इरानको खुमेइन शहरको एक विद्यालयमा आक्रमण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते १२:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिका–इजरायलको आक्रमणबाट इरानको खुमेइन शहरस्थित शाहिद खुमेइन ब्वाइज स्कुलमा गम्भीर क्षति भएको छ।
  • इरानी सरकारी समाचार एजेन्सी फार्सले आक्रमणमा मानवीय क्षति नभएको र केही घरमा मात्र क्षति पुगेको उल्लेख गरेको छ।
  • सरकारी एजेन्सीले मर्काजी प्रदेशका उपगभर्नरलाई उद्धृत गर्दै आक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ।

२ चैत, काठमाडौं । अमेरिका–इजरायलको आक्रमणबाट इरानको खुमेइन शहरस्थित एक विद्यालयमा आक्रमण भएको छ ।

इरानी सरकारी समाचार एजेन्सी फार्सले सोमबार बिहान खुमेइन शहरको शाहिद खुमेइन ब्वाइज स्कुलमा गम्भीर क्षति भएको जनाएको हो ।

एजेन्सीले विद्यालयका केही तस्वीरहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तस्वीरहरूमा भवनको भाग ध्वस्त भएको देखिएको अलजजिराले जनाएको छ ।

सरकारी एजेन्सीले मर्काजी प्रदेशका एक उपगभर्नरलाई उद्धृत गर्दै उक्त विद्यालयमा आक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ । यद्यपि कुनै मानवीय क्षति भने नभएको समाचारमा उल्लेख छ । आसपासका केही घरहरूमा भने क्षति पुगेको जनाइएको छ ।

घटनापछि स्थानीय क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ । आक्रमणको पूर्ण विवरण भने आउन बाँकी छ ।

इरान
