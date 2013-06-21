अमेरिकामा रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट तेल निष्कासन सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ७ गते १६:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याएको छ।
  • अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ र आपूर्ति गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो।
  • ऊर्जा मन्त्रालयले तेल प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले पछि कूल ५ करोड ५० लाख ब्यारेल तेल फिर्ता गरेर भण्डार भर्ने अपेक्षा गरेको छ।

एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याएको छ ।

अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार, योजनाबद्ध १७ करोड २० लाख ब्यारेल कच्चा तेलमध्ये पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याएको हो ।

विज्ञप्ति अनुसार, अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल निष्कासन गर्ने पहिलो चरणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

यसको आपूर्ति गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा रणनीतिक भण्डारबाट तेल प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले पछि कूल ५ करोड ५० लाख ब्यारेल तेल फिर्ता गरेर भण्डार भर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

यसअघि मार्च १२ मा ऊर्जा मन्त्रालयले अमेरिकी प्रशासनले १२० दिनको अवधिमा राष्ट्रिय रणनीतिक भण्डारबाट कूल १७ करोड २० लाख ब्यारेल तेल निष्कासन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

राजा महेन्द्र, मेयो क्लिनिक, मिनेसोटा र ६ दशकदेखिको अटूट सम्बन्ध

राजा महेन्द्र, मेयो क्लिनिक, मिनेसोटा र ६ दशकदेखिको अटूट सम्बन्ध
अमेरिकाले पछिल्लो ५ महिनादेखि प्रतिहप्ता ५० अर्ब डलर ऋण लिइरहेको छ : सीबीओ

अमेरिकाले पछिल्लो ५ महिनादेखि प्रतिहप्ता ५० अर्ब डलर ऋण लिइरहेको छ : सीबीओ
अमेरिकामा मूल्य प्रभावित गर्न कतारले ग्यास उत्पादन रोकेको हो ?

अमेरिकामा मूल्य प्रभावित गर्न कतारले ग्यास उत्पादन रोकेको हो ?
अमेरिकाले भारत-चीनसहित १६ देशमा थाल्यो नयाँ व्यापारिक अनुसन्धान

अमेरिकाले भारत-चीनसहित १६ देशमा थाल्यो नयाँ व्यापारिक अनुसन्धान
सीआईएद्वारा इरानमा विद्रोह भड्काउन कुर्दिस लडाकुलाई सशस्त्र बनाउने तयारी

सीआईएद्वारा इरानमा विद्रोह भड्काउन कुर्दिस लडाकुलाई सशस्त्र बनाउने तयारी
धम्की दिने ट्रम्पलाई स्पेनका प्रधानमन्त्रीले फर्काए जवाफ

धम्की दिने ट्रम्पलाई स्पेनका प्रधानमन्त्रीले फर्काए जवाफ

