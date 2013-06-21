कतारमा इरानी आक्रमणले प्रविधि जगतमाथि संकट, हिलियमले यसरी हल्लाउँदैछ संसार

हिलियमको उत्पादनमा परेको असर विश्वका अस्पतालहरूमा पनि असर पर्नेछ । यसले एमआरआई मेसिन बन्द हुन सक्नेछन् भने स्क्यान महँगो बन्ने र स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब बढ्नेछ ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १९:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानले कतारको रास लफान इन्डस्ट्रियल सिटीमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास उत्पादन केन्द्रमा क्षति पुर्‍याएको छ।
  • कतारको एलएनजी उत्पादन क्षमता करिब १७ प्रतिशत भाग नष्ट भएको छ र पुनःस्थापना गर्न ३ देखि ५ वर्ष लाग्न सक्छ।
  • हिलियम ग्यासको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा विश्व प्रविधि उद्योग र स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर पर्नेछ र एमआरआई मेसिन बन्द हुन सक्ने सम्भावना छ।

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले अब विश्व अर्थतन्त्रमै गम्भीर झट्का दिन थालेको छ । अमेरिका र इजरायलको बमबारी भोगिरहेको इरानले छिमेकी मुलुक कतारको रास लफान इन्डस्ट्रियल सिटीमा गरेको मिसाइल र ड्रोन आक्रमणबाट केवल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास उत्पादन केन्द्रमा क्षति पुर्‍याएको छ ।

यति मात्रै होइन यसले एउटा यस्तो श्रृंखलाबद्ध असर सुरु गरेको छ जसको प्रभाव वैश्विक प्रविधिदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रसम्म देखिन थालेको छ ।

समाचार अनुसार इरानको उक्त आक्रमणले कतारको तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास अर्थात् एलएनजी उत्पादन क्षमताको करिब १७ प्रतिशत भाग नष्ट गरेको छ । त्यसलाई पुनःस्थापना गर्न ३ देखि ५ वर्ष लाग्न सक्छ । उक्त ग्यास प्लान्टलाई विश्व ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ ।

यो हमला अचानक भएको होइन । यसअघि इजरायलले इरानको साउथ पार्स ग्यास फिल्डमा गरेको आक्रमणको जवाफस्वरूप इरानले खाडी क्षेत्रका ऊर्जा संरचनाहरूलाई निशाना बनाएको हो ।

हिलियम संकट : एउटा अदृश्य विपद्

समाचार अनुसार कतारमा इरानले गरेको उक्त आक्रमणबाट सबैभन्दा गम्भीर असर चाहि हिलियम ग्यासमा परेको छ । यद्यपि त्यसको चर्चा कम भइरहेको छ । तथ्यांक अनुसार कतारले विश्वको करिब एक तिहाइ हिलियम आपूर्ति गर्छ । तर रास लफानमा प्राकृतिक ग्यास उत्पादन बन्द भएसँगै हिलियम उत्पादन पनि रोकिएको छ । यसले मूल्य तीव्र रूपमा बढ्यो र आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित भयो ।

हिलियम ग्यास केवल बेलुनका लागि मात्र चाहिने चिज होइन । यो आधुनिक विश्वको मेरुदण्ड जस्तै हो । सेमीकन्डक्टर (चिप) उद्योग, एमआरआई मेसिन, अन्तरिक्ष तथा रकेट प्रविधिसम्ममा यसको प्रयोग हुन्छ।

अर्को गम्भीर कुरा त के भने यो ग्यासको अर्को कुनै सस्तो विकल्प उपलब्ध छैन ।

कतारमा भएको सो आक्रमणले विश्व प्रविधि उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । दक्षिण कोरियाका सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स तथा एसके हाइनिक्स तथा ताइवानको टिएसएमसी लगायतका विश्वका ठूला चिप उद्योगहरू अहिले दबाबमा छन् ।

यी सबै कम्पनीहरू हीलियममा निर्भर छन् । त्यसैले आगामी केही महिनासम्म हिलियमको आपूर्ति अवरुद्ध रह्यो भने स्मार्टफोन, ल्यापटप तथा एआई चिप्सको उत्पादनमा असर पर्ने र सबैको मूल्य बढ्ने निश्चित छ ।

हिलियमको उत्पादनमा परेको असर विश्वका अस्पतालहरूमा पनि असर पर्नेछ । यसले एमआरआई मेसिन बन्द हुन सक्नेछन् भने स्क्यान महँगो बन्ने र स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब बढ्नेछ ।

त्यसैले यदि सो ग्यासको आपूर्ति लामो समयसम्म अवरुद्ध भएमा बेलुन जस्ता कम आवश्यक भएका क्षेत्रमा ग्यासको आपूर्ति रोकेर अस्पताल लगायतका अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा आपूर्ति गर्नुपर्नेछ ।

मध्यपूर्वमा भएको यो घटना केवल सैन्य आक्रमण मात्र नभई आधुनिक विश्वको कमजोर आपूर्ति प्रणाली उजागर गर्ने घटना बनेको छ । एउटा ग्यास प्लान्टमा भएको हमलाले विश्वको प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा र अर्थतन्त्रलाई लाइफ सपोर्टमा धकेल्नुले विश्व अर्थतन्त्र तथा आपूर्ति प्रणाली निकै कमजोर र संवेदनशील रहेको देखाएको विज्ञहरुले बताएका छन्।

एजेन्सी

इरान उर्जा कतार प्रविधि
सम्बन्धित खबर

इरानका गुप्तचरमन्त्री मारिएको इजरायलका रक्षामन्त्रीको दाबी

इरानका गुप्तचरमन्त्री मारिएको इजरायलका रक्षामन्त्रीको दाबी
लारिजानी हत्याको निर्णायक बदला लिन्छौं : इरान

लारिजानी हत्याको निर्णायक बदला लिन्छौं : इरान
इरानको परमाणु ऊर्जा संयन्त्रमा खसालियो ‘प्रोजेक्टाइल’

इरानको परमाणु ऊर्जा संयन्त्रमा खसालियो ‘प्रोजेक्टाइल’
इरानसँगको युद्धमा एक्लिए ट्रम्प : नेटो देशहरूले भने- यो हाम्रो लडाइँ होइन

इरानसँगको युद्धमा एक्लिए ट्रम्प : नेटो देशहरूले भने- यो हाम्रो लडाइँ होइन
इरानका सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी मारिएको इजरायलको दाबी

इरानका सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी मारिएको इजरायलको दाबी
इराकको बगदादस्थित अमेरिकी दूतावासमा ड्रोन आक्रमण

इराकको बगदादस्थित अमेरिकी दूतावासमा ड्रोन आक्रमण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories

