+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हुम्लामा ट्याक्टर दुर्घटना, चालक घाइते

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १८:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हुम्लाको सिमकाेट गाउँपालिका-६ स्थित हुमाने खोला नजिक ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा २५ वर्षीय नरेन्द्र सुनार घाइते भएका छन्।
  • ट्याक्टर अनियन्त्रित भई सडकभन्दा १५० मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ।
  • घाइते चालक सुनारलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल हुम्ला लगिएको र उनको अवस्था गम्भीर रहेको सूचना अधिकारी युवराज ढकालले बताए।

६ चैत, हुम्ला । हुम्लाको सिमकाेट गाउँपालिका-६ स्थित हुमाने खाेलामा ट्याक्टर दुर्घटना भएको छ।

सिमकाेट लाग्ना हुद‌ैँ सदरमुकाम तर्फ आउँदै गरेकाे ग १ त ७०६८ नम्बर ट्याक्टर दुर्घटना हुदाँ सिमकाेट गाउँपालिका-६ का २५ वर्षीय नरेन्द्र सुनार घाइते भएका हुन् ।

ट्याक्टर अचानक अनियन्त्रित भई सडकभन्दा १५० मिटर तल खसेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ।

घाइते चालक सुनारलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल हुम्ला लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका सूचना अधिकारी युवराज ढकालले बताए ।

चालककाे अवस्था गम्भीर रहेकाे उनले बताए।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
ट्याक्टर दुर्घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित