनको लागि क्यानडा जान मन पराउँदैनन्।
कसैले सोध्यो: चिनियाँहरू क्यानडा जान किन सिफारिस गर्दैनन्? र जवाफ थियो, ‘के तपाईं कसैलाई भारत जान सिफारिस गर्नुहुन्छ?’ चिनियाँहरूका बीचमा चल्ने ‘के तपाईं कसैलाई भारत जान सिफारिस गर्नुहुन्छ?’ भन्ने ठट्टाले वास्तवमा पश्चिमा सहरहरूको खस्कँदो स्तर र व्यवस्थामाथि व्यङ्ग्य गरेको छ।
ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा, कुनै पनि समुदायका मानिसहरूबाट गल्तीहरू भएका छन्, तर भावनालाई पन्छाएर हेर्ने हो भने पश्चिमा सभ्यताले संसारका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण आविष्कार र सौन्दर्य सिर्जना गरेको छ। मानिसहरू बिदा मनाउन वा भ्रमणका लागि पश्चिमा देशहरू रोज्नुको मुख्य कारण त्यहाँको व्यवस्थित संरचना र सुन्दरता नै हो, जुन कुनै पनि सभ्यताको सफलताको एउटा राम्रो परीक्षण हो। यस्तो अवस्थामा, जुन कुराले विश्वलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन योगदान दियो, त्यसलाई नै किन र कसरी नष्ट गरिँदैछ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।
हेर्नुहोस्, मेरो स्कूलमा म ‘ग्रेट बुक्स’ पढाउँछु। म पश्चिमी सभ्यता पढाउँछु। म होमर- इलियाड र ओडीसी पढाउँछु; म प्लेटो- रिपब्लिक पढाउँछु; म दाँतेको डिभाइन कमेडी पढाउँछु; म बाइबल पढाउँछु। र मेरा विद्यार्थीहरूले यो मन पराउँछन् किनभने पश्चिमी सभ्यता मानिसहरू सेतो हुनुको बारेमा मात्र होइन; यो वास्तवमा मानव हुनु, आध्यात्मिक हुनु र पराभौतिकसँगको सम्बन्धको बारेमा हो। संसारलाई पश्चिमी सभ्यताको मूल्य र मान्यताको सबैभन्दा बढी खाँचो परेको बेला पश्चिम आफैँले आफ्नो जग भत्काउने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
प्लेटो, दान्ते र शेक्सपियरका कृतिहरू कालातीत हुन्, जसको प्रमाण चीनका ती विद्यार्थीहरू हुन् जो पश्चिमी संस्कृतिसँग अपरिचित भए तापनि यी महान् रचनाहरूको प्रेममा पर्छन्। तर, विडम्बना के छ भने, जुन विश्वविद्यालयहरू (येल, हार्वार्ड आदि) यी उत्कृष्ट कृतिहरूको संरक्षक र किल्ला हुनुपर्ने थियो, आज उनीहरू नै आफ्नै सभ्यताको सबैभन्दा कडा आलोचक बनेका छन्।
मध्यकालीन युगमा मठहरूले ज्ञान जोगाए जस्तै विश्वविद्यालयहरू सभ्यताको मुटु हुनुपर्नेमा, अहिले त्यहाँका प्रोफेसरहरूले यी महान् कृतिहरू पढाउन छोडेर ‘डीईआई’ (डाइभर्सिटी, ईक्विटी र इन्क्लुजन) जस्ता अर्थहीन र सतही विषयहरूको प्रवर्द्धनमा आफ्नो जीवन खर्चिरहेका छन्। यदि विश्वविद्यालयले आफ्नै सभ्यतालाई महान् बनाउने यी उत्कृष्ट आधारस्तम्भहरूलाई नै त्याग्छ भने, त्यस्ता संस्थाहरूको वास्तविक उद्देश्य र औचित्यमाथि नै ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ।
यो कुराकानी निकै अर्थपूर्ण र गहन रह्यो। म पनि आशा गर्छु कि यो हाम्रो अन्तिम संवाद हुनेछैन। जब हामी एउटै महाद्वीपमा हुनेछौँ, सँगै बसेर खाना खाँदै यस्ता विषयमा थप विमर्श गर्ने अवसर मिल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
तपाईंको अन्तिम प्रश्नको सन्दर्भमा, मेरो अनुभव र विश्वका विभिन्न भागमा बिताएको समयका आधारमा भन्नुपर्दा पश्चिमी सभ्यताप्रति सबैभन्दा बढी ‘शत्रुता’ कुन भागबाट आइरहेको छ ?
मेरो विचार अनुसार बेलायत, पश्चिमी युरोप पश्चिमी सभ्यताप्रति सबैभन्दा बढी शत्रुतापूर्ण छन्। चिनियाँ मानिसहरू पश्चिमी सभ्यताप्रति धेरै सम्मान गर्छन्; वास्तवमा, चीनले चीनभित्र यी उत्कृष्ट कृतिहरू- प्लेटो, होमर, शेक्सपियर- लाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रक्रियामा छ किनभने चिनियाँहरूले यी उत्कृष्ट कृतिहरूमा लुकेको ठूलो सांस्कृतिक मूल्य र अपार अनन्त सत्यहरूलाई चिन्नछन्।
त्यसैले हामी एक धेरै अनौठो स्थितिमा छौँ जहाँ पश्चिमले आफूलाई महान बनाउने कुराहरू, अर्थात् यी उत्कृष्ट कृतिहरू त्यागेर आफैँलाई नष्ट गरिरहेको छ।
