इरानको परमाणु ऊर्जा संयन्त्रमा खसालियो ‘प्रोजेक्टाइल’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते ८:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानले बुशेहरमा रहेको परमाणु ऊर्जा संयन्त्रमा प्रोजेक्टाइल खसेको सूचना अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीलाई दिएको छ।
  • संयन्त्रमा कुनै क्षति र कर्मचारी घाइते भएको जानकारी प्राप्त नभएको आईएईएले जनाएको छ।
  • आईएईएका महानिर्देशक रफाएल ग्रोसीले परमाणु दुर्घटनाको जोखिम घटाउन संयमता अपनाउन अपील गर्नुभएको छ।

४ चैत, काठमाडौं । इरानले दक्षिण–पश्चिममा अवस्थित परमाणु ऊर्जा संयन्त्रमा एक प्रोजेक्टाइल (हतियार/क्षेप्यास्त्र) खसेको सूचना अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) लाई दिएको छ ।

परमाणु प्रविधिको रेखदेख गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको संस्था आईएईएले एक बयानमा इरानले मंगलबार बेलुकी बुशेहरमा रहेको परमाणु ऊर्जा संयन्त्रमा भएको उक्त घटना भएकोबारेमा जानकारी दिएको उल्लेख गरेको छ ।

तर संयन्त्रमा कुनै पनि प्रकारको क्षति र कर्मचारी घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

आईएईएका महानिर्देशक रफाएल ग्रोसीले संघर्षका दौरान बढीभन्दा बढी संयमता अपनाएर परमाणु दुर्घटनाको जोखिम घटाउन फेरि अपील गरेका छन् । उनले कुनै पनि प्रकारको परमाणु दुर्घटनाले गम्भीर मानवीय क्षति तथा वातावरणीय संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आईएईएका महानिर्देशक रफाएल ग्रोसी

इरानको बुशेहर परमाणु ऊर्जा केन्द्र इरानको एकमात्र सञ्चालनमा रहेको रिएक्टर हो, जसलाई सन् २०११ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय विद्युत् सञ्जालमा जोडिएको थियो ।

परमाणु हतियार विकास गर्न लागेको भन्दै अमेरिकाले सन् २०१८ देखि इरानमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।

इरानले भने आफ्नो परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण र ऊर्जा प्रयोजनका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, अमेरिका र इजरायलले त्यसमा विश्वास गरेका छैनन् । सोही बहानामा अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रुपमा इरानमा आक्रमण गर्न सर्वोच्च नेता अलि खामेनी लगायतका शीर्ष नेताहरुको मृत्यु भएको छ ।

यो द्वन्द्वले अमेरिका, इजरायल र इरानसँगै मध्यपूर्वका खाडी देशहरुमा समेत असर गरेको छ । इरानले इन्धन ढुवानी हुने समुद्री मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गर्दा विश्वभर आपूर्ति प्रभावित भएको छ ।

विश्लेषकहरूले यदि अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध थप चर्कियो भने यसले क्षेत्रीय मात्र होइन, विश्वव्यापी सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

इरान परमाणु ऊर्जा मध्यपूर्व तनाव
सम्बन्धित खबर

इरानसँगको युद्धमा एक्लिए ट्रम्प : नेटो देशहरूले भने- यो हाम्रो लडाइँ होइन

इरानका सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी मारिएको इजरायलको दाबी

इराकको बगदादस्थित अमेरिकी दूतावासमा ड्रोन आक्रमण

इरानको खुमेइन शहरको एक विद्यालयमा आक्रमण

भारतले भन्यो– इन्धन आपूर्तिका लागि इरानसँग प्रत्यक्ष वार्ता प्रभावकारी

इरानका विदेशमन्त्रीको दाबी- सर्वोच्च नेता खामेनी स्वस्थ छन्

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories

