+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुल्मीको मदानेमा ट्याक्टर दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते ११:१८

२६ कात्तिक, गुल्मी । गुल्मी जिल्लाको मदाने गाउँपालिका-४ म्यालपोखरीमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

मंगलबार राति बिपीचोकबाट पुर्कोटदहतर्फ जाँदै गरेको लु ३ त ७७३८ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटनामा परेको हो ।

ट्याक्टर चालक मदाने-४ काभ्रा बस्ने २२ वर्षीय सुशील कुँवरको उक्त ट्याक्टरमा सवारमध्ये सोही गाउँका २४ वर्षीय अनिल कुँवर खस्दा टाउकोमा गम्भीर चोट लागी अचेत अवस्थामा भेटिएका थिए ।

घाइते अवस्थामै उनलाई उद्धार गरी जिल्ला अस्पताल तम्घास पुर्‍याइएको भए पनि उपचारकै क्रममा राति चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ट्याक्टरमा सवार अर्का २२ वर्षीय आशिष कुँवर र चालक सुशील कुँवरलाई इलाका प्रहरी कार्यालय पुर्कोटदहले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । मृतकको शव जिल्ला अस्पताल तम्घासमै राखिएको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय पुर्कोटदह, गुल्मीले जनाएको छ ।

ट्याक्टर दुर्घटना मदाने
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हुम्लामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु, एक जना घाइते

हुम्लामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु, एक जना घाइते
कैलालीमा मलामी बोकेको ट्याक्टर दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु

कैलालीमा मलामी बोकेको ट्याक्टर दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु
दाङमा ट्याक्टर पल्टिँदा २ जनाको मृत्यु

दाङमा ट्याक्टर पल्टिँदा २ जनाको मृत्यु
हुम्ला ट्याक्टर दुर्घटना : ४ जनालाई उपचारको लागि नेपालगञ्ज पठाइयो

हुम्ला ट्याक्टर दुर्घटना : ४ जनालाई उपचारको लागि नेपालगञ्ज पठाइयो
हुम्लामा ट्याक्टर दुर्घटना : एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु

हुम्लामा ट्याक्टर दुर्घटना : एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु
हुम्लामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते

हुम्लामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित