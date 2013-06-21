+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानका गुप्तचरमन्त्री मारिएको इजरायलका रक्षामन्त्रीको दाबी

इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल कात्जले इरानका इन्टेलिजेन्स मिनिस्टर (गुप्तचरमन्त्री) इस्माइल खातिब मारिएको दाबी गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १७:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इजरायलका रक्षामन्त्री कात्जले इरानका इन्टेलिजेन्स मिनिस्टर इस्माइल खातिब मारिएको दाबी गरेका छन्।
  • कात्जले भने, 'पछिल्लो रात इरानका इन्टेलिजेन्स मिनिस्टर खातिबलाई पनि समाप्त गरिदिएका छौं।'
  • इरानले इजरायलको दाबीमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन र खातिबलाई सन् २०२१ मा मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।

४ चैत, काठमाडौं । इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल कात्जले इरानका इन्टेलिजेन्स मिनिस्टर (गुप्तचरमन्त्री) इस्माइल खातिब मारिएको दाबी गरेका छन् ।

उनले गएराति इरानका मन्त्री खातिब मारिएको दाबी गरेका हुन् । कात्जको बयान उद्धृत गर्दै बीबीसीले समाचारमा उल्लेख गरेको छ, ‘पछिल्लो रात इरानका इन्टेलिजेन्स मिनिस्टर खातिबलाई पनि समाप्त गरिदिएका छौं ।’

त्यस्तै अल जजिराले पनि इजरायलका रक्षामन्त्री कात्जले इरानका गुप्तचरमन्त्री खातिबको हत्या गरिएको दाबी गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । इजरायली सैन्य विश्लेषकहरूका अनुसार खतिब इरानका नयाँ सर्वोच्च नेतासँग नजिक रहेका व्यक्ति थिए ।

तर, इरानले इजरायलको पछिल्लो दाबीबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । खातिबलाई पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीले सन् २०२१ मा मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

उनले कयौं ठूला धर्मगुरुसँग इस्लामी कानुनको पढाइ गरेका थिए । जसमा इरानका दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई पनि पर्दछन् ।

सन् २०२२ मा अमेरिकाको वित्त (अर्थ) मन्त्रालयले खातिबलाई अमेरिका र उसका सहयोगीविरुद्धको साइबर गतिविधिमा सहभागी रहेको भन्दै प्रतिबन्ध गरेका थियो ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
इरान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लारिजानी हत्याको निर्णायक बदला लिन्छौं : इरान

इरानको परमाणु ऊर्जा संयन्त्रमा खसालियो 'प्रोजेक्टाइल'

इरानसँगको युद्धमा एक्लिए ट्रम्प : नेटो देशहरूले भने- यो हाम्रो लडाइँ होइन

इरानका सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी मारिएको इजरायलको दाबी

इराकको बगदादस्थित अमेरिकी दूतावासमा ड्रोन आक्रमण

इरानको खुमेइन शहरको एक विद्यालयमा आक्रमण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित