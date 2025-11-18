+
रुकुमपूर्वकाे भेरीडाँडामा ट्याक्टर दुर्घटना

प्रहरीका अनुसार बिहीबार दिउँसो रा १ त ४७१८ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटनामा परेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १६:५२

३ पुस, काठमाडौं । रुकुमपूर्वकाे भूमे गाउँपालिका–९ भेरीडाँडामा ट्याक्टर दुर्घटना भएको छ।

प्रहरीका अनुसार बिहीबार दिउँसो रा १ त ४७१८ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटनामा परेको हो ।

ट्राली जोड्ने क्रममा अचानक ब्रेक नलागेपछि सन्तुलन गुमेर ट्याक्टर करिब ६० मिटर तल खसेको थियो ।

ट्याक्टर चालक सल्यानको शारदा नगरपालिका–१४ का ३१ वर्षीय अर्जुन भण्डारी भने सकुशल छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वका सूचना अधिकारी लालबहादुर विकका अनुसार दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

ट्याक्टर दुर्घटना
